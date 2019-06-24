20+ недорогих и удобных гаджетов для кухни, которые оценит каждая хозяйка

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Все люди разные, а вот проблемы на кухне у нас одни и те же: брызги из раковины, забитый слив, отсутствие навыка скоростной лепки вареников и грязная микроволновка, которую очень неудобно мыть. К счастью, у этих и у других неприятностей, знакомых каждому, есть доступные решения.

AdMe.ru уже сохранил в своем вишлисте несколько товаров. Возможно, и вам захочется что-нибудь приобрести.

Перчатки для мытья посуды

Термостойкие и износоустойчивые перчатки подойдут для мытья посуды, уборки, а также заменят собой прихватки. Выбрать понравившийся цвет и купить их можно здесь.

Овощечистка

Небольшая силиконовая овощечистка для чеснока сэкономит время и убережет руки от неприятного запаха. Приобрести такую можно здесь.

Пресс для чеснока

Компактное устройство помогает защитить руки от неприятного запаха и сэкономить время. Купить его можно здесь.

Держатель для чайного пакетика

Цветные улитки на кружке выполняют практическую функцию: они удерживают ярлычок чайного пакетика. Заказать свою улитку можно здесь.

Экраны, которые защищают от брызг

Купить спасение от брызг из раковины или горячего масла при готовке можно здесь.

Держатель для пакетов

Если вам часто не хватает рук, то купить себе помощника можно здесь.

Гаджет для лепки вареников

Если вареники вы любите есть, а не лепить, то это приспособление придется вам по душе. Купить его можно здесь.

Машина для долмы

А этот гаджет ждет любителей долмы здесь.

Защитный экран для слива воды

Лепесток защитит крупы и макароны от падения в раковину, а купить его можно здесь.

Спрей для цитрусовых

Ссылка для тех, кто не любит выжимать лимонный сок вручную.

Щетка для мытья плоских столовых приборов

Вилки и ребристые ножи теперь не будут раздражать, когда настанет время их мыть. Купить специальную щетку для самых неудобных предметов на кухне можно здесь.

Форма для нарезки арбуза

Теперь арбуз можно нарезать в форме мороженого на палочке, и дети такое приобретение точно оценят. Купить этот нестандартный гаджет для кухни можно здесь.

Очиститель для микроволновки

Если вас утомляет мытье микроволновки, то эта злая дама решит проблему и ждет всех здесь.

Спрей для масла

Пригодится как на кухне, так и на природе. Купить эту полезную вещь можно здесь.

Кухонный органайзер

Любители специй и соусов смогут добиться идеального порядка на кухне, и купить такой органайзер можно здесь.

Разделочная доска с лотком для продуктов

Разделочная доска с нескользящей и антибактериальной поверхностью, а также с лотком для продуктов. Купить ее можно здесь.

Герметичная крышка

Сохранит тепло и защитит кружку от попадания мелких насекомых. Купить такую милую вещицу можно здесь.

Компактный запайщик пакетов

Крохотного термоупаковщика можно купить здесь.

Защитный экран

Особенно актуально в летнее время и на пикниках. Купить защитный экран от насекомых и пыли можно здесь.

Фильтры для сливного отверстия

Решение одной из самых неприятных проблем на кухне можно найти здесь.

Формы для домашнего мороженого

Сделать вкусное и натуральное мороженое можно своими руками, а все необходимое для этого вы найдете здесь.

Банка для меда

Отличное решение для тех, кто не любит набирать мед ложкой. Купить такую банку можно здесь.

Изоляционный чехол

А этот чехол поможет сохранить еду горячей. Спасение для тех хозяек, чьи домашние очень долго идут к столу. Купить его можно здесь.

Ящики для холодильника

Дополнительные ящики в холодильнике никогда не бывают лишними, особенно для мелких предметов, и купить их можно здесь.

Прихватки-магниты

Очаровательные прихватки в виде бабочек, которых можно посадить на холодильник или на любую другую железную поверхность. Купить их можно здесь.

А с какой проблемой на кухне чаще всего сталкиваетесь вы?