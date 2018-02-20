12 восковых фигур знаменитостей, которых вы ни за что не угадаете без подписи

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При создании восковой фигуры делаются замеры и учитывается каждая мелочь: шрамы, цвет глаз, структура волос, татуировки и многое другое. Над одной скульптурой в течение нескольких месяцев кропотливо трудится целая команда художников. Но иногда даже при соблюдении всех правил почему-то детище скульпторов получается слишком отличным от оригинала и порой доходит до смешного.

AdMe.ru предлагает посмотреть на 12 восковых знаменитостей, которые оказались неузнаваемыми даже для самых преданных фанатов. В конце статьи вы узнаете, какую певицу скульпторы опять не смогли сделать похожей на оригинал.

1. Джулия Робертс

2. Линдси Лохан

3. Роуэн Аткинсон

4. Шакира

5. Хэлли Берри

6. Дэвид Бекхэм

7. Дженнифер Лопес

8. Пенелопа Крус

9. Роберт Паттинсон

10. Николь Кидман

11. Наоми Кэмпбелл

12. Бейонсе

According to the curators of the wax museum in Niagara Falls, this is Beyoncé. 🧐🧐🧐 pic.twitter.com/jrhd1J1qlI — Ama Scriver (@amascriver) February 11, 2018

Если вы не помните, как выглядит певица:

Уже не первый раз американскую певицу не могут изобразить достоверно в воске. То ли у нее такая сложная внешность для лепки, что передать ее просто невозможно, то ли в глазах скульпторов Бейонсе выглядит совсем иначе.

А кто вас удивил больше всего? Поделитесь в комментариях!