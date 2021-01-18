18 выдающихся кулинарных творений, которыми и лакомиться жалко, и любоваться долго невозможно

Кто-то из нас готовить не любит совсем, кто-то делает это быстро, не задумываясь о красоте блюда, но есть люди, которые считают приготовление еды настоящим искусством и посвящают ему себя со всей страстью, на которую способны. И неважно, они профессиональные кулинары или любители, но результат — хоть резное яблочко, хоть торт в виде вязаной шапки — сложно вот так просто слопать, не задумываясь: сначала хочется полюбоваться.

Мы в AdMe.ru готовили эту статью, вооружившись десертом. Предупреждаем: лучше читайте ее после завтрака, обеда или ужина. А в конце статьи вас ждут целых три аппетитных бонуса, в том числе и румяный пухляш-крокодил, которого хочется тут же испечь самостоятельно.

1. «Вы только посмотрите на пряничный домик, который сделала моя жена!»

2. «Я испекла печенье в виде лака для ногтей»

3. Этот цветок съедобен: он сделан из вафельной бумаги

4. Торт в виде вязаной шапки

5. Суши, которые сложно решиться съесть

6. «Моя жена и ее подруга открыли свое дело: штампы для печенья. Они открылись сегодня и распродали все за 2 часа. Горжусь ею»

7. «Мясной мандарин»: паштет из куриной печени и парфе из фуа-гра в мандариновом желе

8. Резное яблочко

9. Салат с креветками

10. Торт со спящим Сантой

11. Желейные конфеты в виде кристаллов

12. Бисквитное пирожное

13. Тарелка с лососем напоминаем картину абстракциониста

14. Десерт с карамельным шаром

15. «Хочу показать вам последний пирог, который я испекла»

16. Печенье от-кутюр

17. Это не ваза с букетом, а пирожное с сахарными цветами, сделанными вручную

18. «Сделала интерьер из печенек»

Бонус № 1: «Сегодня папин день рождения. У нас не было подходящих свечек с цифрами, но мы выкрутились»

«Старый».

Бонус № 2

Бонус № 3