18 человек, которым красиво жить явно не запретишь

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Все мы хотим красивую жизнь, как минимум такую, как нам показывают многочисленные блогеры в Instagram. Поэтому совсем неудивительно, что в погоне за идеальной картинкой некоторые из нас могут такого начудить, что хоть стой, хоть падай. К примеру, запихнуть в салон автомобиля кожаный диван, встроить пианино в стену или смастерить Nintendo Switch из подручных средств.

Мы в AdMe.ru знаем, что о вкусах не спорят, но 18 героев этой подборки точно перегнули палку.

1. Когда всю жизнь мечтал о кожаном салоне автомобиля

2. Джакузи под открытым небом за сущие копейки

3. Биде на скорую руку

4. Когда вместо баскетбольного щита у тебя плазменный телевизор, значит, дела точно идут в гору

5. Вы видели много примеров встроенной техники, а встроенное пианино встречали?

6. Фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» никогда не использовалась в более подходящем случае

7. Когда не мог определиться с плиткой и решил остановиться на всех приглянувшихся вариантах

8. О таком журнальном столике остается разве что мечтать

9. Главное — создать видимость, а остальное второстепенно

10. Nintendo Switch из подручных средств

11. На джакузи ковра, видимо, не хватило

12. «Моя 9-летняя дочь украсила стразами наш пульт. Вышло красиво, но теперь довольно сложно найти нужную кнопку»

13. Оригинально, конечно, но будем надеяться, что это не бывшие в употреблении сиденья

14. Иллюстрация к фразе «дорого-богато»

15. Слишком много вопросов и так мало ответов

16. Идея для тренажерного зала

17. Такой печи для пиццы свет еще не видывал

18. Цены на «Монополию» видели? То-то же и оно