Как выглядели бы 16 звезд c нетипичным носом, если бы решились на ринопластику
Пока одни люди не колеблясь идут к пластическому хирургу, чтобы изменить себя в соответствии с собственными представлениями о красоте, другие считают, что нужно жить с той внешностью, которая досталась нам от природы. Но мы уверены, что даже вторые иногда задумываются над тем, как выглядели бы, если бы их глаза, нос или губы были другими.
Если бы можно было менять внешность так же легко, как одежду, мы точно не удержались бы от экспериментов. А пока понять, всем ли идет то, что модно в данный момент, нам помогают знаменитости. Итак, немного звездной «фоторинопластики» от AdMe.ru.
Ума Турман
Кейт Уинслет
Джулия Робертс
Жизель Бюндхен
Мерил Стрип
Пенелопа Крус
Сара Джессика Паркер
Кейт Мосс
Дженнифер Энистон
Кейт Бланшетт
Джоди Фостер
Мила Кунис
Леди Гага
Клэр Дэйнс
Рэйчел Вайс
Кэмерон Диас
Если бы вам на минутку дали волшебную палочку, что вы изменили бы в своей внешности?
Фото на превью Gael Colliguet/KCS/East News
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