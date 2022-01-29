19 кондитеров, которые устали от милых тортов с помадкой и сотворили такое, чего никто не ожидал

Иногда кондитеры, как профессиональные, так и домашнего толка, создают такие торты, которые могут ошарашить не только кулинарным мастерством, но и нежданными надписями. А еще эти сладости могут прикидываться не тем, чем являются на самом деле. Например, слоеные коржи могут быть замаскированы под булочку от бургера, а банановый торт скрываться под видом березового пенька.

Мы в AdMe.ru ценим «гастрономическое» чувство юмора, а также фантазию пекарей и не можем не поделиться этими шедеврами с миром.

«Я сказала своему жениху, что купила идеальный торт на его 30-летие. Такого он точно не ожидал»

«Здесь покоится молодость Джейка. 1992–2022».

«Торт с Толстой Крыской, который я испекла ко дню рождения своей 11-летней дочери»

«Мы с женой получили огромное удовольствие от приготовления этого торта на день рождения сыновей. В качестве кетчупа использовали вишневый компот»

Тот, кто готовил этот торт, кажется, хотел учесть абсолютно все увлечения именинника

Даже не знаю, куда тут смотреть. © Evsuave / Reddit

«Хотите верьте, хотите нет, но этот торт, блин, шедевр. Работа кропотливая на весь день. Делал уже множество тортов в виде еды из фастфуда, но этот получился очень реалистично»

«Сегодня мой последний рабочий день, поэтому я принесла такой вот торт для всех»

«Соболезную вашей утрате».

Торт — сумка Prada и съедобная косметика Chanel

«Нашел это в витрине кондитерской, когда навещал семью на праздники»

«Северный полюс».

Когда очень хотелось подарить домик у моря

Клиент: «Мне нужен торт для нашей компании. Мы занимаемся поставками африканских продуктов питания, не могли бы вы придумать что-нибудь приятное для нас?»

Я: «Подержите-ка мой фартук»

«Моя сестра удивила меня этим чудным тортом, который она испекла сама»

«Я буду рядом».

А что, если кто-то увидит это на столе и захочет вытащить курочку из ведерка?

«Подруга попросила меня испечь березовый торт»

Честно говоря, сначала я подумал, она просто хвастается тем, что сохранила ствол дерева с вырезанными на нем инициалами. © magic1623 / Reddit

Его разрезали на детском празднике без меня. Внутри был миндальный торт с начинкой из малинового джема и лимонным сливочным кремом между слоями, а снаружи — сливочный крем из швейцарской меренги. © sagee127 / Reddit

Ореховый торт в садовом стиле

Я вижу овощи, так что это считается салатом, верно? © WifeOfTaz / Reddit

Так даже и не скажешь сразу, кому торт предназначается

«Один из моих самых популярных тортов прошлого года»

«Торт с морской звездой, ракушками ручной работы, водой из сливочного крема и песком из ванильных вафель, крекеров „Грэм“ и Oreo».

«Парень испек потрясающий торт на мой день рождения»

«Фермерский торт на 2-й день рождения моего сына»

«Я испекла торт с печеньем в виде Рипа Уиллера»

Рип Уиллер — герой вестерна «Йеллоустоун».