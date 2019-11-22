20 уловок, с помощью которых производители здоровой еды подсовывают вам пищевой мусор

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В английском языке есть выражение «мусорная еда» (англ. junk food ). Это продукты, в которых содержится огромное количество сахара, жира и, соответственно, калорий, а пользы никакой. Корпорации любят такую пищу: ее производство стоит копейки, а приносит миллиардные прибыли. Продавцы хотят, чтобы вы схватили с полки яркий пакет крекеров или банку йогурта и не задумывались над тем, насколько они вредят вашему здоровью.

AdMe.ru решил исследовать темную сторону пищевой промышленности и наконец выяснить, какие уловки используют нечестные корпорации, чтобы вы потратили свои деньги на «пустые» калории.

Специалисты по питанию говорят, что все производители врут — кто-то больше, кто-то меньше. Ну а мы можем противопоставить им только свою внимательность. Если вы будете читать то, что написано на упаковке мелкими буквами, то сможете осознаннее подходить к выбору продуктов.

А вы читаете список ингредиентов или полагаетесь на удачу?