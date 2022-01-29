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19 кондитеров, которые устали от милых тортов с помадкой и сотворили такое, чего никто не ожидал

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Иногда кондитеры, как профессиональные, так и домашнего толка, создают такие торты, которые могут ошарашить не только кулинарным мастерством, но и нежданными надписями. А еще эти сладости могут прикидываться не тем, чем являются на самом деле. Например, слоеные коржи могут быть замаскированы под булочку от бургера, а банановый торт скрываться под видом березового пенька.

Мы в AdMe.ru ценим «гастрономическое» чувство юмора, а также фантазию пекарей и не можем не поделиться этими шедеврами с миром.

«Я сказала своему жениху, что купила идеальный торт на его 30-летие. Такого он точно не ожидал»

«Здесь покоится молодость Джейка. 1992–2022».

«Торт с Толстой Крыской, который я испекла ко дню рождения своей 11-летней дочери»

«Мы с женой получили огромное удовольствие от приготовления этого торта на день рождения сыновей. В качестве кетчупа использовали вишневый компот»

Тот, кто готовил этот торт, кажется, хотел учесть абсолютно все увлечения именинника

«Хотите верьте, хотите нет, но этот торт, блин, шедевр. Работа кропотливая на весь день. Делал уже множество тортов в виде еды из фастфуда, но этот получился очень реалистично»

«Сегодня мой последний рабочий день, поэтому я принесла такой вот торт для всех»

«Соболезную вашей утрате».

Торт — сумка Prada и съедобная косметика Chanel

«Нашел это в витрине кондитерской, когда навещал семью на праздники»

«Северный полюс».

Когда очень хотелось подарить домик у моря

Клиент: «Мне нужен торт для нашей компании. Мы занимаемся поставками африканских продуктов питания, не могли бы вы придумать что-нибудь приятное для нас?»
Я: «Подержите-ка мой фартук»

«Моя сестра удивила меня этим чудным тортом, который она испекла сама»

«Я буду рядом».

А что, если кто-то увидит это на столе и захочет вытащить курочку из ведерка?

«Подруга попросила меня испечь березовый торт»

  • Честно говоря, сначала я подумал, она просто хвастается тем, что сохранила ствол дерева с вырезанными на нем инициалами. © magic1623 / Reddit
  • Его разрезали на детском празднике без меня. Внутри был миндальный торт с начинкой из малинового джема и лимонным сливочным кремом между слоями, а снаружи — сливочный крем из швейцарской меренги. © sagee127 / Reddit

Ореховый торт в садовом стиле

  • Я вижу овощи, так что это считается салатом, верно? © WifeOfTaz / Reddit

Так даже и не скажешь сразу, кому торт предназначается

«Один из моих самых популярных тортов прошлого года»

«Торт с морской звездой, ракушками ручной работы, водой из сливочного крема и песком из ванильных вафель, крекеров „Грэм“ и Oreo».

«Парень испек потрясающий торт на мой день рождения»

«Фермерский торт на 2-й день рождения моего сына»

«Я испекла торт с печеньем в виде Рипа Уиллера»

Рип Уиллер — герой вестерна «Йеллоустоун».

А какой самый нетривиальный торт вам доводилось видеть или пробовать?

Фото на превью sagee127 / Reddit
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