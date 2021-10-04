17 пользователей показали выпечку, которую готовят долгими осенними вечерами. И ее можно выписывать как лекарство от грусти
Булочки, слойки, пирожки, ватрушки, оладушки, хачапури и, конечно, чебузаврики — вот по-настоящему действенные средства, с помощью которых можно противостоять надвигающимся холодам. А если они еще и выглядят как произведения искусства, то у тоски и печали нет ни единого шанса.
Мы в AdMe.ru убеждены, что выпечка из этой статьи превращает любое хмурое утро в теплое и радостное. Вдохновляйтесь и, конечно, пеките сами. А в конце вас ждет бонус — кулинарная загадка.
«Сделала чебузаврики для девочки Оли (32 годика)»
- Хочу отношения, где мне будут готовить таких чебузавриков. © jane_top_ / Twiiter
Красивенный тарт с ревенем
Традиционные шведские булочки семла со сливочным кремом и клюквенным джемом
Говядина по-веллингтонски
- Каждый раз, когда я вижу фото говядины по-веллингтонски, я собираюсь приготовить ее. Но потом смотрю видео о том, как это делается, и сразу же оставляю эту идею. © Kangar / Reddit
- А я все-таки начал готовить. Теперь вся моя кухня усыпана мукой, я уничтожил рулон пищевой пленки и сломал кухонный ящик. Прошло уже 6 часов, а я даже не ем говядину. © TheIrishBiscuits / Reddit
Макароны в виде влюбленных лягушат
- Вау! Только попробуйте сказать, что вы не профессиональный кондитер! © MasterSwipe / Reddit
- Это просто хобби. Делаю их раз в неделю, чтобы потом выложить в инстаграм, и все. © sugardevotion / Reddit
Космический торт с портретом инопланетянина внутри
«Мое лимонное суфле»
- Да за такое сам Гордон Рамзи не стал бы орать на вас. © Fr4t / Reddit
Фокачча до и после выпекания
«А вот моя фокачча»
Хлеб хала
Брауни с печеньем Oreo
Круассаны с фисташковым кремом
Печенье с ручной росписью
- Если бы я ел такое, мне бы казалось, что я откусываю от бабушкиного фарфорового сервиза. © 42FlyingNuns / Reddit
Вот они, идеальные блинчики
Яблочно-клюквенный пирог с корицей и апельсиновой цедрой
Мягкое лимонное печенье
Хлеб в виде сердца
Бонус: как вы думаете, этот круассан-акула съедобен?
Ответ: к сожалению, съесть его нельзя, он сделан из полимерной глины.
А вы печете?
Фото на превью snugglespuff / Reddit, Fr4t / Reddit
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