17 пользователей показали выпечку, которую готовят долгими осенними вечерами. И ее можно выписывать как лекарство от грусти

Булочки, слойки, пирожки, ватрушки, оладушки, хачапури и, конечно, чебузаврики — вот по-настоящему действенные средства, с помощью которых можно противостоять надвигающимся холодам. А если они еще и выглядят как произведения искусства, то у тоски и печали нет ни единого шанса.

Мы в AdMe.ru убеждены, что выпечка из этой статьи превращает любое хмурое утро в теплое и радостное. Вдохновляйтесь и, конечно, пеките сами. А в конце вас ждет бонус — кулинарная загадка.

«Сделала чебузаврики для девочки Оли (32 годика)»

Хочу отношения, где мне будут готовить таких чебузавриков. © jane_top_ / Twiiter

Красивенный тарт с ревенем

Традиционные шведские булочки семла со сливочным кремом и клюквенным джемом

Каждый раз, когда я вижу фото говядины по-веллингтонски, я собираюсь приготовить ее. Но потом смотрю видео о том, как это делается, и сразу же оставляю эту идею. © Kangar / Reddit

А я все-таки начал готовить. Теперь вся моя кухня усыпана мукой, я уничтожил рулон пищевой пленки и сломал кухонный ящик. Прошло уже 6 часов, а я даже не ем говядину. © TheIrishBiscuits / Reddit

Макароны в виде влюбленных лягушат

Вау! Только попробуйте сказать, что вы не профессиональный кондитер! © MasterSwipe / Reddit

MasterSwipe / Reddit Это просто хобби. Делаю их раз в неделю, чтобы потом выложить в инстаграм, и все. © sugardevotion / Reddit

Космический торт с портретом инопланетянина внутри

«Мое лимонное суфле»

Да за такое сам Гордон Рамзи не стал бы орать на вас. © Fr4t / Reddit

Фокачча до и после выпекания

«А вот моя фокачча»

Хлеб хала

Брауни с печеньем Oreo

Круассаны с фисташковым кремом

Печенье с ручной росписью

Если бы я ел такое, мне бы казалось, что я откусываю от бабушкиного фарфорового сервиза. © 42FlyingNuns / Reddit

Вот они, идеальные блинчики

Яблочно-клюквенный пирог с корицей и апельсиновой цедрой

Мягкое лимонное печенье

Хлеб в виде сердца

Бонус: как вы думаете, этот круассан-акула съедобен?

Ответ: к сожалению, съесть его нельзя, он сделан из полимерной глины.