25 разрекламированных блюд, которые многие гурманы хотели бы забыть раз и навсегда

Не понимаю, почему людям нравится мясо по-сычуаньски. Его готовят на несвежем масле (в ресторане скажут, что так вкуснее), количество острого вызывает онемение во рту и делает вкус всех ингредиентов одинаковым. В блюде нередко попадаются субпродукты, которым место только в мусорном ведре. © Nettuno Rossi / Quora

В кухне каждой страны есть фрикадельки, но чаще всего они не такие мягкие, как в Швеции. Домашние фрикадельки с коричневым соусом могут быть очень даже ничего, но 80 % того, что продается, имеет в составе мясо неизвестного происхождения. Несколько лет назад туда добавили конину. © Linda Tisue / Quora

Не поймите меня неправильно. Я знаю тех, кто искренне любит замороженный йогурт за его вкус. Но многие предпочитают его мороженому, потому что йогурт не содержит сливок и в нем есть пробиотики — словом, потому то он преподносится как более здоровый продукт. Но там больше сахара, чтобы замаскировать кислый вкус йогурта, искусственные ароматизаторы и не очень полезные начинки. Мне грустно видеть, как люди, которые любят мороженое, делают вид, что им нравится замороженный йогурт. Ведь десертом надо наслаждаться, а не терпеть его. © Rozalin Mohanty / Quora