Какую замороженную рыбу не стоит есть: 8 советов для выбора полезного продукта
Всемирная организация здравоохранения призывает увеличить количество рыбы в рационе, потому что она снижает риск развития рака. Но как выбрать качественный и полезный для здоровья продукт?
Вокруг рыбы существует немало мифов и догадок, которые иногда мешают нам сделать правильный выбор. Чтобы разобраться во всем, AdMe.ru собрал самые распространенные вопросы и правильные ответы, которые позволят вам выбирать полезную и вкусную рыбку.
1. Охлажденная или замороженная?
Охлажденную рыбу (которая красиво лежит на льду в магазинах) делают из свежей рыбы, которую охлаждают сразу после вылова до определенной температуры. О ней нужно знать 3 вещи:
- Почти вся охлажденная рыба — это аквакультура (рыба, выращенная искусственным путем на фермах).
- Срок хранения такой рыбы по ГОСТу не больше 12 суток.
- Часто под видом свежей охлажденной рыбы продают размороженные тушки.
Поэтому уточняйте при покупке место вылова, и чем оно дальше, тем выше шанс купить размороженную рыбу под видом охлажденной. Например, больше половины лосося, который продается в России, импортируют из Чили, и везут его оттуда в замороженном виде. И если вам предлагают охлажденного чилийского лосося, увы, это обман. Другие сорта рыбы, которые попадают на российские прилавки только в замороженном виде, — скумбрия, ледяная рыба, палтус, тунец, красный окунь, хек.
В охлажденном виде лучше покупать карпа, судака и другую местную рыбу. Популярные виды — дорада и сибас — везут в основном из Турции, поэтому их тоже можно покупать охлажденными. С учетом того что рыбу выращивают на фермах, где могут использоваться стимуляторы роста и антибиотики, чем меньше размер тушки, тем лучше.
2. Чем по вкусу и составу отличается замороженная рыба от свежей?
Норвежская исследовательская компания провела ряд экспериментов и установила, что замороженная рыба по составу витаминов и других ценных веществ не отличается от свежей. На вкус мороженая рыба может быть более сухой, но зато в ней гарантированно нет паразитов, чего не скажешь о свежей. Конечно, это касается рыбы, которая правильно замораживалась и хранилась.
Неправильная форма рыбы (как на фото, например) не значит плохое качество, ведь иногда ее замораживают прямо на судне блоками, и она деформируется. А вот прилипшие друг к другу тушки могут говорить о том, что рыба была разморожена и затем заморожена заново. Чтобы проверить свежесть мороженой рыбы, воткните в нее разогретый на огне теплый нож и понюхайте его. Резкий неприятный запах — доказательство того, что продукт заморозили в несвежем виде.
Кстати, чтобы сохранить максимум полезных веществ в рыбе, размораживать ее нужно в холодильнике, а готовить сразу после размораживания.
3. Тушка или филе?
По данным Международной организации по защите океанов, примерно 20 % всей рыбы в магазинах — подделка, а легче всего подделать филе. Например, часто под видом филе трески продают более дешевый минтай. Поэтому если есть возможность выбора, берите тушки, их подделать сложно. Еще один аргумент в пользу покупки целой рыбы — это химический раствор, в котором некоторые производители выдерживают филе, чтобы избавить его от костей.
Если все-таки решили купить филе, берите то, что на коже, только предварительно ознакомьтесь с тем, как выглядит кожа той или иной породы. Например, кожа трески сероватая с зеленым отливом и темной продольной полосой.
4. Сколько должно быть ледяной глазури и о чем она может рассказать?
По закону объем ледяной корки не должен превышать 5 % от общего веса рыбы, но иногда информация, указанная на упаковке, не соответствует действительности. Постучите рыбой по твердой поверхности — если на глазури появились трещины или сколы, ее точно больше чем 5 %.
Внешний вид льда может много сказать о качестве рыбы. Если на поверхности льда есть трещины и наплывы, это говорит о том, что рыбу много раз замораживали и размораживали. Желтоватая или мутная корка — признак того, что рыба несвежая.
5. Что искать на упаковке?
Во многих странах мира, в том числе и у участников ЕАЭС, с сентября 2017 года на упаковке мороженой рыбы должна присутствовать информация о месте вылова и изготовления продукта. Особенно важна эта информация при покупке филе, потому что если локация производителя сильно удалена от региона вылова, значит, на завод рыбу привезли в замороженном виде, разморозили, сделали из нее филе и потом заново заморозили. Пищевая ценность такого продукта весьма сомнительна.
Также на упаковке должен быть указан состав, и лучше выбирать продукт, не содержащий ничего кроме самой рыбы и воды. Добавка Е-452 свидетельствует о том, что в рыбе есть полифосфаты — вещества, удерживающие влагу в рыбе.
6. Как определить полифосфаты в рыбе?
Многим знакома ситуация, когда после размораживания рыбного филе вместо купленного килограмма получалось 500–600 граммов продукта. Искусственное увеличение веса достигается не только за счет ледяной глазури, но иногда и с помощью полифосфатов, которые удерживают влагу в толще мышц. Наличие этих веществ (если не указано на упаковке) в замороженном продукте определить можно по чрезмерному глянцевому блеску филе. При жарке рыба с полифосфатами пенится и приобретает серый оттенок.
7. Какие вредные вещества могут быть в рыбе?
Кроме фосфатов в рыбе могут быть и другие вредные химические вещества. Особенно богаты неприятными сюрпризами пангасиус, сом, тилапия, выращенные в реке Меконг (на фото),которая входит в список самых грязных рек в мире. Анализ вьетнамской рыбы кроме полифосфатов, показывает повышенный уровень ртути, присутствие аммиака, антибиотика энрофлоксацин. Также в рыбе были обнаружены биогенные амины (вещества, формирующиеся вследствие неправильного хранения), среди которых самым опасным для человека является гистамин.
8. Какую рыбу не стоит покупать?
Кроме вьетнамской рыбы, существуют и другие виды рыб (как среди диких, так и среди фермерских культур), потребление которых следует свести к минимуму. Проблема дикой рыбы — это заражение ртутью (кстати, именно рыба является основным пищевым источником заражения человека этим металлом). Чем особь больше и старше, тем больше в ней ртути, и в числе самых зараженных рыб находятся кафельник, меч-рыба, акула, королевская макрель, тунец, большеголов.
Проблема аквакультуры — это бедный состав питательных веществ, обусловленный особенностями рациона и среды обитания. Например, в фермерском лососе количество ценных жиров ниже, чем в диком. К тому же высока вероятность присутствия в рыбе стимуляторов роста, антибиотиков. Чаще всего в рыбных хозяйствах выращивают лосося, карпа, сома, сибас, дораду, пангасиуса, тилапию, морской язык.
Возникает резонный вопрос: а что же тогда есть? Самым лучшим выбором будет сельдь, хек, минтай, сайра, сардина. Из лососевых это сиг, нерка, кижуч. Перечисленные сорта практически не выращивают в фермерских хозяйствах, а в списке зараженных ртутью рыб они находятся в самом конце.
Какие из этих видов рыбы вам нравятся больше всего?
Фото на превью eastnews, depositphotos