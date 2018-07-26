26 причесок, обладателям которых плевать на общественное мнение и усмешки за спиной

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Прическа — это прекрасный способ самовыражения, доступный каждому из нас. Но некоторые в попытке выделиться из толпы, кажется, доходят до безумия и создают у себя на голове такие шедевры, при виде которых у окружающих возникают приступы неудержимого смеха. Например, так происходит при взгляде на бабулю с леопардовым принтом на голове или стрижку а-ля теннисный мяч.

AdMe.ru нашел 26 человек, которые жить не могут без того, чтобы не выделиться из толпы своей экстравагантной прической.

1. Чем дольше смотришь, тем хуже становится

2. «Девушка, вы, кажется, голову разбили!»

3. Волосы словно плетеная корзина

4. Резервные усы лысого мужчины

5. Знаете, как выглядит стерка на карандаше, после того как вы закончите сдавать экзамены?

6. Интересно, это новая маска для волос?

7. Когда нанес средство для роста волос не на всю голову

8. «Подстригся в парикмахерской, когда путешествовал в Перу»

9. Наверняка эта девушка — фанатка большого тенниса

10. «Хочу быть похожим на коврик из IKEA»

11. Корона из соломы?

12. Если на затылок прицепить игрушечные глаза, то получится доктор Зойдберг из «Футурамы»

13. А эта прическа словно лестница перед флагштоком в Mario

14. Абстракционизм в чистом виде

15. Когда решил сделать себе прическу Top Knot, но волосы еще не отрастил

16. Волосы-шлем

17. Когда еще не выбрала свой стиль прически

18. Кто сказал, что леопардовый принт уже не в моде?

19. От палитры цветов немного рябит в глазах

20. Не хотим никого обидеть, но эти отростки волос немного смахивают на рога

21. Когда ненавидишь бакенбарды

22. Когда не решила, что лучше — короткие или длинные волосы

23. Сходство почти 100-процентное

24. Первый опыт стрижки ножницами

25. Когда на голове выросла гигантская многоножка

26. Прическа будто сделана из кубиков лего. Признаемся, в отличие от предыдущих, выглядит неплохо

Бонус: когда у стилиста золотые руки