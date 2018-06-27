Продукты, которые можно смело покупать впрок, не опасаясь за их срок годности

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Создавать домашние запасы — очень полезная привычка: всегда под рукой находится все необходимое, и если какой-либо ингредиент любимого блюда внезапно закончился, достаточно взять еще из кладовой, а не бежать сломя голову в магазин. Тем более что существуют продукты, хранить которые можно очень долго.

Мы в AdMe.ru озадачились вопросами сроков годности и нашли продукты, хранить которые можно годами — и они нисколько не испортятся.

Макароны

Макароны в любом виде — это поистине незаменимый продукт. Свежеприготовленную домашнюю лапшу можно хранить всего пару дней, но если ее высушить, срок хранения увеличится до пары месяцев (особенно если в тесте нет яиц). А пасту фабричного производства можно хранить до 2 лет после истечения срока годности, что в сумме составит около 4 лет. Главное — держать ее в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Топленое масло

Этот очень удобный способ хранения масла вовсю использовался задолго до того, как холодильники вообще были изобретены. Масло из открытой банки можно использовать в течение года, а если оно хранится в герметичном сосуде, на который не попадают прямые солнечные лучи, — сколько угодно. Это правило работает и для покупного масла — если вы не открывали банку, можете использовать продукт в любое время.

Мука

Помните, как муку покупали в мешках, про запас? И для этого есть свои основания. Срок годности муки — минимум 12 месяцев, а некоторые производители заявляют и 10 лет. Главное, чтобы она хранилась в сухом и прохладном месте. Кроме того, муку можно использовать и после истечения срока годности: в течение полугода для пшеничной муки и года — для кукурузной.

Сушеные грибы, ягоды и зелень

Сушеные продукты удобны тем, что занимают немного места, а после небольшого замачивания снова приобретают «свежий» вкус. После сушки грибы должны храниться в герметичном контейнере или прочном пакете, чтобы до них не добрался их главный враг — насекомые. Такие грибы можно хранить год и более. Столько же можно хранить и засушенные ягоды — пока они не потеряют цвет или у них не появится неприятный запах. А сушеная зелень сохраняет свои качества и того дольше — 2 года даже в открытом виде. Ее главный враг — запахи, поэтому стоит держать зелень подальше от плиты и других сильно пахнущих мест.

Вяленое мясо и рыба

Вяленое мясо и рыба также прекрасно дополняют домашние запасы: они занимают немного места, могут быть приготовлены самостоятельно и долго хранятся. Если вяленый продукт приготовлен дома и лежит в кладовой, его срок годности истечет через пару месяцев, однако в герметичной вакуумной упаковке срок хранения увеличивается до года.

Консервированная фасоль и сухие бобы

Фасоль и другие бобовые в консервированном виде будут пригодны в пищу не менее года, а в сушеном — столько, сколько потребуется. К тому же они менее прихотливы в хранении, а насекомые им не страшны, поэтому достаточно лишь избегать попадания влаги.

Маринованные овощи

Маринование овощей — отличный способ запасти их на долгое время, это вам подтвердит любая бабушка. Если весь процесс консервации был проведен правильно, в рассоле достаточно соли и уксуса, а банки были стерильны, то ваши заготовки будут пригодны для употребления в пищу в течение 2 лет.

Орехи

Орехи полны полезных веществ и отличаются высокой калорийностью, за счет чего быстро насыщают. Их удобно брать с собой и держать дома для перекуса — особенно тем, кто сидит на диете. Большая часть орехов прекрасно хранится на протяжении 2 лет, за исключением фисташек — их стоит употребить в течение 3 месяцев.

Конечно, есть и другие продукты с длительным сроком хранения: крупы, соевый соус, алкоголь... Все вместе это станет отличной основой для вашей домашней кладовой. А какие продукты вы любите брать с запасом?