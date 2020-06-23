20+ привычек, которые всех раздражают, а мы об этом даже не подозреваем
Каждый регулярно сталкивается с раздражающими ситуациями, когда окружающие будто делают что-то назло. На самом деле они вполне могут и не понимать этого, а может, мы и сами для кого-то кажемся тем, чьи привычки выводят из себя.
Нам в AdMe.ru порой неловко прямо говорить человеку, что его поведение раздражает, поэтому мы составили список таких привычек. Мы включили сюда замечания пользователей, а бонусом добавили мнение редакции.
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Когда люди спрашивают, как я провел выходные или как мои дела, они хотят, чтобы я ответил на вопрос, а потом спросил их, чтобы они тоже могли что-то рассказать. Слишком часто я забываю об этом. © kitjen / Reddit
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Вы не единственный человек в продуктовом магазине, так что сдвиньте свою тележку в сторону, чтобы остальные смогли пройти. Не нужно предсказывать будущее, чтобы понять, что вы заблокируете кому-то путь, если встанете в середине прохода. Нужно лишь поработать над своей ориентацией в пространстве. © Bumblebeee_tuna_ / reddit
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То же можно сказать людям, блокирующим тротуары и дверные проемы, чтобы поболтать или посмотреть на что-то. © HardcoreTristesse / reddit
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Если вы ненавидите светские беседы и думаете, что ананасы на пицце — это преступление против человечества, то с вероятностью 50 % вы скучный человек, который строит мнение исключительно на том, что пишут в интернете. Я устала от мальчиков на сайтах для знакомств, которые пытаются быть оригинальными и говорят нечто вроде: «Мне неинтересны твои любимые блюда, я хочу знать, о чем ты мечтаешь и чем увлечена!» © crookedbookend / reddit
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Задвигайте свой чертов стул, если встаете из-за стола! © M14535955 / reddit
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Хуже, чем быть в доме единственным, кто заботится о чистоте посуды, только быть единственным, кто делает это правильно. © firelock_ny / reddit
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Моя жена — лучший человек в мире. Но если она перестанет задавать мне вопросы и просто начнет смотреть фильм, может, она поймет, о чем он? © KelpCakeDanny / Reddit
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Если дверь закрыта, когда вы входите, то почему она остается открытой, когда вы уходите? © Agent_545 / Reddit
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Теперь я понимаю, чем так злила маму в детстве. Если я нахожусь в другой комнате, стираю, готовлю или принимаю душ, то, пожалуйста, не пытайтесь разговаривать со мной. Скорее всего, я попрошу вас повторить все 3 раза или буду игнорировать, пока не смогу к вам подойти. В любом случае это наверняка вас разозлит. © SpanglesMcGlorywings / Reddit
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Бывшая, если что-то не так делала или была в чем-то неправа, начинала извиняться и говорить, что ненавидит себя. Видимо, после этого я должен был утешить ее и смириться. © Outrageous_Claims / Reddit
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Да, в моем шкафу есть коробка с «бесполезными» запчастями, которым я пока не могу найти применение. Да, она моя и я не выброшу ее. Пусть она пригодится мне лишь раз в год, но я буду чувствовать себя героем, если вам, члену вашей семьи или кому-то еще понадобится одна из этих «бесполезных» запчастей. © alwaysmyfault / Reddit
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Владельцев машин с неправильно установленными ксеноновыми фонарями нужно штрафовать. Ослепление других людей на дороге должно считаться преступлением. © XocoStoner / Reddit
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Когда микроволновка не используется, ее таймер выполняет функцию часов. Поэтому не стоит оставлять на таймере «неиспользованное время», если вы вытащили еду раньше. Нужно всего лишь 1 раз нажать на кнопку отмены. © NotTheNoogie / Reddit
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Не пытайтесь давать мне советы по поводу моих давних болезней или травм. Я пробовал все, что вы можете порекомендовать. Моя жизнь и так тесно связана с этим, не стоит лишний раз поднимать тему. © SprklUnicornFrt69 / Reddit
Бонус: мнения редакции AdMe.ru
- Фразы типа «ты же *название профессии*».
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Бесят люди, которые не могут очистить ложку от еды, прежде чем опускать ее в сметану. Ведь это ради вашей же пользы: если накладывать сметану чистой ложкой, без кусков еды и всяких соусов, то она дольше сохранится.
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Люди, которые едут в лифте или общественном транспорте, должны выйти прежде, чем ждущие его смогут войти. Если я пытаюсь выйти, а вы мешаете мне, то вместе мы задерживаем и друг друга, и остальных участников действа.
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Меня раздражают чрезмерная экономия или невозможность выбрать. Когда человек из-за незначительной суммы или сомнительного пунктика готов бегать по всем магазинам и искать скидку или нужный товар, вовлекая в эти поиски свою вторую половинку или родственников.
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Ужасно раздражает, когда мой молодой человек сидит на диване и начинает трясти ногой. У нас небольшая квартира, и отдохнуть можно только на диване. Когда он начинает эти тряски, то вместе с его ногой трясется и диван, и я. А еще я терпеть не могу, когда он листает TikTok и одно и то же видео воспроизводится снова, и снова, и снова...
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Водители, которые уступают тем, у кого нет преимущества по правилам. Это создает очень опасные ситуации на дороге.
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Муж каждое утро сидит в туалете по часу. Я не знаю ни одной женщины, которая бы так делала, но у мужчин свои пунктики. За это время под дверями туалета собирается очередь из меня, сына и кота. Мяукает тот, кому сильнее всех надо.
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Тетушки, которые освоили мессенджеры и засыпают меня дурацкими фото и видео. Их некогда и не хочется смотреть. Ради вежливости приходится говорить спасибо и яростно чистить телефон.
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Моя родственница очень любит присылать по 10 сообщений за раз, даже если все это можно (и логично, блин!) уместить в одном. Бесит жутко, потому что я никогда не знаю, закончился ли этот текст или потом придет еще 20 СМС. Да и постоянные вибрации телефона жутко раздражают. Я уже и говорила прямым текстом, что не надо так, и троллила, присылая ей тоже по одному слову в сообщении, — ничего не меняется.
- Я жутко напрягаюсь, когда муж снимает грязные носки и сворачивает их в комочки, прежде чем бросить в стиралку. В этих комочках они не простирываются, а если сидеть это все разворачивать, то запах просто одурманивает. Просила много раз так не делать, но он все равно забывает. Раньше еще сразу после футбола развешивал свою форму на горячую батарею «посушиться», а я не могла понять, откуда эта ароматизация помещений.
Какие привычки больше всего раздражают вас?