14 безумных страничек из «Википедии», от которых невозможно оторваться, пока не дочитаешь до конца

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«Википедия» — это не только ресурс с полезной информацией, но и источник необычных историй и неожиданных фактов, которые способны рассмешить и поразить даже самых искушенных пользователей интернета. Взять хотя бы белорусскую арабскую вязь или зеленых светящихся поросят (да-да, они существуют!) — уверены, вы о таком еще не слышали.

AdMe.ru забрался в самые глубины «Википедии» и откопал статьи, которые доказывают, что у жизни достаточно козырей в рукаве, чтобы никогда не прекращать удивлять нас.

Псевдопарадокс, который исходит из двух народных мудростей: что кошки всегда приземляются на лапы, а бутерброды всегда падают маслом вниз. Но что будет, если бутерброд с маслом прикрепить к спине кошки? Кое-кто в шутку утверждает, что в результате эксперимента возникнет антигравитация или что кошка слижет масло и приземлится на лапы. Более серьезные исследователи тоже комментируют парадокс кошки с маслом. Дональд Е. Симанек пишет: «На самом деле никакого противоречия нет. Даже если предположить, что кошки всегда приземляются на лапы, а бутерброды с маслом всегда падают маслом вниз, то в первом случае на лапы приземлится кошка, а бутерброд так и останется не упавшим. Во втором — маслом вниз упадет бутерброд, а кошка будет не упавшей». А В. Ножнов утверждает, что кошка с привязанным бутербродом является составным объектом и поэтому не может являться кошкой в первом правиле или бутербродом из второго правила.

В 1926 году богатый адвокат Чарльз Вэнс Миллар из Торонто завещал большую часть своего состояния любой женщине, которая за 10 лет после его смерти родит самое большое количество детей. Так началась «Большая гонка аистов» — конкурс, в котором участвовали десятки многодетных матерей, беременея и рожая наперегонки. Несмотря на то что законность завещания пытались оспорить как родственники Миллара, так и правительство канадской провинции Онтарио, деньги были поделены между 4 победительницами (у каждой было 9 детей) — им досталось по $ 100 тыс. (что сегодня соответствует примерно $ 2 млн).

Трансгенные свиньи — достижение китайских ученых. Они ввели в ДНК-цепочку эмбриона свиньи ген флуоресцирующей медузы и получили поросят, которые имеют желтовато-зеленый оттенок кожи и глаз при дневном освещении и светятся ярко-зеленым светом в ультрафиолете. Исследователи заявляют, что такая способность поможет им наблюдать за развитием тканей при пересадке стволовых клеток.

Так в шутку называют границу между Старой Баварией и остальной Германией, так как белые сосиски («вайсвурст») из телятины и свинины — характерный элемент баварской культуры. Точной географической линии нет — одни проводят экватор белых сосисок по реке Дунай, другие — по реке Майн.

Метал-группа Caninus известна тем, что вокальные партии в ней исполняли 2 питбультерьера — Бэзил и Баджи, которых музыканты спасли от усыпления. Участники группы дрессировали собак в студии, записывали лай и рычание и создавали музыкальные композиции с этими звуками. Музыканты Caninus — строгие веганы, которые выступают за этичное обращение с животными и утверждают, что животные должны иметь право на собственный голос. На сегодняшний момент деятельность группы приостановлена в связи со смертью одной из собак-вокалисток.

Все натуральные продукты содержат небольшое количество радиоактивного изотопа калий-40, а у некоторых из них — картофеля, бобов, семечек и орехов — уровень радиации выше среднего. Так, один банан содержит около 0,42 г калия. В бананах удобно измерять малые дозы бытовой радиации. Конечно, бананы не повышают радиационный уровень в организме, но они неоднократно вызвали ложное срабатывание детекторов ионизирующей радиации, которые применяют для предотвращения нелегального ввоза радиоактивных материалов.

«Ши Ши ши ши ши» (施氏食獅史) - стихотворение американского лингвиста Чжао Юаньжэня, написанное на классическом китайском языке. Название переводится как «История о том, как человек по фамилии Ши поедал львов», а всего в стихотворении 92 слога «ши», каждый из которых произносится в одном из 4 тонов. Фразы, состоящие из одинаково звучащих частей речи, есть и в других языках, например «Кости кисти Кости кисти Кости» в русском и Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo («Буффальские бизоны, которых пугают (другие) буффальские бизоны, пугают буффальских бизонов») в английском.

Буква зю — словосочетание, обозначающее странное, неестественное положение тела. На возникновение фразы, по мнению некоторых лингвистов, повлияли строки поэта-футуриста Алексея Кручёных (он писал на языке, называемом «заумь»): «Зю цю э стром». В 1980-х этот словесный оборот распространился в среде автомобилистов, проводивших много времени за ремонтом машин, и дачников, которые часами склонялись над грядками. Также «Зю» — неофициальное прозвище политика Геннадия Зюганова, к которому сам он относится с юмором.

Оказывается, Международная организация по стандартизации (да, есть и такая) еще в 1980 году определила, как нужно правильно заваривать чай. Заварочному чайнику положено быть из белого фарфора или фаянса, покрытого глазурью, а в крышке должно быть маленькое отверстие. Большой чайник должен весить 200 г и вмещать 310 мл жидкости, а маленький — 118 г и 150 мл соответственно. На каждые 100 мл кипятка следует класть 2 г чая, а воду наливать до уровня 4–6 мм до края. Заваривать чай нужно 6 минут. Нельзя использовать жесткую воду. Уф, ну вот и все, идеальный чай готов.

Белорусская арабица появилась в XV столетии как средство записи белорусского языка с помощью арабской письменности. Она состоит из 28 графем, немного отличается от обычного арабского алфавита и приспособлена под звучание старобелорусского языка. Книги, написанные таким письмом, называются «китабы».

Согласно "Википедии", надписи на партах - это не просто порча казенного имущества, а еще и "разновидность молодежных граффити", социокультурное явление, которое изучают лингвисты и психологи. Исследователи делят авторов надписей по типам, например "страдальцы", "повествователи", "вопрошающие", и утверждают, что функции таких надписей - "создание второго мира, отвлеченного от повседневного бытия", а также психологическая разгрузка.

Всемирная туалетная организация (World Toilet Organization - WTO) была учреждена в 2001 году в Сингапуре, состоит из 19 туалетных ассоциаций из разных стран и занимается проблемами туалетов и вопросами санитарии. Организация постановила считать 19 ноября Всемирный днем туалета, а также каждый год проводит Всемирный туалетный саммит и другие мероприятия, например Международный симпозиум по вопросам туалетной инфраструктуры и круговороту воды в природе. И хотя эта статья в "Википедии" и выглядит забавной, но цели у WTO серьезные: она добивается, чтобы чистые и безопасные туалеты были доступны людям во всем мире.

Пафосные звания Ким Чен Ира, который руководил Корейской Народно-Демократической Республикой с 1994 по 2011 год, для европейского слуха звучат непривычно. Списку титулов народного вождя в «Википедии» посвящена отдельная статья. Вот некоторые из них: Любимый Руководитель, полностью олицетворяющий прекрасный облик, которым должен обладать лидер; Солнце коммунистического будущего; Направляющий солнечный луч; Нежно любимый отец; Символ объединения Родины; Судьба нации; Прославленный Полководец, сошедший с небес.

В этой статье перечислены странные, необычные, забавные и взрывающие мозг статьи из «Википедии». Для удобства они разбиты по темам. Есть и русскоязычный вариант, где вы можете прочитать про «конфетнораскрашенную апельсиннолепестковую обтекаемую малютку» и получить «ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого».

О каких странных статьях из «Вики» мы не упомянули? Дополняйте в комментариях!