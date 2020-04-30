20 человек, которые рискнули заказать необычное блюдо и еще долго ходили под впечатлением

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Современные кулинары готовы раз за разом удивлять нас своими экстравагантными блюдами и оригинальной подачей. Можно часами смотреть на гастрономические изыски со всего света и диву даваться, ведь некоторые деликатесы съесть, казалось бы, просто нереально. Однако одно дело — любоваться фотографиями такой страшной красоты, завернувшись поуютнее в плед, и совсем другое — пробовать.

AdMe.ru уважает кухню разных стран и считает, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Мы собрали подборку самых необычных блюд, которые отважились заказать пользователи сети, и надо отметить, что многие из этих смельчаков остались довольны. А в конце сладкоежек ждет приятный бонус.

1. «Я ела „Тако Тамаго“ на рынке Нишики в Киото. Это засахаренный осьминог, фаршированный перепелиным яйцом»

2. «„Том Ям биск мусс“ с жареными креветками и тобико. Подается в скорлупе и в коробке из-под яиц»

3. «Это (сырая) рыба, ее едят не просто так. Берут листочек салата, накладывают на него рыбы, добавляют соус... Затем это все нужно положить в рот и наслаждаться вкусом»

4. «Удивительно вкусно и странно! Блинчик из сладкого картофеля с корейским острым соусом и копченым лососем»

5. «Это сочетание арахиса, крема с арахисовым маслом и маракуйи создает необычную комбинацию, которая, что странно, гармонична»

6. «Одно из множества странных/смешных/вкусных блюд Барселоны. Морской еж»

7. «Я только что сфотографировал такое вот оригинальное блюдо. Это крамбл из ревеня, и да, здесь все съедобно»

8. «Этот шоколадный десерт подается в цветочном горшке»

9. «Необычные оливки я попробовала в Турции. Они пожарены на гриле. Даже дымком немного пахли»

10. «Это блюдо подается на зеркале, если вы захотите проверить, не застряло ли что-то в зубах после такой трапезы» (Куско, Перу)

11. «Повар говорил: „Это хрщбываыщ, выловленная у берегов Дании“. Но не так легко рассказать иностранцу, что такое арктический голец»

12. «Все составляющие блюда, по идее повара, нужно было смешать и потом выпить как шот»

13. «Сэндвич, наполненный феттучини „Альфредо“»

14. «Моллюск „Гусиная шея“ — местный деликатес в Лиссабоне. Интересный вкус»

15. «Тартар из говядины подается на наших руках. Самое странное, что это уже лежало на чипсах. Но вкус у него потрясающий»

16. «Суп из костного спинного мозга. Да, я съела все это целиком!»

17. «Сырное блюдо от Мусафира из MiCasa. Вкус был слишком соблазнительным»

18. «На ложе из веточек»

19. «На фото: гигантская гурами, салат из кузнечиков и картофель фри с маслом и сахаром. Потому что а почему бы и нет?»

Бонус: «А на какой стороне ты? „Нутелла“ или „Красный бархат“?»

А случалось ли вам пробовать какие-нибудь необычные кушанья?