20+ привычек, которые всех раздражают, а мы об этом даже не подозреваем

Ужасно раздражает, когда мой молодой человек сидит на диване и начинает трясти ногой. У нас небольшая квартира, и отдохнуть можно только на диване. Когда он начинает эти тряски, то вместе с его ногой трясется и диван, и я. А еще я терпеть не могу, когда он листает TikTok и одно и то же видео воспроизводится снова, и снова, и снова...