20+ крутых иллюзий, которые подкинула пользователям сети сама жизнь

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Крокодил в банке с газировкой, кот-астронавт, привидение, катающееся в метро, и левитирующая девушка легко могут стать реальностью — нужно лишь подключить воображение и нажать на кнопку спуска фотокамеры. Авторы снимков из нашей статьи так и сделали и теперь собирают заслуженные лайки в сети.

Мы в AdMe.ru коллекционируем снимки со случайными совпадениями и оптическими иллюзиями и готовы порадовать вас свежей подборкой.

1. Просто девочка с мешком попкорна

2. Отражение делает пассажира похожим на привидение

3. «В моей банке с газировкой, кажется, крокодил»

4. Изображение на грузовике создает впечатление, будто он открыт

5. Собака с кошачьей тенью

6. Этот грузовик везет действительно тяжелый груз

7. Первый в мире кот-астронавт

8. 3D-одеяло

9. Кажется, что дерево растет прямо из капота авто

10. Отражение потолочных ламп в окне напоминает вторжение инопланетян

11. Это не коллаж из трех фотографий, а один снимок

12. Ну и где тут кто?

13. «Водитель соседней машины пялится на меня без всяких на то причин»

14. Кот-иллюзионист

15. Да что не так с этими ногами? Хотя постойте...

16. Оказывается, на каноэ можно летать

17. А некоторые могут левитировать сами по себе

18. Здание кажется нарисованным

19. Парень собирается нырнуть. Или...

20. Джинн призывает освободить его

21. Елку вот-вот атакует гигантский кот!

Бонус: немного магии

А у вас есть фотографии, на которых изображено нечто странное?