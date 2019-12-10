20+ крутых иллюзий, которые подкинула пользователям сети сама жизнь
Крокодил в банке с газировкой, кот-астронавт, привидение, катающееся в метро, и левитирующая девушка легко могут стать реальностью — нужно лишь подключить воображение и нажать на кнопку спуска фотокамеры. Авторы снимков из нашей статьи так и сделали и теперь собирают заслуженные лайки в сети.
Мы в AdMe.ru коллекционируем снимки со случайными совпадениями и оптическими иллюзиями и готовы порадовать вас свежей подборкой.
1. Просто девочка с мешком попкорна
2. Отражение делает пассажира похожим на привидение
3. «В моей банке с газировкой, кажется, крокодил»
4. Изображение на грузовике создает впечатление, будто он открыт
5. Собака с кошачьей тенью
6. Этот грузовик везет действительно тяжелый груз
7. Первый в мире кот-астронавт
8. 3D-одеяло
9. Кажется, что дерево растет прямо из капота авто
10. Отражение потолочных ламп в окне напоминает вторжение инопланетян
11. Это не коллаж из трех фотографий, а один снимок
12. Ну и где тут кто?
13. «Водитель соседней машины пялится на меня без всяких на то причин»
14. Кот-иллюзионист
15. Да что не так с этими ногами? Хотя постойте...
16. Оказывается, на каноэ можно летать
17. А некоторые могут левитировать сами по себе
18. Здание кажется нарисованным
19. Парень собирается нырнуть. Или...
20. Джинн призывает освободить его
21. Елку вот-вот атакует гигантский кот!
Бонус: немного магии
А у вас есть фотографии, на которых изображено нечто странное?
Фото на превью shellybean23 / Reddit