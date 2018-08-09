Чтобы не стоять каждый день у плиты, замораживайте готовые блюда впрок. Рассказываем, как сделать это правильно

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Согласно опросу, женщины в среднем тратят более 8 часов в неделю на приготовление пищи. А если сложить все время, которое женщины проводят у плиты в течение своей жизни, получится 3 года непрерывной готовки! К счастью, есть способ сократить это время, и поможет в этом обычная морозилка. Сейчас мы вам все расскажем.

Есть 2 способа начать экономить время на готовке: Приготовить за раз 5–6 блюд (порции должны быть небольшими), большую часть блюд заморозить и затем, по мере необходимости, размораживать и употреблять в пищу.

А можно каждый раз готовить 1 блюдо, но в большем объеме, чем обычно, и часть его замораживать. Через неделю-две в вашей морозилке накопится столько готовой еды, что можно будет периодически позволять себе не думать о готовке, а просто размораживать и разогревать запасы. AdMe.ru расскажет, какие готовые блюда можно заморозить и при этом не бояться, что после разморозки они превратятся в неаппетитную субстанцию.

1. Плов

Замораживаем. Плов следует замораживать только свежеприготовленным и охлажденным до комнатной температуры. Его можно расфасовать по пакетам (выпустив предварительно весь воздух) или контейнерам. Также не забудьте наклеить стикер с указанием даты заморозки. Хранить плов в замороженном виде можно 3 месяца при температуре −18 °C. Размораживаем. Есть несколько способов разморозки: На сковороде (в случае если заморозили в пакете). Переложите плов в неразогретую сухую сковородку и томите на медленном огне под крышкой. Можно добавить пару ложек воды.

В микроволновке. Просто используйте режим разморозки.

В холодильнике. Положите в него замороженный плов примерно на 8–10 часов (в зависимости от объема), затем разогрейте блюдо любым удобным для вас способом.

2. Сырники

Замораживаем. После приготовления сырников выложите их на бумажные полотенца, чтобы впитать излишки масла. Вначале охладите их до комнатной температуры, а потом поместите на час в холодильник. Затем сложите их башенкой по 5–6 штук, обмотайте пищевой пленкой или просто переложите в пакет. Хранить готовые сырники в морозилке можно 4 месяца. Размораживаем. Сырники нужно переложить в холодильник, а затем, когда они полностью разморозятся, разогреть их в микроволновке или духовке. Лучше размораживать их с вечера, и к утру у вас будет готовый завтрак.

3. Фаршированные перцы

Замораживаем. Сначала готовое блюдо нужно убрать в холодильник, чтобы охладить. Примерно через 2 часа перец можно разложить по пакетам, не забывая после этого выпустить из них воздух. Если в морозилке достаточно места, разложите перцы по контейнерам. Хранить готовые фаршированные перцы можно 3 месяца. Если вы готовили перцы с подливой, ее можно заморозить отдельно, используя при этом маленькие контейнеры. Размораживаем: В микроволновке, используя режим разморозки.

В холодильнике. Поместите их туда заранее, например на ночь. А разогреть это блюдо можно на сковороде в соусе или в духовке.

4. Пицца

Замораживаем. Готовую пиццу нужно охладить до комнатной температуры, обернуть пищевой пленкой. Хранить в морозилке пиццу следует не более полугода. Кстати, можно разрезать ее на куски, каждый обмотать пленкой и в таком виде заморозить. Размораживаем. Сначала дайте пицце немного оттаять, можно не до конца. Затем снимите пленку и поставьте пиццу в микроволновку на 3–4 минуты или в разогретую духовку на 10–15 минут.

5. Рис

Замораживаем. Приготовленный рис можно замораживать в том случае, если вы его правильно сварили. Если у вас получилась неаппетитная слипшаяся рисовая масса, то при заморозке и разморозке эта масса станет еще менее приятной. Итак, сначала готовый рис нужно охладить. Для этого разложите его на плоском подносе и периодически помешивайте вилкой. Как только рис остынет, пересыпьте его в контейнеры, не утрамбовывая. Оставьте немного пустого места. Поставьте контейнеры в морозилку и в течение следующих 2 часов по нескольку раз встряхивайте их, чтобы рис не слипся в один большой кирпич. Если все было сделано правильно, после размораживания рис будет рассыпчатым. Хранить его можно 3–6 месяцев. Размораживаем: Переложите рис на полку холодильника до полного размораживания.

Можно разморозить рис и в микроволновой печи: переложите его в тарелку, добавьте немного холодной кипяченой воды и включите режим разморозки.

Разогреть рис можно и на сковороде: убавьте огонь до минимума, добавьте к рису немного воды и время от времени помешивайте.

6. Картофель

Замораживаем. Картофель — специфический продукт для замораживания, так как после разморозки он может менять свой вкус и текстуру. Поэтому оптимально замораживать картофель в виде пюре. Его нужно замораживать свежеприготовленным. Охладите пюре до комнатной температуры, затем поместите в холодильник на 2–3 часа. После этого разложите его по контейнерам или пакетам и отправьте в морозилку. Хранить пюре можно до полугода. Размораживаем: В микроволновке, используя режим разморозки.

На полке холодильника в течение нескольких часов.

На сковороде — только добавьте немного воды.

7. Каши

Может показаться, что блюда, которые готовятся от силы полчаса, нет смысла замораживать. Но тем не менее иногда и полчаса играют большую роль после тяжелого трудового дня. Замораживаем. Все каши можно замораживать, отличие заключается лишь в сроке хранения: каши, приготовленные на воде, можно хранить не более 6 месяцев, а каши на молоке — не более 4. Итак, готовые каши нужно охладить до 4–6 °C (поместите их в холодильник на час), а затем пересыпать в контейнеры или пакеты (к примеру, так можно поступить с овсянкой или гречкой) и поместить в морозилку. Маленькая хитрость: поместите внутрь контейнера пакет и затем насыпьте туда кашу. Когда она заморозится, вытащите пакет из контейнера, и у вас получится замороженный кирпичик каши, который будет занимать мало места в морозилке. Жидкие каши лучше хранить в банке или контейнере. Не забываем, что продукт при заморозке будет расширяться, поэтому оставляем немного пустого места. Размораживаем. Каши следует размораживать только на полке холодильника. Сухие оттают за несколько часов, а вот жидкие лучше размораживать с вечера. Утром у вас будет готовый завтрак, который останется разогреть в микроволновке.

8. Супы-пюре, бульоны

Замораживаем. Отправлять в морозилку надо только свежесваренный крем-суп или бульон, а не тот, который постоял день-два. Еще стоит учесть, что после размораживания супа содержащиеся в нем макароны потемнеют (из-за крахмала, который реагирует на перепад температур). Также не стоит замораживать суп, в котором есть картофель, так как есть вероятность, что после разморозки суп превратится в кашу. Итак, после того как суп остынет, перелейте его в сухие контейнеры и поставьте в морозилку. Не забудьте оставить в контейнерах немного свободного места. Хранить такие супы следует не дольше 3 месяцев. Кстати, зелень в супах лучше не замораживать. Заморозьте ее измельченную в свежем виде отдельно. Размораживаем. Суп можно разморозить в микроволновке (в режиме разморозки) или в холодильнике: в этом случае суп будет оттаивать 4–5 часов, а затем его нужно нагреть в кастрюле на минимальном огне. Доводить суп до кипения при этом совсем не обязательно.

9. Выпечка

Замораживаем. Хлеб, булочки, пирожки, кексы, маффины, пироги, печенье и пряники можно замораживать. Крупную выпечку, например хлеб или пирог, перед заморозкой лучше нарезать. Хранить выпечку в морозилке можно в пакетах или контейнерах и не дольше 2 месяцев. Размораживаем: В микроволновке.

Оставляем размораживаться при комнатной температуре.

10. Мясные изделия

Замораживаем. Вначале любое готовое мясное блюдо (котлеты, курица, тефтели и так далее) остудите до комнатной температуры и оберните пищевой пленкой, а затем отправьте брикеты в морозилку. Хранить мясные изделия следует не дольше 3 месяцев. Размораживаем: При комнатной температуре.

В микроволновке. Чтобы вкусовые качества блюда не особо пострадали, к нему можно добавить немного пряных трав, масло или какой-нибудь соус по вкусу.

Несколько важных моментов