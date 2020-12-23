19 человек рассказали о блюдах, которые в детстве не съели бы ни за какие конфетки

Я была не особо привередливым ребенком, но если что-то не хотела есть, заставить меня было не возможно. Еда, смытая в унитаз, — это классика. Однако в какой-то момент маман просекла и стала запирать меня на кухне, пока я не поем. Но на кухне было окно. И все было хорошо, пока однажды, выкидывая из окна яичницу, я случайно не попала в растущее напротив дерево, и она застряла в нем. © gaide_owl / Twitter

Я никогда не любил тунца и ненавидел брюссельскую капусту. Но все это было похоже на шоколад по сравнению с печенью. Ее запах был неприятным, а вкус — мерзким! Однако мне не разрешали вставать из-за стола, пока в тарелке не будет пусто. Поэтому приходилось придумывать способы избавиться от ненавистного блюда: засовывать куски печенки в штаны и даже прятать в стакан с молоком. © Philip James / Quora

С детского сада ненавидела омлет: там он напоминал целлюлозную губку, пропитанную водицей с запахом застоявшейся в раковине посуды. И сколько раз после этого ни пробовала, даже домашний — гадость! Оценила годам к 20, наверное. © nedomaneori / Twitter