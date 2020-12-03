18 человек, которые хотели просто позавтракать в отеле. А получилось и удивиться, и посмеяться
Каждый, кто хоть раз бывал в командировке или отдыхал в другом городе, отлично знает, что завтрак в незнакомом отеле — настоящая лотерея. Фотографии богатейшего шведского стола на сайте гостиницы могут оказаться лишь приманкой для туристов. И даже если вкусностей будет вдоволь, кое-кто из соседей, дорвавшихся до халявной еды, умудрится испортить всем окружающим настроение и аппетит.
Мы в AdMe.ru в голос хохотали над некоторыми признаниями героев этой подборки. А бонусы к статье в очередной раз подтвердят, что гости отелей иногда бывают похожими на настоящих персонажей из сказок и анекдотов.
Кто-то не дождался раздачи блюд и решил сам отодвинуть защитное стекло
«Тарелок на шведском столе не было. Пришлось есть с подносов»
«За дополнительный завтрак мы заплатили больше ₽ 2 000»
«Ужин на круизном пароме. Как же сложно видеть столько вкусной еды и при этом не иметь физической возможности все попробовать! Не влезает!»
Отельный завтрак навынос: все перемешалось в бумажной коробке
«Завтрак в моем отеле: сырная доска с деликатесами»
Это точно настоящие яйца?
Вафельные стаканчики. Они же мини-тарелки
«Фаршированный омлет» на завтрак
«В моем отеле есть бесплатный завтрак, но нет ресторана. Поэтому еду приносят в номер в такой упаковке»
В этой гостинице раздают мини-бутылочки с соусом
«На Филиппинах я увидел табличку: „Штраф за остатки на тарелках — 200 песо“. Дисциплинирует и помогает не жадничать на завтраке»
Когда нужно красиво назвать обычные сухарики
Оч-чень скромный завтрак в гостинице
Мясоеды точно оценят
Особенно умиляют 2 конфетки
«Улетел у меня друг в командировку. Заселился в 5-звездочный отель за ₽ 12 500 в сутки и присылает мне фото»
«Мы сегодня завтракали в отеле рядом с аэропортом. Из напитков — на выбор черный чай или каркаде, основное блюдо — великолепный бутерброд»
Бонус № 1: «Отец моего друга находится на съезде Санта-Клаусов. Это их завтрак в отеле»
Бонус № 2: что только в отелях не услышишь
- Был на отдыхе. Хороший отель, шведский стол, много русскоговорящих отдыхающих. Но одна семья запомнилась особо. Каждый раз на завтраке 3-летний сын моих соседей по отелю пищал: «Мама, хлеб!» Старший брат прикололся и научил мелкого «бонусному» слову. А теперь представьте: ресторан, куча народу, заходит эта семья и малой выдает на весь зал: «Мама, хотя бы хлеб!» © Tretjak / Pikabu
Вы часто останавливаетесь в отелях? Какой гостиничный завтрак запомнился вам больше всего?
Фото на превью pixabay