25+ человек поделились впечатлениями о блюдах, которые многие знают лишь понаслышке

Есть продукты и блюда, о которых многие только слышали — попробовать их мало кому удавалось. Не так-то просто раздобыть морского ежа, желейный японский десерт или яблочный сыр, особенно в магазине у дома. Благо гурманы, которым довелось отведать редкие кушанья, охотно делятся впечатлениями на просторах интернета. Кстати, еда далеко не всегда оправдывает их ожидания.

Мы в AdMe.ru с любопытством прочитали отзывы о нетривиальной еде и уже взяли на заметку, что стоит попробовать.

1. «Яблочный сыр. Никаких сливок и молока в нем нет»

«На вкус похож на пастилу, но не такой рыхлый. Немного липнет к зубам, не как ириска, но ощутимо. Можно выбрать с орехами, грушей, корицей, имбирем и даже кокосом».

2. «Дешевая пицца или мясной рулет — для этого подойдет недорогой тертый аналог пармезана»

«Но настоящий пармиджано-реджано отличается по текстуре и вкусу от этого заменителя. Вы поймете это, если посыпете пасту».

3. «Купил 200 г сушеных белых грибов, чтобы смешать их с мясом»

«Кассир сканировала товары и вдруг закричала: „Дорогуша, ты знаешь, что это стоит $ 35?“ Отступать было поздно. Оно того стоило, хоть и вышло затратно».

4. «Яблочные палочки. Яичный белок чувствуется, но чувствуется и яблоко»

«Запах приятный, вкус кисло-сладкий. Похоже на яблочный хлеб».

5. «Эта пластиковая мисочка с макаронами стоит в сто раз больше, чем лапша эпохи моей юности. Воняет подсолнечным маслом на полкухни»

«Вкус как будто ешь теплое подсолнечное масло, которое вдруг обрело консистенцию и структуру лапши. За всю жизнь еще не было такого, чтобы я выкинул лапшу, только что залитую кипятком. Не знаю, что там написано по-тайваньски, но кажется, что «самая отвратительная лапша в обозримой Вселенной».

6. «Накануне Нового года купил креветки ботан»

«Ну, знаете, большие такие. Поставил вариться, все как в рецепте. На сковороде казалось нормальное количество, мясистые. В итоге получилось вот что: есть нечего. Немного горчили и на вкус как резиновые».

7. «Попробовал этот рожок под названием „Хрустящий динозавр“. Вообще-то у него обычный вкус ванили с кусочками печенья»

8. «Мясо вагю. Стоило $ 22 за обед в формате шведского стола»

«За это я готов дать и больше. К тому же наелся до отвала, после трапезы не было тяжести».

9. «В отличие от пломбира, замороженная мякоть ананаса во рту не тает. Жевать почти невозможно: сводит зубы»

«Из-за отрицательных температур из фрукта исчезла характерная кислинка. Получился сладкий ананасовый десерт с волокнистой мякотью».

10. «Розовая клубника из Японии считается деликатесом и хорошим подарком»

«Да, ягоды были спелыми, а на вкус ничем не отличались от классических красных. Ожидал чего-то этакого».

11. «Пробовал морского ежа на рынке»

«Как сливочный океан во рту, с тонкими сладковатыми нотками. Коричневые части более соленые».

12. «Гречишный шоколад с матча — то еще удовольствие»

«Шоколад, смешанный с большим количеством сухого молока, с легкой горечью матча „на заднем плане“. Совершенно невкусно, однозначно больше не куплю».

13. «Новый фаворит — сыр с трюфелями. У него невероятный вкус!»

Обожаю! Самый вкусный сыр, который я когда-либо ел. Пахнет сеном и коровьими лепешками. Шкурка выглядит как кожа на лапе слона. Сыр с невероятным вкусом! © Flyberius / Reddit

14. «Здесь 3 вида изделий из медвежьего мяса»

«Оно настолько копченое, словно ешь костер. Дело было Швеции, купил на фермерском рынке».

15. «Однажды пробовал жареный морской огурец. Напоминает жвачку со вкусом мяса»

16. «Что тут скажешь? Эпуас — это король сыров»

«Но он так воняет, что даже запрещен для провоза в общественном транспорте. Очень вкусно, но вряд ли вам захочется есть его каждый день».

17. «Армянская сладость кати сэр: молоко, орехи, сухофрукты и мед»

«Ах да, надо запастись временем и терпением — около 8–10 часов. Вкус напоминает очень нежный заварной крем или сгущенку».

18. «Японский десерт с золотой рыбкой, очень сладкий»

«У него натуральный вкус винограда. Золотая рыбка сделана из более плотного желе, а внутри у нее красная фасоль».

19. «Вкус уитлакоче трудно описать: что-то вроде взбитой кукурузы, смешанной с грибами. Очень хорошая штука!»

20. «Однажды в Венеции довелось пробовать каракатицу и пасту с соусом из ее чернил»

«Поначалу выглядело неаппетитно, но вскоре я привык. Мне казалось, что я просто ем вкусную смолу».

21. «У мактака приятный соленый вкус свежих морепродуктов. Он „супержевательный“»

22. «Ферментированный черный чеснок»

«У него мягкий чесночный и в то же время удивительно сладкий вкус. Самая странная особенность блюда — его текстура».

23. «Ризотто с чернилами кальмара»

«Не знаю, чего было больше: риса или чернил, но это было самое вкусное ризотто, что я ел».

24. «Итак, это суширито. Стоял в огромной очереди и попросил соевый соус. Его не было, и меня заверили, что соус к буррито не нужен»

«И были правы. Ингредиенты суши были свежайшими, а само блюдо — очень сытным и ароматным. Попробовал вариант „Поцелуй гейши“ с тунцом».

25. «Сойдет за лапшу? Это деликатес в Северной Испании — мальки угря»

«Вообще-то их делают из сурими, как и крабовые палочки. Это очень вкусно. Передайте палочки, пожалуйста».

26. «Парень лучшей подруги сделал мороженое с беконом на хлебном пудинге. Что ж, ради этого, может, и стоит пожертвовать подругой»