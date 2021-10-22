9 продуктов, которые лучше держать подальше от микроволновки

Сегодня микроволновая печь есть почти в каждой квартире: когда нам нужно что-то быстро приготовить или просто расплавить сыр, эта техника первой приходит на ум. Однако мы даже не задумываемся, а так ли безвредно греть продукты в микроволновке. Оказывается, некоторые из них могут подкинуть пару неприятных сюрпризов.

Мы в AdMe.ru изучили еду в своих холодильниках и решили разобраться, какие блюда лучше готовить все же на плите или в духовке. А в конце поведаем, какие продукты, напротив, благодаря микроволновке могут стать еще полезнее.

Острый перец

Перец жжется из-за химического соединения капсаицина. Если нагреть острый перец в микроволновой печи, то это вещество может выделиться в аэрозоль. Безопасным это не назовешь, так как жгучее облачко может травмировать глаза и горло.

Томатный соус

Томатный соус взрывается в микроволновой печи и разбрызгивается повсюду. Дело в том, что он слишком густой. Из-за этого воде сложно испаряться, и она в виде пара скапливается под поверхностью. В этом и заключается причина того, что соус разлетается по всей печи. Поэтому в микроволновке, например, паста именно с томатным соусом с большей вероятностью окажется размазанной по стенкам печи. А блюдо с другим соусом не наведет такого беспорядка.

Виноград

Виноград в микроволновке стал объектом экспериментов для любителей физики. Если эти ягоды подогревать и они будут плотно прижаты друг к другу, то от микроволн появится плазма, то есть особым образом заряженные частицы. Они, в свою очередь, могут повредить саму микроволновку и вывести ее из строя.

Замороженные фрукты, овощи и ягоды

Размораживать фрукты, овощи и ягоды в микроволновке — не лучшая идея. Полезные свойства могут стать канцерогенами. Есть другой способ, который оставит все полезное на своих местах. Можно поставить замороженные продукты на ночь в холодильник. Так разморозка пройдет более щадящим образом.

Сосиски и сардельки

Казалось бы, что может быть проще: купил сосисок, подогрел в микроволновке, и вот вкусный обед готов. Как выяснилось, так лучше не делать. Ведь нагревать переработанные мясные продукты вредно в целом, и это касается не только микроволновой печи. При повышенных температурах в них происходит окисление холестерина, в процессе чего образуются вредные для организма вещества.

Кисломолочные продукты

Вообще-то термическая обработка молока и кисломолочных продуктов не вредна. Но только не нагрев микроволнами. Ученые обнаружили, что микроволновку и «кисломолочку» лучше держать друг от друга подальше. Такой нагрев приводит к увеличению вредных веществ в составе — например, таких, как трансжирные кислоты.

Сыры

Был проведен эксперимент, в ходе которого стало понятно, что сыр и микроволновка — это не всегда совместимые вещи. Например, набулси, один из видов белого рассольного сыра, грели в микроволновой печи в течение 10 минут, после чего измерили содержание различных веществ в продукте. Оказалось, что значительная доля одного из самых ценных веществ в составе сыра потеряна и заметно снизилось число антиканцерогенных компонентов.

Детское питание

Также не рекомендуется нагревать в микроволновке грудное молоко и детскую смесь. Исследования показали, что микроволны нагревают их неравномерно. Это опасно, так как горячие участки могут обжечь ребенка.

Мясо

Мясо в целом можно готовить в микроволновой печи, но оно может прогреваться неравномерно. В тех участках, где термическая обработка будет произведена не полностью, могут остаться вредные бактерии. Что касается размораживания, тут тоже не все гладко. Мясо, когда оказывается в температурном диапазоне 4–60 °С, становится сосредоточием опасности. В нем начинают активно размножаться бактерии. Особо вредно размораживать мясо в микроволновке, а после этого сразу не готовить. Даже если вы поставите кусок свинины или говядины в холодильник, микроорганизмы будут расти и крепнуть.

То, что уже было в микроволновке до этого

Качество вашей еды с каждым разогревом будет снижаться. Поэтому стоит разогревать только то количество, которое вы собираетесь съесть за один присест. Кроме того, всю приготовленную пищу следует съесть в течение 4 дней. К тому же постоянно готовить и длительно разогревать еду в микроволновой печи все же не стоит. Из-за определенных процессов и изменения структуры пищи, в дальнейшем в организме человека могут наблюдаться негативные последствия, например снижение иммунитета и зрения.

Бонус: что, напротив, стоит готовить в микроволновке

Термическая обработка в целом разрушает некоторые витамины. Это не новость. Но на самом деле их не так много, как кажется. При приготовлении в микроволновой печи чаще всего распадаются водорастворимые витамины C и B. В то время как жирорастворимые витамины (A, D, E и K) более устойчивы. Некоторые же вещества, напротив, при термообработке становятся лучше усвояемыми. Например, приготовленные помидоры и морковь доставят в ваш организм большее количество некоторых полезных компонентов, чем эти же овощи в сыром виде.