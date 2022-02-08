16 случаев, когда Вселенная попросила нас взять выходной

Жизнь полна сюрпризов. Иногда неудачи застают нас врасплох, и это не так уж приятно. Мы уверены, что и вам знакомы ситуации, когда вы не понимали, что делать: смеяться или плакать, хлопать в ладоши или закатывать глаза.

AdMe.ru надеется, что вы не позволите бытовым неурядицам испортить себе день. Давайте вместе найдем повод улыбнуться, глядя на фотографии, выложенные людьми, которые с юмором отнеслись к мелким жизненным проблемам.

1. «Я: использую дорогие средства для волос.

Кошка: умывается языком»

2. «Полагаю, это мой сегодняшний тост на завтрак»

3. «Учитесь на моих ошибках»

4. «Папа отошел от своего грузовика на несколько минут и оставил окно открытым. Дикий кот забрался внутрь и съел все его тако»

5. Всегда приятно осознавать, что твои коллеги не умеют закрывать ящик должным образом. Когда ты уже был готов идти домой

6. Он выбрал неудачный день, чтобы заблокировать доступ к пожарному гидранту

7. «Меня только что ужалила оса, а сегодня собеседование с работодателем. Даже говорить нормально не могу»

8. «Заказал доставку еды. За те 5 минут, что я шел до двери, соседская кошка прогрызла коробку и стащила часть курицы»

9. «Вы шутите?!»

10. Хозяин случайно использовал шампунь с окрашивающим эффектом вместо обычного

11. «Наконец спустя год мне удалось купить приставку PS5. Моя собака тоже была в восторге»

12. «Вчера я дал бездомному свежий теплый рогалик. Он был мил, и, когда я отъезжал, на душе было радостно. Тот же перекресток сегодня»

13. «Папин телефон. Он поставил его на зарядку на ночь, проснулся и увидел это»

14. «Кто-то просверлил дыру в моем бензобаке и добыл топлива аж на $ 12»

15. «Выронил и разбил свою любимую тарелку, которую использовал 32 года. Вы хорошо послужили мне, братцы»