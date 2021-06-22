Как выглядели бы 16 звезд c нетипичным носом, если бы решились на ринопластику

Пока одни люди не колеблясь идут к пластическому хирургу, чтобы изменить себя в соответствии с собственными представлениями о красоте, другие считают, что нужно жить с той внешностью, которая досталась нам от природы. Но мы уверены, что даже вторые иногда задумываются над тем, как выглядели бы, если бы их глаза, нос или губы были другими.