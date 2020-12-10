20 человек, которые мечтали вкусно поесть, а получили какое-то безумие вместо еды

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Одни рестораны предпочитают завоевывать посетителей вкусными блюдами, другие делают акцент на небанальной подаче. Вот только заведения, которые выбрали вторую стратегию, могут легко перегнуть палку. Ведь грань между уместным креативом и сумасшедшими выходками тоньше, чем кажется.

Найти эту грань и пытались шеф-повара, которые приготовили блюда из новой подборки AdMe.ru.

1. «Вот такое блюдо мне принесли в 5-звездочном отеле»

2. «Да, моя еда была в тарелке. Вот только тарелку перевернули вверх дном»

3. «Такая же плитка была у них в туалете»

4. «Закуску подали в ботинке. Я хотел примерить эту обувь и забрать ее домой, но мне запретили»

5. Что случилось со второй половиной тарелки?

6. «Понятия не имею, что здесь есть, а что нет»

7. Не самая удобная подача салата «Цезарь»

8. «Мне принесли 3 ломтика чипсов на бревне»

9. Козий рог и солома вместо тарелки

10. Мороженое в кокосе

11. «Мое блюдо подали в тостере»

12. «Зачем они это сделали?»

13. «Одни из самых вкусных бургеров, которые я когда-либо ел, принесли на кости»

14. Десерт на шпателе

15. Эта посуда настолько узкая, что в нее не помещается ложка

16. «Здесь закуски в виде камней и настоящие камни. Вы должны догадаться, что — где»

17. «Подали сыр на мышеловке. Пальцы не пострадали»

18. Чипсы в камне

19. «Извините, но что это такое?»

20. «Всем принесли тарелки. Вот что досталось мне»