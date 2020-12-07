16 человек, которые хотели как лучше, но жизнь решила сделать «как смешнее»

Никогда не стоит завышать ожиданий по поводу онлайн-покупок, попыток приготовить что-нибудь новенькое и в случае других подобных мероприятий. Однако порой, даже когда ожидаешь самого худшего, получаешь что-то еще хуже. Так и случилось с этими пользователями сети, и они не могли не поделиться наболевшим в интернете.

Мы в AdMe.ru тоже бываем разочарованы из-за непопулярности некоторых наших статей, но не вешаем нос. И мы надеемся, что и эти люди так смогут.

«Думаю, в следующий раз я лучше куплю апельсиновый сок»

«Друг рисовал эту зимнюю сказку на витрине моего магазина только для того, чтобы в течение следующих суток там был припаркован автомобиль»

Черная пятница, говорите? Ну-ну

«Открыл банку кукурузы, а там...»

Шлейка кошки-путешественницы немного не добралась до путешествий

Какой год, такие и снеговики

«Счастливого Хеллоуина, ребята»

«Решил скрафтить пиццу. Сам сделал тесто, соус, выложил все красиво, чтобы повыпендриваться. Поставил в духовку и ушел заниматься делами. Но что-то пошло не так»

«Что я заказывал и что они мне прислали»

«Хотел вкусно покушать, используя только микроволновку»

«Пытался сделать пирог с дьявольской улыбкой, но получилось это»

«Заказала новый диван, согласовала цвет, месяц шили и привезли это»

«Не знаю, чего я ожидал, но я все равно разочарован»

Не то чтобы на упаковке он выглядел привлекательно, но это...

«Я около 15 секунд натирал руки этим куском мыла, прежде чем понял, что это декоративный камень»

«Пыталась испечь Ктулху, но получился только его сумасшедший кузен»