20+ кулинаров, которые могли бы претендовать на премию «Провал года»

30 0 21 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Готовка — одно из самых простых и доступных умений, особенно сейчас, когда интернет открывает доступ к любым рецептам и кулинарным хитростям. Впрочем, порой даже самые опытные повара совершают детские ошибки, и даже вареные яйца могут не получиться. Что уж говорить о начинающих кулинарах, пытающихся впечатлить семью, друзей или любимого человека.

Мы в AdMe.ru с болью в сердце читали истории людей, которые искренне хотели приготовить что-то вкусное, но обстоятельства были против. Надеемся, что у вас подобных провалов не было и не будет.

Мы с сестрой в конце 1980-х на Урале варили кальмаров, привезенных с Дальнего Востока. Варили, варили, как говядину на косточке, часа полтора, а они всё резиновые... Еще сильно были удивлены наличием какого-то полиэтилена у них внутри. Гурманы! © Tatnikolk / Pikabu

Приготовила это блюдо несколько лет назад и по сей день считаю, что это был успех. Выложив фото в соцсети с хештегом #хозяюшка и #налетай, получила много интересных предположений о том, что же это могло быть, в том числе: трюфели, картошка в мундире и пирожки из мультфильма «Вовка в тридевятом царстве». На самом деле это всего лишь пончики, и нет, они не шоколадные, но зато сырые внутри. С тех пор избегаю выпечки в кипящем масле. © Евгения Качала‎ / Facebook

Папа хочет, чтобы я шла на повара, но я пыталась приготовить булочки, и моя переписка с мамой была такой:

— Мам, 50 г воды — это сколько?

— Мам, как выглядят дрожжи?

— Мам, как выглядит растительное масло?

— Мам, а твердое масло — это какое?

— МАМ, КАК ДУХОВКА РАБОТАЕТ? © Kate110900 / Twitter

— Мам, 50 г воды — это сколько? — Мам, как выглядят дрожжи? — Мам, как выглядит растительное масло? — Мам, а твердое масло — это какое? — МАМ, КАК ДУХОВКА РАБОТАЕТ? © Kate110900 / Twitter Мой муж не умеет готовить, но очень старается. Как-то я приготовила на ужин куриные грудки и убежала на встречу, а муж решил сделать картофель фри в духовке. Он нашел в интернете рецепт, аккуратно почистил и нарезал картофель и в полном соответствии с рецептом добавил соль, оливковое масло и ЧАШКУ черного перца. Так он узнал, что не всему, что пишут в интернете, можно доверять. © mlernstes / Reddit

Мама, когда шила, пользовалась сухим обмылком в качестве мелка для кройки. Как-то обмылок она положила сохнуть на фольгу от масла, поближе к плите. И вот я была у родителей в гостях и решила помочь с пюре. Я взяла вареную картошку и, увидев кусочек мыла на фольге, на 100 % была уверена в том, что это именно масло. Что еще может лежать в фольге от масла, белое, кусочком, на кухне? В общем, я закинула его в пюре и начала мять, оно получилось пышное, взбитое, но непонятного серого цвета. Папа был первым, кто попробовал это чудо кулинарии. Восторг, ага. © Azariya / AdMe

В рецепте было написано: положите начинку в тортильи, поставьте в духовку, выбрав режим «broil», на 2 минуты. Следите, чтобы не загорелось. И оно... загорелось!!! © Ольга Ермишкина / Facebook

Коллега рассказала, как однажды решила порадовать маму — приготовить окрошку на квасе. Когда мама пришла домой, она, войдя на кухню, увидела кастрюлю. Подняв крышку, мама с изумлением спросила:

— Что это?

— Окрошка!

— А почему пар идет?

— Я ее сварила. © Наталия Кули / AdMe

— Что это? — Окрошка! — А почему пар идет? — Я ее сварила. © Наталия Кули / AdMe В связи с отсутствием плиты на данном отрезке времени успешно пользуюсь микроволновкой. Приноровилась там обалденные блюда делать. А сегодня забыла убавить мощность. Кило индейки — в топку. В прямом смысле. © Ольга Полудницына / Facebook

Когда моя мама была подростком, она пришла в гости к своей бабушке, и та угостила ее супом. Мама была в восторге и попросила рецепт, на что бабушка сказала: «О, это просто „суп из того, что есть в холодильнике“. Положи все в кастрюлю с водой и вари примерно полчаса». Примерно через неделю мама вызвалась приготовить ужин, но, к сожалению, слишком буквально поняла бабушкин рецепт. Суп с рыбным соусом, апельсиновым соком и рыбными палочками был настолько мерзким, что семье пришлось идти ужинать в кафе. Да, мама была не самой сообразительной девочкой. © Whoopsies_-117 / Reddit

В рецепте было сказано взять 2 зубчика чеснока. К сожалению, тогда я не знал разницу между зубчиком и головкой. Надо ли говорить, что паста получилась совершенно несъедобной? © AaahhFakeMonsters / Reddit

Очередной кулинарный шедевр. Решила я диетически питаться. А что может быть более диетическим, чем вареные яйца? Только яйца, забытые на плите. В этот раз пахло бургерами, но запах слабенький был. Зато когда пошел треск как при салюте, я подумала: «Странно...» © Samarita Bolerova / Facebook

Когда я в первый раз пыталась приготовить домашнюю пиццу, я вместо пергаментной бумаги взяла вощеную, тесто намертво к ней прилипло и было совершенно несъедобным. Я потратила несколько часов на подготовку, и это было невероятно обидно. Мой парень утешал меня изо всех сил, убеждая, что это можно есть. Он вилкой выковыривал начинку и ел с идеально спокойным лицом. 5 лет назад я вышла за него замуж, и он по-прежнему не подает вида, когда у меня не получается то или иное блюдо. © Babsalo7 / Reddit

Варили рульку перед запеканием. Долго, усердно, часа 4. Рульку запекли и слопали, а бульон остался. Не пропадать же добру, подумала я вчера и сварила борщ. Старалась сильно. Проблема обнаружилась сегодня при попытке налить себе супа. © Varvara Andreevna / Facebook

Готовил макароны у подруги на компанию. На столе стояла коробка соли, и рядом немного рассыпано, так я со стола кинул в кастрюлю горсть. Спустя какое-то время попробовал — не соленая, докинул еще. Потом народ жаловался, что макароны все равно недосолены. В итоге когда у этой же подруги в следующий раз готовил вместе с ней и попытался из этой же горки сыпануть соли, то выяснилось, что это вовсе не соль, а чистящий порошок! © Jess13 / Pikabu

На втором курсе в технаре решила я отметить день рождения. А студенты люди бедные, поэтому крабовый салат был главным блюдом (помимо торта из буханки черного хлеба). Поставили водичку в небольшой кастрюльке, водичка закипела, ну и бахнули мы туда пачку (800 г) риса. Воплощение сказки про «горшочек, вари» было очень наглядным. © TatylaPanana / Pikabu

Я был подростком и попытался приготовить вафли по рецепту моей бабушки. Опыта у меня было маловато, да и разобрать бабушкин почерк оказалось непросто. В результате вместо 2 столовых ложек сахара я добавил 2 чашки. Вафли получились невероятно вкусными, но любимая мамина вафельница пришла в негодность. Она 15 лет мне это припоминала. Прости, мама! © itsaameeee / Reddit

Из-за меня однажды эвакуировали несколько этажей 50-этажного дома. У моей девушки был плохой день на работе, и я подумал, что романтический ужин со стейками станет для нее классным сюрпризом. Я прочитал достаточно кулинарных форумов и знал, что главное — это как следует раскалить сковороду. К моменту, когда было пора готовить, от нее шел дым. Как только я положил на сковородку стейки, они буквально вспыхнули. Вся квартира была в дыму. Выйдя в коридор, чтобы подумать, я включил пожарную сигнализацию, написал девушке, чтобы не спешила домой, и пробежал 40 этажей в тапочках, чтобы сообщить пожарным, где найти мою квартиру. В общем, сюрприз не удался. © rat3an / Reddit

Мой большой кулинарный провал. Он же томатный суп из мидий. А я еще думала, как провести остаток вечера... © Виктория Вергун / Facebook

Дорада в микроволновке — быстро и полезно. Еда, которую можно приготовить прямо на рабочем месте. Не помню, какой враг мне посоветовал этот рецепт или я сам сдуру поставил вместо маленькой мощности максимальную, но проветрить лабораторию мы не могли 2 дня. Если бы вы видели, как из черной воронки в рыбе к потолку поднялся дым, вы бы ухватили образ во всей полноте. Эта рыба — предостережение. Она напоминает нам о возможной ядерной войне и ее последствиях. © Илья Симановский / Facebook

Может, и у вас есть эпичная история о том, как вместо ужина пришлось срочно заказывать еду и проветривать квартиру? Поделитесь с нами!