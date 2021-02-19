25 разрекламированных блюд, которые многие гурманы хотели бы забыть раз и навсегда
Пока одни готовы отстаивать очереди за модными блюдами, другие смотрят на это все весьма скептически. И в то время как кто-то выкладывает в социальные сети бессчетные фото популярной еды, некоторые пользователи без стеснения выражают свое мнение о ней. Обитатели Всемирной паутины даже создали тред про кушанья, которые, по их мнению, не заслуживают того ажиотажа, что существует вокруг них.
AdMe.ru увлеченно изучил мнения пользователей о наиболее переоцененных блюдах. В этом списке оказались не только кулинарные новинки последних лет, но и проверенная временем классика.
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Кронаты — это просто выпечка, и ждать от них чего-то большего не приходится. Тесто для круассанов просто обжарили во фритюре. Их вкус такой, как и у любой качественной выпечки. Но это не стоит того, чтобы выстраиваться за ними в очередь. © Cindy Fischer / Quora
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Торт с расплавленным шоколадом. Фактически это шоколадный торт с практически полностью непропеченным центром. © Dhaval Chauhan / Quora
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Не понимаю, как рестораны берут такие деньги за пиццу. Это просто плоский кусок теста с несколькими граммами начинки. Сырье не стоит почти ничего. Не люблю переплачивать за то, что неопытный повар приготовит за пару минут. Если мне приходится «готовить» это блюдо для сына и его товарищей, я покупаю дешевую основу для пиццы, смазываю томатной пастой и добавляю немного качественного тертого сыра. © Kenneth Dakin / Quora
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Многие считают говядину кобе лучшим в мире мясом. Корова должна соответствовать нескольким критериям, например пастись в определенной префектуре и иметь коэффициент мраморности не ниже 6. У коров специальная диета и особый уход, во время кормления им включают классическую музыку. Все это нужно для смягчения текстуры мяса. Говядина тает во рту, но не уверен, стоит ли оно того. Ни один из методов не улучшает текстуру или вкус, зато увеличивает цену и спрос. © Dan Knight / Quora
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Рыба дорогая сама по себе, а икра как будто вносит элемент хаоса в меню изысканного ресторана. Для некоторых это деликатес, но это не что иное, как вяленые яйца рыбы, которые используются в качестве украшения или закусок. © Ananvita Bhattacharya / Quora
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Птичьи гнезда. Они дорогие, безвкусные и не оправдывают ожиданий. © Diana Wu / Quora
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Кокосовая вода в первый раз на вкус как бензин. А потом вы убедите себя, что это модно, дорого и полезно. Но какой бы полезной она ни была, я больше не буду ее пить и мучить себя. © Cindy Fischer / Quora
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Я знаю, что зеленый чай полезен, но есть много более вкусных способов поддерживать здоровье. Я перепробовала множество видов, но он все равно напоминает мне лекарства. © Lili McKenzie / Quora
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«Клубника в шоколаде» — звучит великолепно. Но есть несколько недостатков. Невозможно откусить кусочек, чтобы не сломать шоколадную корочку, соотношение сладкого и фруктов всегда непропорциональное. А еще во время трапезы не получится выглядеть привлекательно. Если знаете, как есть лакомство так, чтобы шоколад не попадал на лицо, а семечки клубники не застревали в зубах, поделитесь секретом. © Ronniee Roy / Quora
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Кто-нибудь пробовал вонючий тофу из Китая? Одно из самых переоцененных блюд. Это еда, запах которой хуже, чем вкус. Его можно найти в уличных киосках и на ночных рынках по всему Китаю и Тайваню. Пахнет как мокрый носок. На самом деле у него относительно мягкий вкус. Характерный запах ему придают рассолы, которые могут включать что угодно: от кисломолочных продуктов до креветок. Как только вы освоитесь с запахом, вам покажется, что все не так уж плохо. © Grace Jia / Quora
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Смузи переоценивали слишком долго. По сути, это жидкий десерт, который маскируется под здоровую еду. Обычно в нем ведра сахара, протеиновые порошки и другие добавки, которые считаются полезными, но не являются таковыми. Вместо этого я предпочитаю свежие фрукты. © Cindy Fischer / Quora
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Гуакамоле воспринимается как «зеленое золото». Соус слишком сытный, если вы собираетесь растянуть трапезу на несколько часов. Если вы будете есть гуакамоле во время футбольного матча, в конце почувствуете, будто съели больше 1 000 кг цемента. Никто не употребляет гуакамоле в больших количествах, а хранить его в холодильнике трудно, ведь соус испортится. © Ronniee Roy / Quora
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Момо не что иное, как паровые пельмени с овощной или другой начинкой. Помню, однажды моя подруга принесла их в школу, и через несколько секунд вокруг собрались все. Она предложила мне взять последнюю штучку, но я отказалась, иначе ей пришлось бы остаться с пустым желудком. Не понимаю, почему все так одержимы этим блюдом. Говорят, «момо — это не пища, это эмоция». Но покажите мне другую причину, логически обоснованную. © Ifra Shahid / Quora
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Не понимаю, почему людям нравится мясо по-сычуаньски. Его готовят на несвежем масле (в ресторане скажут, что так вкуснее), количество острого вызывает онемение во рту и делает вкус всех ингредиентов одинаковым. В блюде нередко попадаются субпродукты, которым место только в мусорном ведре. © Nettuno Rossi / Quora
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В кухне каждой страны есть фрикадельки, но чаще всего они не такие мягкие, как в Швеции. Домашние фрикадельки с коричневым соусом могут быть очень даже ничего, но 80 % того, что продается, имеет в составе мясо неизвестного происхождения. Несколько лет назад туда добавили конину. © Linda Tisue / Quora
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Не поймите меня неправильно. Я знаю тех, кто искренне любит замороженный йогурт за его вкус. Но многие предпочитают его мороженому, потому что йогурт не содержит сливок и в нем есть пробиотики — словом, потому то он преподносится как более здоровый продукт. Но там больше сахара, чтобы замаскировать кислый вкус йогурта, искусственные ароматизаторы и не очень полезные начинки. Мне грустно видеть, как люди, которые любят мороженое, делают вид, что им нравится замороженный йогурт. Ведь десертом надо наслаждаться, а не терпеть его. © Rozalin Mohanty / Quora
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Свежие сморчки — это скучно. Чтобы получить изысканный вкус, их нужно засушить. Кстати, свежие грибы этого вида гораздо труднее найти в магазинах, поэтому тем, кто их покупает, я скажу: «Это того не стоит». © Brian Zoebisch / Quora
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Одно время соус манго чатни был в каждом ресторане, его подавали хотя бы к одному блюду. У него сложный вкус, и на деле он мало с чем сочетается. © Ca Lo / Quora
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Практически все, что подается в дорогих ресторанах, особенно в тех, что отмечены звездой Мишлен. Я знаю, что гурманы высмеяли бы меня за то, что мой маленький мозг не способен понять, в чем смысл. Но серьезно: именно это я должна съесть, чтобы почувствовать себя счастливой? За это нужно отвалить целое состояние? По-моему, это иллюстрация к фразе «Денег больше, чем мозгов». © Jyotipuspa Das ( ଜ୍ୟୋତିପୁଷ୍ପା ଦାସ) / Quora
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Одно из переоцененных блюд — айоли. Это же майонез со вкусом чеснока. Допустим, это неплохо, но в 2/3 случаев им просто маскируют не слишком хорошо приготовленное блюдо. Во многих заведениях есть ароматизированный айоли, но почему бы просто не подать бекон, кедровые орешки, чеснок, укроп и трюфели по отдельности, вместо того чтобы добавлять их в майонез? © Ca Lo / Quora
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Салаты без яиц, мяса или сыра в составе. Вы просто едите листья. Да, возможно, они сдобрены заправкой. Но это по-прежнему трава. © Jon Mixon / Quora
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Не понимаю пирожное макарон. То ли сладкие, то ли соленые, а по факту в них нет никакого вкуса. Только странный аромат после того, как вы начнете их есть. © Srabonti Saha / Quora
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Капуста кале. Все эти чипсы из капусты, смузи из капусты, соусы из капусты и прочие блюда. Вокруг нее так много шумихи, долгое время считалось, что она полезнее других овощей. У кале текстура искусственной газонной травы и аромат мокрого картона, который 48 часов пролежал в луже. © Alexander Lee / Quora
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Почему капкейки так популярны? Словно от очень классного большого торта отрезали порцию на один укус, а позже шеф сделал его своим «холстом» и пытается создавать на нем цветы, карты мира, пейзажи из цветной глазури. © Ramya Vemuganti / Quora
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Что людям так нравится в лобстерах? Во-первых, они дорогие, часто из-за того, что это ловушка для туристов. Зачем платить за это больше $ 20? Во-вторых, их чертовски сложно есть — вам понадобится специальный инструмент и много стараний, чтобы добраться до маленького кусочка мяса в каждой клешне. В-третьих, он не имеет яркого выраженного вкуса. Единственная его часть с интересной текстурой — хвост. Все остальное — просто губчатое ничто. Возможно, поэтому к нему всегда подают так много масла. © Nicolas Smith / Quora
Какие 3 блюда вы бы назвали самыми переоцененными и почему?