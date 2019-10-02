20+ честных фото, которые расскажут, через что приходится проходить высоким людям ежедневно

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Есть мнение, что те, кого природа не обделила ростом, смотрят на всех свысока. А еще рослым людям зачастую трудно избежать ассоциаций с дядей Степой и Пизанской башней. Как бы там ни было, многие обладатели «баскетбольных» параметров не лишены самоиронии.

Мы в AdMe.ru считаем, что быть высоким — красиво, хотя и очень сложно. Герои нашей сегодняшней подборки наглядно продемонстрировали нам, с какими проблемами можно столкнуться, если ваша отметка на ростомере бьет все рекорды.

1. «Мой брат ростом 197 см недавно переехал в Литву, и мама попросила его прислать фото — как подтверждение того, что он „точно в Европе“. Вот что она получила»

2. Когда стараешься приспособить все вокруг под себя

3. Так-то лучше

4. «Дала подруге свои джинсы в качестве одеяла на время ночевки»

5. Неудобства вынуждают отправлять вот такие послания тем, кто не так высок

«Вкус этого спрея не такой, как запах. Не могли бы мы передвинуть диспенсер? Высокий человек».

6. Итог поездки в Японию одним фото

7. Брюки слишком короткие? Высокие ботинки решат проблему!

8. «С горем пополам влез в новый Corvette. Особенно не повезло голени и голове. Продавец заливался хохотом и решил меня сфотографировать»

9. Кровати в хостелах — это всегда лотерея

10. «Мой приятель устал от вопросов о своем росте»

«Не играет в баскетбол (не спрашивайте почему). Рост: 206 см, размер обуви: 45. Да, с ним можно сфотографироваться. Папин рост: 182 см, мамин: 152 см. Погода хорошая».

11. «С меня сняли мерки для индивидуального пошива костюма»

12. «Дождалась! Манекен, показывающий реальную картину того, как на мне будут сидеть вещи!»

13. Кажется, ему не суждено подобрать машину по размеру

14. Самое смешное, что указатель гласит: «Высокая улица»

15. «Да, я высокая, но... черт возьми!»

16. «Мой рост — 213 см. Просто пытаюсь принять душ»

17. «Проблемы двухметровых парней: потолок портит прическу»

18. «К счастью, здесь только одна такая дверь»

19. «Рваные коленки» всегда не на месте

20. «Банкоматы рассчитаны на малышей»

21. «Во время отпуска несколько раз ударилась головой и поцарапала солнечные очки. Люблю исторические места, но моей шее явно требуется тренировка»

22. Если ты высокий, твое лицо не фиксирует камера наблюдения

23. «Врачебная униформа из госпиталя явно не рассчитана на высоких»