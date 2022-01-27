18 учеников, которые на себе испытали предвзятое отношение учителя
Школа — это то, через что каждый должен пройти, следуя по пути взросления. За эти годы мы встречаемся с сотнями разных людей. Большая часть школьных воспоминаний так или иначе связана с учителями. Многие из нас любят ностальгировать, вспоминая любимых педагогов, но были среди них и такие, которых мы видим разве что в кошмарных снах.
Мы в AdMe.ru собрали истории взрослых людей, у которых был незабываемый опыт общения с несимпатичными педагогами. Возможно, читая эти рассказы, вы лишний раз вспомните добрым словом своих учителей.
- Учительница английского языка валила меня 2 года из-за моего произношения. Я приходила в декабре, марте, июле, потом снова в декабре, марте, июле, но так и не получила диплом, потому что не нравилась ей. Однажды спросила ее серьезно: «Я совсем ничего не могу сделать?» В итоге я поговорила с директором, чтобы он дал мне возможность сдать экзамен другому учителю. Прошли годы. Я работала в больнице, и туда пришла эта вредная учительница. У нее были проблемы со здоровьем, и именно я о ней позаботилась. Ей нужна была моя помощь, и я не не стала мстить, а просто напомнила ей, как плохо она себя вела. Она всего лишь извинилась передо мной, но я была счастлива. © Sanz Loly / Facebook
- Преподавательница по менеджменту в сфере технологий не очень меня любила, потому что однажды я ей нагрубила. Она поставила мне 4 балла за итоговую работу (мне нужно было 6, чтобы пройти), а моей партнерше 8. Я вежливо попросила у одноклассницы ее работу, а дома сравнила ее ответы со своими. Они были такими же, только та девушка исписала на 2 листа бумаги больше, потому что у нее крупнее почерк. Когда я пожаловалась учительнице, она не смогла дать мне вразумительного объяснения. Мне пришлось заново проходить этот дурацкий предмет и сдавать устный экзамен, на котором я показала ей, как много на самом деле знаю. © Romina Victoria Juárez / Facebook
- У меня было несколько замечательных педагогов, но одну учительницу, которая преподавала у меня в 5-м классе, я до сих пор вспоминаю с ужасом. Она собрала хор из всех детей класса и, когда мы начали петь, прервала нас, подозвала меня и громко сказала у всех на виду: «Ты не умеешь петь, ты звучишь ужасно». В результате сегодня даже у себя дома, если я хочу спеть что-либо, я делаю это, только когда никого нет рядом. Мне 70 лет. © Liliana Frencia / Facebook
- В старших классах у меня была учительница машинописи, которая порвала мою домашнюю работу за то, что я выполнила ее на розовой бумаге. Она даже не стала проверять ее и поставила мне ноль. Она всегда плохо со мной обращалась, была очень груба, а спустя годы я узнала, что моя мама была ее соперницей, поэтому она вымещала злобу на мне. Я всегда нервничала перед уроком, потому что знала, что она будет ругать меня при всех под каким-либо предлогом. © Verónica Aké / Facebook
- Мне было 5 лет, я училась в 1-м классе. Наша преподавательница давала нам больше, чем требовалось по программе, чтобы мы быстрее научились читать и писать. Она хотела, чтобы мы опередили другие классы в параллели. Однажды директор школы узнала об этом, отобрала тетради у всех учеников и порвала их у нас на глазах. © Anabel Rosas / Facebook
- Директор помешала мне выиграть приз по истории, который давали в конце каждого года, только потому, что я никогда не надевал форменные брюки. Она ненавидела меня, но не хотела исключать, потому что я был гордостью школы. Обиднее всего было то, что по той же причине она не пустила меня на экскурсию в музей изобразительных искусств. © David Cariño / Facebook
- У меня была учительница, которая всегда ставила моей однокласснице высшие оценки. Мы знали, что это не во всех случаях было заслуженно. И хотя я была хорошей ученицей, с моими экзаменами всегда случалось что-то неладное. Тем не менее я тогда отпустила ситуацию. А в конце года моя мама зашла к учительнице что-то спросить и увидела, как та примеряет украшения, которые мама другой ученицы подарила ей за то, что она «так хорошо относилась к ее дочери». Тогда мы все и поняли. © Patricia Salas Lestrange / Facebook
- Когда я учился в начальной школе, мы должны были посещать уроки музыкального образования. Мои родители приложили огромные усилия к тому, чтобы купить мне флейту. Однажды одноклассник тайком взял ее у меня и стал с ней играть так, словно это шпага. Учитель отнял у него флейту и, думая, что это его, сломал ее. Когда я сказал учителю, что это моя флейта, он наказал и меня, обвинив во всем. Мама подняла шум, и в итоге школа купила мне новую флейту. © Silvana Lagos / Facebook
- В 5-м классе учительница дала нам задание, которое мы должны были выполнить до перемены. Я и несколько моих друзей не успели и остались его доделывать. Через несколько минут учительница сказала нам идти на обед. Когда мы вернулись в класс, она отметила наши работы как несделанные, хотя ранее сама сказала нам, что мы можем уйти. На следующий день мама пошла поговорить с ней, и та имела наглость сказать, что поставила мне «неуд» не потому, что я не выполнила задание, а потому, что я была самой тихой ученицей в классе. Она заявила, что хотела показать всему классу, что плохие оценки могут получить все без исключения. © Gabriela Mar / Facebook
- Училась в 5-м классе, мне было тогда почти 10 лет. Я не нравилась учительнице, и она всегда искала повод поставить мне плохую оценку. Однажды я пропустила школу, потому что дедушка попал в аварию. Когда учительница спросила меня, почему я пропустила школу, я ответила, что мой дедушка заболел. Она ответила обидным тоном: «А ты что, медсестра?» © Kary Gaytán / Facebook
- У моего сына синдром Аспергера, и первый год в начальной школе был кошмаром. Каждый день учитель просил других детей сказать мне, что мой сын плохо себя ведет. Они еще и издевались над ним... Меня это очень расстраивало. В конце концов я решила сменить школу. Сейчас моему сыну 16 лет, и он до сих пор не любит вспоминать то время. Однако мы встречали и замечательных учителей, которые искренне хотели помочь ему понять себя. © Mayra L Villegas / Facebook
- Когда мне было 9 лет, у нас был учитель, который каждый день в половине четвертого давал нам что-нибудь почитать, чтобы мы вели себя тихо, потому что в нашем классе стоял телевизор и в это время передавали новости. © Ana Leira Terceiro / Facebook
- Когда мой младший брат был в начальной школе, учитель написал о нем в школьном отчете: «Он очень плохой ученик, в жизни ничего не добьется, но вы должны его понять, он мальчик из плохого района». Хотелось бы мне увидеть лицо этого педагога в тот момент, когда он узнает, что парень из плохого района получил грант на обучение в Японии и стал учителем музыки. Причем таким, которого обожают ученики и который на День учителя получает столько подарков, что их некуда складывать. © Nirurka Aleyka Mendoza / Facebook
Какие воспоминания, связанные со школой, останутся с вами на всю жизнь? И какими качествами, по вашему мнению, должен обладать учитель, чтобы считаться мастером своего дела?
Фото на превью Sanz Loly / Facebook
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