18 человек, которым красиво жить явно не запретишь
Все мы хотим красивую жизнь, как минимум такую, как нам показывают многочисленные блогеры в Instagram. Поэтому совсем неудивительно, что в погоне за идеальной картинкой некоторые из нас могут такого начудить, что хоть стой, хоть падай. К примеру, запихнуть в салон автомобиля кожаный диван, встроить пианино в стену или смастерить Nintendo Switch из подручных средств.
Мы в AdMe.ru знаем, что о вкусах не спорят, но 18 героев этой подборки точно перегнули палку.
1. Когда всю жизнь мечтал о кожаном салоне автомобиля
2. Джакузи под открытым небом за сущие копейки
3. Биде на скорую руку
4. Когда вместо баскетбольного щита у тебя плазменный телевизор, значит, дела точно идут в гору
5. Вы видели много примеров встроенной техники, а встроенное пианино встречали?
6. Фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» никогда не использовалась в более подходящем случае
7. Когда не мог определиться с плиткой и решил остановиться на всех приглянувшихся вариантах
8. О таком журнальном столике остается разве что мечтать
9. Главное — создать видимость, а остальное второстепенно
10. Nintendo Switch из подручных средств
11. На джакузи ковра, видимо, не хватило
12. «Моя 9-летняя дочь украсила стразами наш пульт. Вышло красиво, но теперь довольно сложно найти нужную кнопку»
13. Оригинально, конечно, но будем надеяться, что это не бывшие в употреблении сиденья
14. Иллюстрация к фразе «дорого-богато»
15. Слишком много вопросов и так мало ответов
16. Идея для тренажерного зала
17. Такой печи для пиццы свет еще не видывал
18. Цены на «Монополию» видели? То-то же и оно
Доводилось ли вам своими глазами видеть нечто такое, что вызвало у вас культурный шок?