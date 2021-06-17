10 опасных ошибок в уходе за собой, которые мы совершаем, доверяя бьюти-блогерам

Интернет породил огромное количество бьюти-гуру, которые рекламируют, советуют, а порой и вовсе сами изобретают хитрости по уходу за собой. Однако обилие и доступность информации требуют повышенной критичности мышления, ведь не все советчики являются действительно адекватными специалистами и профессионалами. Может быть, вы уже вдохновились чьим-то примером и делаете вакуумный массаж банками или очищаете лицо ультразвуковыми щеточками? О минусах этих методов и других поговорим в данной статье.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили некоторые разрекламированные продукты и процедуры, а также ставшие популярными бьюти-привычки. И теперь хотели бы рассказать вам обо всех подводных камнях и предостеречь от возможных негативных последствий.

10. Покупаем косметику со светоотражающими частицами

Производители косметики все чаще делают акцент на сияние на упаковках и в свойствах продукции, добавляя блестки и светоотражающие частицы в самые разнообразные продукты — от скрабов для тела до декоративной косметики. Однако специалисты считают, что с такими средствами стоит быть осторожнее. Эти частицы, призванные придавать лицу свежий и здоровый вид, в равной степени могут привести к раздражениям, обезвоживанию кожи, а впоследствии и к высыпаниям. Особенно осторожными стоит быть людям с кожей, изначально склонной к появлению акне.

9. Делаем вакуумный массаж банками

Вакуумный массаж лица (против морщин и старения) и ног (против дряблости и апельсиновой корки) в последние годы набрал колоссальную популярность. Однако эти процедуры не столь безопасны, как может показаться на первый взгляд, и не всем подходят. Так, основным противопоказанием для такого массажа лица является наличие на коже бородавок и высыпаний, а для массажа тела — ломкость и проницаемость сосудов, из-за чего могут проявиться сосудистые звездочки и варикозная болезнь. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту и безопасность метода, никогда не будет лишним сначала проконсультироваться со специалистом.

8. Используем лосьоны со спиртом, чтобы избавиться от жирного блеска

Наверное, каждая обладательница жирной кожи не раз пыталась избавиться от блеска и справиться с проблемой излишней выработки себума с помощью спиртосодержащих продуктов. Да, этот метод дает сиюминутный эффект подсушивания. Однако в долгосрочной перспективе он приводит к еще более неприятным последствиям, так как из-за подобных средств страдает микробиом и повреждается липидный барьер кожи. При этом стоит отметить, что спирт бывает разным. К вредным можно отнести этиловый, денатурированный или, реже, изопропиловый спирт. А жирные спирты, такие как цетиловый, стеариловый и цетеариловый, гораздо более щадящие, обладают не высушивающим, а смягчающим эффектом. Поэтому средства с наличием в составе таких спиртов в небольших количествах вполне подходят для любого типа кожи.

7. Удаляем волосы кремом для депиляции

Крем для депиляции — достаточно заманчивый продукт: он доступен, прост в использовании и обещает эффект как после удаления воском, но без боли. Проблема заключается в том, что волосы выпадают или растворяются благодаря сильнейшей смеси химикатов, а такое воздействие определенно не может пройти без вреда для кожи. Как минимум это может вызвать раздражения и аллергическую реакцию, как максимум — химические ожоги. Поэтому использовать такой продукт стоит с большой осторожностью, однозначно не слишком часто и с учетом особенностей собственной кожи.

6. Наносим духи на волосы

Несмотря на то, что уже давно известны конкретные точки, на которые лучше распылять духи, порой все же возникает соблазн обрызгаться ими, как в фильме. И в такой однократной вольности нет ничего страшного. Однако если вы относитесь к любителям распылять парфюм на волосы на постоянной основе, то вам стоит иметь в виду, что этанол, который почти всегда содержится в составе духов, оказывает очень агрессивное воздействие на волос. Так, его попадание на шевелюру приводит к повреждению структуры волоса, вызывает секущиеся кончики, а частое попадание на кожу головы и вовсе может привести к сухости и появлению перхоти.

5. Увлажняем кожу кокосовым маслом

Кокосовое масло воспринимается многими людьми как уникальное бьюти-средство, и его часто используют для увлажнения кожи. Однако все не так просто. Действительно, благодаря таким элементам, как лауриновая и каприновая кислота, витамин Е и насыщенные жиры, кокосовое масло эффективно смягчает и восстанавливает огрубевшую кожу локтей и пяток. Но это не означает, что на лице и любом другом участке тела кокосовое масло проявит себя так же. Стоит помнить о том, что кокосовое масло считается одним из самых комедогенных: оно вполне может закупорить поры и спровоцировать появление высыпаний. Отлично, когда оно указано как одно из составляющих какого-либо профессионального продукта. Но использовать данное масло в чистом виде в качестве маски или увлажняющего средства не стоит.

4. Пытаемся увлажнять кожу и удалять черные точки вазелином

Вазелин также находится в своеобразном топе бытовых увлажняющих средств. Вот только таким эффектом он вовсе не обладает. На самом деле некоторое ощущение увлажненности после использования вазелина достигается путем блокировки, удерживания влаги под слоем средства. Но вместе с влагой вазелин удерживает в коже и излишки себума и грязь. Отсюда вытекает неприятный эффект в виде появления комедонов. При этом вазелин все же способен успокаивать сухую кожу, смягчать потрескавшиеся губы и лечить мелкие ранки. Так что использовать его следует с осторожностью и в разумных количествах, особенно людям, чья кожа склонна к появлению акне.

3. Делаем ламинирование ресниц в домашних условиях

Ламинирование ресниц и бровей постепенно переходит из категории салонных процедур в домашние. Но специалисты озабочены данной тенденцией и не рекомендуют заниматься этим самостоятельно, так как мастера красоты оттачивают свои навыки не один месяц, чтобы научиться максимально стерильной и безопасной технике выполнения процедуры. Даже маленькая ошибка в процессе может привести к неблагоприятным последствиям в виде ущерба ресницам, чувствительной коже век и даже зрению. Купленные самостоятельно средства могут оказаться подделками, которые не имеют необходимой сертификации, что также несет прямую угрозу здоровью.

2. Используем тейпы не по назначению

Кинезиотейпирование — относительно новый метод лечения, который используется для уменьшения боли и снятия мышечных спазмов. Звучит и выглядит это достаточно просто и безопасно, но подходит кинезиологическая лента все же не всем и не во всех случаях: существует ряд абсолютных противопоказаний. Кроме того, серьезным заблуждением является то, что применение кинезиотейпирования в области живота помогает похудеть. Во-первых, не существует исследований, однозначно это доказывающих. Во-вторых, в существующих исследованиях акцент делается только на поддержку живота после кесарева сечения с целью дальнейшего выполнения упражнений в рамках послеродовой физиотерапии. То есть не идет и речи о том, что само тейпирование помогает похудеть, поэтому стоит критически оценивать подобного рода заявления.

1. Используем ультразвуковые щетки для чистки лица

Очищение — основа красивой кожи, однако, как известно, лучшее — враг хорошего. Скрабы для лица и щетки для умывания, несмотря на свою разрекламированность, в реальности оказывают слишком агрессивное воздействие, нарушая естественный pH-баланс кожного покрова и вызывая излишнюю сухость и раздражения. Более того, многие забывают о том, что скрабы и щетки нельзя использовать на коже с воспалениями и высыпаниями, так как абразивные материалы могут усугубить проблему. Лучшее, что можно сделать для здоровья кожи лица, — это хорошо очищать ее с помощью пенок, мягких губок конняку, а также не забывать о качественном увлажнении. Более грубую же очистку лучше проводить не более 1–2 раз в неделю.