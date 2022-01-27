18 учеников, которые на себе испытали предвзятое отношение учителя

Школа — это то, через что каждый должен пройти, следуя по пути взросления. За эти годы мы встречаемся с сотнями разных людей. Большая часть школьных воспоминаний так или иначе связана с учителями. Многие из нас любят ностальгировать, вспоминая любимых педагогов, но были среди них и такие, которых мы видим разве что в кошмарных снах.