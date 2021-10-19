20+ деталей, которые сведут с ума перфекциониста внутри вас

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Когда ярлычок чайного пакета утопает в чашке, молния расходится в самый неподходящий момент, а друг ест мороженое ножом — это бесит. Добавьте к этому носки без пары после стирки, которые будто размножаются по ночам, и вы получите верный способ испортить день перфекциониста.

AdMe.ru обнаружил, что некоторых людей могут вывести из себя совсем несущественные мелочи. Мы хотим показать их вам, чтобы узнать, сможете ли вы сохранить полное самообладание.

1. Кто-нибудь предполагал, что носки способны подбешивать?

2. «Вот так они нарезали нашу пиццу»

3. Просто зачем?

4. «Так пришло с завода»

5. «Слушайте, им понадобилось бы на 5 секунд больше, чтобы положить это правильно»

6. «Вот как моя подруга ест свое мороженое»

7. Так выглядит нестандартное мышление в неподходящий момент

8. Вы заметили ошибку?

9. Одна из них отличается

10. «Сиденье унитаза сломалось, и хозяйка прислала нам новое, проигнорировав просьбу о том, что оно должно быть квадратным»

11. Худший тротуар

12. «Из-за косых стаканов в этом ресторане я чувствую сея неуютно»

13. «Пожалуйста, скажите мне, кто это сделал»

14. «В нашем доме, где проживает 4 человека, по какой-то причине образовалось 163 носка без пары»

15. «Вы хотите соль или перец? Неправильно!»

16. «Принт на этой наволочке выглядит так, словно она покрыта жучками»

17. «Друг переставил клавиши на моей клавиатуре»

18. «Моя жена хранит собачью еду рядом с зерновым кофе. Угадайте, что я сделал в 5:30»

19. Когда ярлычок падает в чашку

20. Эти вилки...

21. Когда молния расходится вот так

22. Совсем недавно мы заметили, что у Тома Круза передний зуб находится прямо по центру лица