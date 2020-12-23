19 человек рассказали о блюдах, которые в детстве не съели бы ни за какие конфетки
Дети часто бывают привередливы в еде. В капризах за обеденным столом принято винить плохое воспитание. Однако, согласно исследованиям, к такой чрезвычайной разборчивости приложили руку гены. К тому же блюда не всегда бывают приготовлены идеально. Вспомните манную кашу с комочками, которую давали в детском саду. Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш ребенок отказывается есть заботливо приготовленный борщ. Его вкусы с возрастом поменяются, и, повзрослев, он так же, как и вы сейчас, с нотками ностальгии будет вспоминать нелюбимые блюда из детства.
Мы в AdMe.ru с удовольствием почитали воспоминания пользователей сети о блюдах, при виде которых в свои детские годы они немедленно покидали кухню.
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Овсянка, сэр! Эх, вот просыпаешься голодным, идешь на завтрак, а там это! Липкая, как клей, смесь, похожая на чью-то уже пережеванную еду. Я всегда это блюдо игнорировал, съедал только кусочки бананов, положенные сверху, и бутерброд с сыром и спокойно дожидался обеда. © Chelovek365 / Pikabu
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В детском саду не ел салат из капусты, предпочитая в нем просто ложкой ковыряться. Видимо, думал, что он так сам куда-нибудь исчезнет из тарелки. Но этого не происходило, и однажды я решил ему помочь: ударил по ложке, кусочки капусты разлетелись и прилипли к потолку и лампе. Зато тарелка опустела.
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Винегрет — кошмар и ужас детского сада. До сих пор помню, как все уже пошли спать, а я сижу и давлюсь этой свеклой с луком и растительным маслом вперемешку со слезами. Га-а-а-адость! © Ирина / AdMe.ru
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Впервые попробовала гороховое пюре в детском саду. До чего же отвратное оно было! Невкусное, с неприятным запахом, желто-зеленого цвета. Ковырялась в тарелке, потом сгребла все пюре на одну половину, типа управилась. Из садика меня забрал папа. По дороге домой я пожаловалась, что кормили невкусно и есть хочу, аж сил нет. Папа сказал:
«Ну потерпи, сейчас домой придем, а папа там вкусняху приготовил!»
И я шла в предвкушении той самой вкусняхи. А дома под крышкой кастрюльки я увидела гороховое пюре. © Nordcvet / Pikabu
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В детстве был хороший аппетит, ела все, не привередничала. Но когда пошла в школу, появилось ненавистное блюдо — манная каша. Не из-за комочков, нет. Просто ее всегда варили очень густую, и, пока накрывали в столовой во время урока, она успевала остыть и превратиться в плотный блин, а лужица масла в середине затвердевала. Есть это было невозможно при всем голоде. А теперь я сама иногда варю себе на завтрак жиденькую горячую манку. И с огромным удовольствием ем. © kwn73 / Pikabu
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Раньше не очень любила суп. Но любила сестру, а она меня. Поэтому, если я не хотела доедать суп, мы, пока мама отворачивалась, менялись тарелками: ее пустая в обмен на мою полную. И сестра доедала суп, как ни в чем не бывало.
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Когда я был маленький, не очень любил есть курицу да и вообще мясо. Не лезло в меня оно, хоть убей. Картошка, макароны — это да. Приготовила, в общем, мама курицу. «Ешь, — говорит, — вкусно». Я, как обычно, начал морду воротить. Тогда мама сказала, что курочка эта специально пришла ко мне из деревни. На что я неожиданно для нее ответил:
«Бедная курочка, специально 300 км шла ко мне в гости! А ты взяла и приготовила ее».
Весь день ходил расстроенный. © geerus / Pikabu
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Драники. В детстве это были зеленые лепешки, похожие на лягушек — склизкие и противные до тошноты. Не понимала, как вообще это можно есть. Пока лет в 15 не попробовала правильные. Извини, мама, но в юности ты отвратительно готовила. © Ilona Timofejeva / Facebook
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Я была не особо привередливым ребенком, но если что-то не хотела есть, заставить меня было не возможно. Еда, смытая в унитаз, — это классика. Однако в какой-то момент маман просекла и стала запирать меня на кухне, пока я не поем. Но на кухне было окно. И все было хорошо, пока однажды, выкидывая из окна яичницу, я случайно не попала в растущее напротив дерево, и она застряла в нем. © gaide_owl / Twitter
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Я никогда не любил тунца и ненавидел брюссельскую капусту. Но все это было похоже на шоколад по сравнению с печенью. Ее запах был неприятным, а вкус — мерзким! Однако мне не разрешали вставать из-за стола, пока в тарелке не будет пусто. Поэтому приходилось придумывать способы избавиться от ненавистного блюда: засовывать куски печенки в штаны и даже прятать в стакан с молоком. © Philip James / Quora
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С детского сада ненавидела омлет: там он напоминал целлюлозную губку, пропитанную водицей с запахом застоявшейся в раковине посуды. И сколько раз после этого ни пробовала, даже домашний — гадость! Оценила годам к 20, наверное. © nedomaneori / Twitter
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Шпинат! Отвратительный и зеленый, он каждый вечер четверга огромной горой возвышался на тарелке. Я не понимала, как люди могут это есть. И каждый раз мама устраивала мне лекцию: если я съем шпинат, то за мной мальчики будут ходить толпами, так как я буду выглядеть как принцесса; а если не съем, то стану уродливой ведьмой, от которой все будут в ужасе разбегаться. И мне приходилось давиться этой травой. Однажды я спросила у друзей, правду ли говорит моя мама, и они долго надо мной смеялись. Однако сейчас я думаю, что мама была права. Я не говорю, что стала прекрасной принцессой, но добилась сияющей кожи, о которой так мечтают мои друзья. © Giacinta Motta / Quora
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Картофельное пюре. В 8 лет я лежал в больнице, и бабушка принесла мне картофельное пюре в литровой банке. В 1998 году я и не знал о существовании микроволновок и о том, что они есть на каждом этаже больницы, поэтому по ночам доставал пюре из холодильника и ел холодным. До сих пор недолюбливаю его. © VD_KZ / Twitter
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В детстве я ненавидел брюссельскую капусту, спаржу, горох и пастернак. Мои сестры-близнецы, которые были на 2 года старше меня, украдкой от мамы перетаскивали нелюбимые овощи с моей тарелки в свою, чтобы мне не приходилось их есть. Они любили своего младшего брата. Отец видел это, но просто улыбался и качал головой. Однажды мама засекла, как одна из сестер крадет спаржу с моей тарелки. Она сказала: «Трейси, ты оказываешь своему брату медвежью услугу». Трейси окинула маму жалобным взглядом, на что та отреагировала: «Не смотри на меня так невинно. Я прекрасно знаю этот взгляд. В свое время я так же смотрела на свою маму». © RJ Holland / Quora
- Жареные кабачки. Знаете, такие круглые дольки кабачков, поджаренные до корочки, с чесноком. В детстве это было орудием пытки и шантажа: «Не будешь есть суп — всю неделю буду жарить только кабачки!» © weirdfox5 / Twitter
- Сегодня я узнал, что некоторые люди не знают о существовании молочного супа. Люди, вам дико повезло. Вас не заставляли в детском садике есть это чудо с противной пенкой. Но сейчас я фанат этого супа. Я готов на все ради него, только если он без пенки. © great_knee / Twitter
- Я долго не любил холодец, потому что в детстве ел его советский постперестроечный вариант: много желе этого скользкого, мясо где-то там на дне. Потом попробовал нормальный, где желе очень мало, а мяса, наоборот, много. Так вот, холодец — это классно! © blessmepadre / Twitter
- Киш. Как-то в детстве я вбежал на кухню с бешеным желанием съесть большой кусок вишневого или яблочного пирога. Однако на столе я увидел какой-то странный предмет. Я скептически отрезал кусок, не теряя веру в то, что это пирог. Откусил и почувствовал яйца, лук, грибы и чеддер. Но разве это было нужно 7—8-летнему ребенку?! Я был так возмущен, что отказывался есть киш на протяжении десятилетий. © RadleyCunningham / Reddit
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Тушеная капуста — блюдо, приготовленное по заказу самого дьявола! Иначе я не могу объяснить, зачем нам его давали. Весь ужас этого яства состоит в том, что оно меня преследует всю жизнь! Меня им кормили бабушка, мама, мне это подавали в детсаду, в лагере, в школе. Однако надеюсь, что это испытание позади: своей жене я запрещаю готовить данный «деликатес». Надеюсь, что я его больше никогда не увижу на своей тарелке. © Chelovek365 / Pikabu
А какую еду вы не любили в детстве?