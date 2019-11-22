20 уловок, с помощью которых производители здоровой еды подсовывают вам пищевой мусор
В английском языке есть выражение «мусорная еда» (англ. junk food). Это продукты, в которых содержится огромное количество сахара, жира и, соответственно, калорий, а пользы никакой. Корпорации любят такую пищу: ее производство стоит копейки, а приносит миллиардные прибыли. Продавцы хотят, чтобы вы схватили с полки яркий пакет крекеров или банку йогурта и не задумывались над тем, насколько они вредят вашему здоровью.
AdMe.ru решил исследовать темную сторону пищевой промышленности и наконец выяснить, какие уловки используют нечестные корпорации, чтобы вы потратили свои деньги на «пустые» калории.
- Спортивные напитки ничем не лучше вредной газировки. В 2006 году крупные производители согласились с тем, что из школьных автоматов нужно убрать газировку и заменить ее чем-то полезным. Так родилась идея спортивных напитков с витаминами. Однако сахара в них тоже слишком много, и эта замена не более чем очередная маркетинговая уловка.
- Главная задача нечестного производителя — отвлечь вас от того, что написано на упаковке мелкими буквами. Для этой цели служит эффект здоровой этикетки. Чем ярче и крупнее надписи вроде «экопродукт», «сделано из цельнозерновой муки» или «без добавления трансжиров», тем меньше вероятность, что вы будете выискивать на упаковке информацию о калориях и составе продукта.
- В мясных продуктах вроде фарша или котлет есть секретный ингредиент, о котором не пишут на упаковке. Это «розовая слизь» — мелко перемолотые обрезки говядины, обеззараженные с помощью аммиака и лимонной кислоты. В США, например, слизь можно добавлять в детское питание.
- В 60-х годах ХХ века крупные производители сахара из США проплатили результаты исследований, чтобы доказать, что сахар не вреден для сердца. На самом деле он вызывает сердечно-сосудистые заболевания. У компании Coca-Cola, например, есть свой штат ученых, которые улучшают имидж сладких продуктов.
- В результате маркетинговых войн пострадала репутация яиц. В начале ХХ века компания Kellogg выпустила новинку — кукурузные хлопья для завтрака. Производителям нужно было как-то убедить покупателей, что эти самые хлопья — отличный выбор. Так появился миф о том, что яичный желток повышает уровень холестерина в крови (на самом деле нет).
- Производители добавляют клетчатку в массу продуктов и говорят, что она улучшает пищеварение. Это правда, но лишь отчасти. Врачи предупреждают: вашему желудку и кишечнику помогают только те волокна, которые естественным образом присутствуют в пище. Но если подмешать клетчатку в йогурт, в котором полно сахара и химических усилителей вкуса, он волшебным образом не станет полезнее.
- Считается, что завтрак — главный прием пищи, который нельзя пропускать. Это неправда. Ведь главное — что вы едите, а не когда. Если утром вы поглощаете сплошные углеводы (хлопья, блинчики), то организм вырабатывает инсулин и запускает образование жира. Ну а миф о «святости» завтрака запустили производители кукурузных хлопьев.
- С ростом популярности ЗОЖ люди перестали покупать продукты, которые содержат сахар. Поэтому производителям пришлось включать фантазию. Так на свет появились «сахарные двойники». В пищевой промышленности существует 56 различных наименований сахара. Если вы видите на упаковке надпись «сироп агавы» / «кукурузный сироп» / «меласса», то все это вредно так же, как рафинад.
- Если в линейке йогуртов / творожков / кефира и другой псевдоздоровой продукции существует больше 10 вкусов, это не полезная пища. Скорее всего, для производства используются химические красители и ароматизаторы.
- Полезные зерновые батончики, хлопья для завтрака, каши производят те же самые компании, которые делают «мусорную пищу». На тех же самых линиях и почти с теми же ингредиентами.
- Химики научились делать ваниль из водорослей, так что на упаковке может быть написано «натуральный ароматизатор», хотя там нет ни капли ванили.
- Во все сыпучие продукты (суп в пакетике / кофе / сухие сливки) добавляют диоксид кремния, чтобы ингредиенты не отсырели и не слиплись. На самом деле диоксид кремния — это песок, тот самый, который забивается в купальник на пляже.
- Нитраты, которых мы так боимся, бывают не химическими, а природными. Например, сельдерей — чемпион по содержанию солей азотной кислоты.
- Зеленый цвет упаковки магически действует на покупателя. Согласно опросам, люди подсознательно считают еду в таре зеленого цвета полезной для здоровья. А некоторые производители фастфуда и вредной пищи вовсю этим пользуются.
- Когда мы видим надпись «органический», то представляем себе фермерское хозяйство, где растения не опрыскивают химической гадостью. Это не совсем так. По стандарту продукты могут называться органическими, если при их выращивании использованы разрешенные препараты. На органических фермах овощи и фрукты все равно поливают удобрениями и лекарствами, иначе весь урожай съедят вредители.
- К тому же, согласно последним исследованиям, «органические» продукты нисколько не лучше «неорганических». Питательная ценность у них совершенно одинакова, а вот цена разная. За органику производители просят кучу денег.
- Пищевые гиганты продают продукты питания по всему миру. Однако для жителей Восточной Европы они почему-то делают худшие версии товаров. Например, Coca-Cola добавляет в свои напитки больше сахара, в йогурт кладут меньше фруктов, а в шоколадной пасте Nutella процент содержания какао ниже. Корпорации оправдывают свое поведение тем, что «адаптируют» состав продукта под вкусы местного населения.
- Добавление пребиотиков в йогурт и другие кисломолочные продукты сразу поднимает их стоимость. Ну и ценность в глазах покупателя. Еще бы, ведь улыбающиеся женщины в рекламе рассказывают, как хорошо они себя чувствуют после чудо-йогурта с пребиотиками. Однако это опять неправда. Пребиотики не сделают йогурт полезнее, тем более что в нем содержится много сахара. К тому же пребиотики есть в любых кисломолочных продуктах, даже самых дешевых.
- Дети — главные жертвы пищевого маркетинга. Даже 30-секундный ролик вызывает у ребенка желание попробовать рекламируемый продукт. Согласно исследованиям, вся реклама, ориентированная на детей до 12 лет, нагло врет и использует нечестные приемы.
- Молочная смесь — это золотая жила для ее производителей, ведь родители хотят для своих малышей лучшего. Здесь в ход идут медицинские исследования и манипуляции с ингредиентами. Однако ученые говорят, что добавление новых компонентов к смеси может нанести вред здоровью ребенка.
Специалисты по питанию говорят, что все производители врут — кто-то больше, кто-то меньше. Ну а мы можем противопоставить им только свою внимательность. Если вы будете читать то, что написано на упаковке мелкими буквами, то сможете осознаннее подходить к выбору продуктов.
А вы читаете список ингредиентов или полагаетесь на удачу?
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