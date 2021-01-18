18 выдающихся кулинарных творений, которыми и лакомиться жалко, и любоваться долго невозможно
Кто-то из нас готовить не любит совсем, кто-то делает это быстро, не задумываясь о красоте блюда, но есть люди, которые считают приготовление еды настоящим искусством и посвящают ему себя со всей страстью, на которую способны. И неважно, они профессиональные кулинары или любители, но результат — хоть резное яблочко, хоть торт в виде вязаной шапки — сложно вот так просто слопать, не задумываясь: сначала хочется полюбоваться.
Мы в AdMe.ru готовили эту статью, вооружившись десертом. Предупреждаем: лучше читайте ее после завтрака, обеда или ужина. А в конце статьи вас ждут целых три аппетитных бонуса, в том числе и румяный пухляш-крокодил, которого хочется тут же испечь самостоятельно.
1. «Вы только посмотрите на пряничный домик, который сделала моя жена!»
2. «Я испекла печенье в виде лака для ногтей»
3. Этот цветок съедобен: он сделан из вафельной бумаги
4. Торт в виде вязаной шапки
5. Суши, которые сложно решиться съесть
6. «Моя жена и ее подруга открыли свое дело: штампы для печенья. Они открылись сегодня и распродали все за 2 часа. Горжусь ею»
7. «Мясной мандарин»: паштет из куриной печени и парфе из фуа-гра в мандариновом желе
8. Резное яблочко
9. Салат с креветками
10. Торт со спящим Сантой
11. Желейные конфеты в виде кристаллов
12. Бисквитное пирожное
13. Тарелка с лососем напоминаем картину абстракциониста
14. Десерт с карамельным шаром
15. «Хочу показать вам последний пирог, который я испекла»
16. Печенье от-кутюр
17. Это не ваза с букетом, а пирожное с сахарными цветами, сделанными вручную
18. «Сделала интерьер из печенек»
Бонус № 1: «Сегодня папин день рождения. У нас не было подходящих свечек с цифрами, но мы выкрутились»
«Старый».
Бонус № 2
Бонус № 3
А вы фотографируете блюда, которые вам особенно удались?