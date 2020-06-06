20+ вещей, которые существуют исключительно из-за глупости человечества
Наряду с полетами в космос и потрясающими открытиями, люди регулярно совершают глупости, которые порой и вообразить сложно. К счастью, более сознательная часть человечества изобретает разнообразные вещи и инструкции, которые призваны помешать этому.
AdMe.ru составил список вещей и правил, которые были бы не нужны, будь мы все немного мудрее и внимательнее.
-
Во многих странах на машинах скорой помощи есть отзеркаленная надпись. Мало ли, может, кто-то не понимает, что огромный желтый автомобиль позади них с мигалками и сиреной — это скорая помощь. © solo_een_vir / reddit
-
В рекламу лекарств активно начали добавлять предостережение, что препарат нельзя принимать, если у вас на него аллергия. Что, кто-то продолжает принимать, хотя знает, что у него есть аллергия? © evilpotato1121 / reddit
-
Предупреждающие знаки рядом с водопадами, скалами и другими потенциально опасными местами. © BigBearSD / reddit
-
Некоторые фильмы, например "Эмоджи фильм" (кстати, он окупился в прокате более чем в 4 раза, собрав более $ 217 млн — прим. AdMe.ru). © Pokeplushman / reddit
-
Корь. В развитых странах она продолжает существовать только из-за тех, кто не хочет делать прививки. © Swimminginsarcasm / reddit
-
Мощные машины для резки бумаги требуют, чтобы оператор нажимал сразу две кнопки. Это сделано для того, чтобы он случайно не ампутировал себе руку. © SuzQP / reddit
-
Медработники. Большинство вызовов связано с тем, что люди совершили глупость. Я почти 20 лет работаю фельдшером. Пожалуйста, пристегивайте ремни безопасности! © fastbeemer / reddit
-
Надписи «Без ГМО» на бутилированной воде, соли, сахаре, многих других продуктах и даже... на туалетной бумаге!
-
Современные реалити-шоу. © LastJediHater / reddit
-
Экстрасенсы. Если бы эти ребята и правда обладали теми навыками, которые они себе приписывают, то они доминировали бы во всех сферах жизни, а не пытались наживаться на других. И да, зачем существуют детективы, если есть экстрасенсы?
-
Многие селекционные породы животных. Их представители имеют серьезные проблемы со здоровьем, но люди просто хотят себе милых питомцев с маленькими лапками или странной мордочкой.
-
IT-поддержка в 90 % случаев. Как человек, который занимался этим, могу сказать, что большинство проблем решается перезагрузкой компьютера или кратким запросом в гугле. © rijento / reddit
-
Оператор на заправке с самообслуживанием нужен в основном только для того, чтобы нажать на кнопку остановки, когда люди попытаются вытащить шланг из бака, не отключив подачу бензина.
-
Единственная причина, по которой банкомат сначала возвращает вам карту, а потом выдает деньги в том, что иначе многие ее попросту забудут. © SlothMaestro69 / reddit
-
Большинство правил безопасности.
«Осторожно! Острое растение. Пожалуйста, не ешьте его».
-
Коучинг. Я не отрицаю, что есть люди, дающие полезные мотивирующие советы, но у большинства все сводится примерно к такому: «Я попробовал это простое решение, и оно сработало. Вам тоже нужно попробовать. Купите мою книгу, и вы сможете прочитать его». © _ONI_Spook_ / reddit
-
Я работал в здании, в котором вентиляция и кондиционеры были спроектированы так, чтобы не издавать никакого шума. Люди стали жаловаться, что они не работают, и владельцам пришлось всюду разместить устройства, имитирующие звуки выдувания воздуха. © unknown / reddit
-
Сетевой маркетинг. Я был глупым подростком и пошел на собеседование. Несмотря на отсутствие резюме, мне сразу предложили должность. Нужно было всего лишь купить ножи на сумму $ 600, а потом ходить и продавать их. Выглядело выгодно, и я решил заработать кучу денег, но отец не разрешил. Я был очень зол на него. © TechyDad / reddit
-
Премия Дарвина (это виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей. А «награда» им за то, что лишились возможности сделать вклад в генофонд человечества, чем потенциально улучшили его — прим. AdMe.ru). © annoyinglyskeptical / reddit
-
Пробки на дорогах с хорошей пропускной способностью. Просто какому-то занятому человеку позади вас кажется, что лучше обогнать и застрять за следующей машиной, а не за вами. А потом и другому. А потом и весь поток останавливается. © VeganVagiVore / reddit
-
Папарацци. Вероятно, это самый близкий профессиональный эквивалент рака. Не очень хорошее описание, но они создают трудности и даже опасность для людей, которых они преследуют. © Zerole00 / reddit
- Пенициллин. Да, он тоже существует из-за людской глупости. Просто однажды один ученый не удосужился вымыть блюдо. © drempire / reddit
Сможете чем-нибудь дополнить этот список?