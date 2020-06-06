20+ вещей, которые существуют исключительно из-за глупости человечества

Коучинг. Я не отрицаю, что есть люди, дающие полезные мотивирующие советы, но у большинства все сводится примерно к такому: «Я попробовал это простое решение, и оно сработало. Вам тоже нужно попробовать. Купите мою книгу, и вы сможете прочитать его». © _ONI_Spook_ / reddit

Я работал в здании, в котором вентиляция и кондиционеры были спроектированы так, чтобы не издавать никакого шума. Люди стали жаловаться, что они не работают, и владельцам пришлось всюду разместить устройства, имитирующие звуки выдувания воздуха. © unknown / reddit