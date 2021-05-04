11 знакомых нам с детства блюд, которые в других странах готовят, мягко говоря, иначе

Каждая страна по праву гордится своей национальной кухней. И пожалуй, не существует такого блюда, которое бы везде готовили одинаково. Любой народ вносит небольшие изменения в заимствованные кулинарные рецепты в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. И порой такие варианты оказываются даже чуть более интересными и неожиданными. У нас существует множество оригинальных яств, но некоторые рецепты мы переняли у соседей, переделав их так, что оригинал бывает сложно опознать.

Мы в AdMe.ru считаем, что кулинарные эксперименты — это замечательная вещь. И если еда поглощается с завидным удовольствием, то не так уж и важно, какой рецепт использовался изначально. А в качестве бонуса поведаем, какое отечественное блюдо сыскало всеобщую любовь в других странах мира и как его там готовят.

Котлеты

В большинстве стран мира котлета — это кусок мяса или рыбы, обжаренный в панировочных сухарях. А вот отечественный вариант — комочки из фарша с булкой и луком — многих приводит в некоторое недоумение. Наши сочные котлетки появились только в середине прошлого века как сравнительно недорогой и простой эквивалент других мясных блюд. Для приготовления использовался свиной фарш. Удивительно! Вчера впервые приготовила русские котлеты. Просто влюбилась в них. © kittydavis / Reddit

Голубцы

Рулеты, при приготовлении которых начинка заворачивается в листья капусты, известны во многих странах мира. Существует огромное количество рецептов: фарш можно приготовить из разных сортов мяса и добавить к нему овощи, грибы или крупу. Неизменными остаются только капустные листья, в которые упаковывается начинка. Однако русская кухня предлагает отличный вариант для тех, кто не любит совершать лишние телодвижения: капуста просто шинкуется и добавляется в фарш, поэтому этап заворачивания исключается. Такое блюдо оправданно носит название «ленивые голубцы».

Бутерброды

Слово «бутерброд» пришло к нам из Германии. В переводе это «хлеб и масло». Возможно, название для такого сочетания впервые появилось в конце XVII века. Но если в Германии бутерброд — это обычно просто хлеб с маслом, а для остальных сочетаний существуют отдельные варианты, то в России представить это блюдо без колбасы, сыра и других ингредиентов довольно сложно. Мой папа родился в России и говорит, что бутерброды там отличаются от немецких. В Германии это просто хлеб с маслом, ну иногда какая-то добавка. А вот в России добавка — это основное. © JustSmall / Reddit

Соленые грибы

Маринование грибов, овощей и прочих припасов — это довольно популярный способ консервации продуктов, который используется по всему миру. Соленые грибы — блюдо не столь известное. Особой любовью оно пользуется в России и Финляндии. Интересный факт: грибы, которые засаливаются, могут быть совершенно несъедобными в любом другом виде. Соленые грибы могут храниться годами. Их используют в салатах или просто подают к столу в качестве закуски.

Морковь по-корейски

Знакомую нам морковь по-корейски довольно сложно встретить в самой Корее. А все потому, что изобрели это блюдо как раз на территории бывших советских республик. Корейцам, проживавшим в Центральной Азии, пришлось отказаться от традиционных рецептов закусок (панчхан), в том числе и кимчхи, из-за отсутствия необходимых ингредиентов, например пекинской капусты. В результате появился отличный вкусный салат, который пользуется большой любовью. Другое название для моркови по-корейски — морковча. Наверное, это единственное острое блюдо, которое я видел в России. © DrZangief / Reddit

Запеканка из макарон

Даже в самой Италии существует множество вариантов макаронного пирога. Один из самых известных появился в Ферраре еще в XVI веке. Традиционно его готовили во время карнавального сезона. Макароны смешивали с трюфелями, мясным рагу и соусом бешамель, а потом заворачивали начинку в тонкий слой теста и придавали пирогу коническую форму, напоминающую шляпу священника. У нас готовят скорее не пирог, а запеканку, добавляя к отваренной пасте яйцо или сыр. Если макаронник подается в качестве основного блюда, то начинка может состоять из грибов, фарша или овощей. В десертный вариант добавляют творог или варенье.

Паста

Паста — это блюдо, которое популярно не только в Италии, но и за ее пределами. Обычно макароны подают с сыром, иногда с фаршем или другими добавками. Но вот сладкие варианты не столь популярны. В Викторианскую эпоху в Великобритании появилось яство под названием «макаронный пудинг», которое готовили с добавлением молока и сахара. У нас же все с детства помнят молочный суп с макаронами. Этот рецепт повергает итальянцев в некоторое недоумение. Я итальянец и, честно говоря, ничего страшнее в своей жизни не видел. © fat_italian_mann / Reddit

Макароны по-флотски

Паста с добавлением фарша и томатного соуса очень популярна за океаном. Итальянский эмигрант даже основал компанию по производству готовых соусов к этому блюду с различными ингредиентами. Одним из популярных вариантов был бифарони. Похожий вариант носит название «американский гуляш». Блюдо состоит из пасты, говяжьего фарша, лука и помидоров. Ближе всего к нему по рецептуре макароны по-флотски. Изначально яство придумали на флоте, но оно быстро прижилось и на обычных кухнях. А все потому, что готовится блюдо быстро и без лишних усилий. А вместо фарша многие использовали тушенку. Макароны по-флотски — знакомая многим дачная или походная еда.

Сырники

Сырники — это популярный у нас завтрак. Готовят их обычно из смеси творога, яиц, муки и сахара. Иногда в тесто добавляют изюм. Потом лепят небольшие оладушки и обжаривают. Но мы не единственные, кто придумал использовать творог таким образом. Подобное блюдо пользуется любовью и в немецкой Саксонии. Правда, помимо привычных ингредиентов в тесто добавляется картофельное пюре. Здесь творожные оладушки называют кварккойльхенами или творожными шариками. Помимо сладкого варианта готовят и пряный. Вместо сахара и изюма в тесто добавляют мелко нарезанную колбасу или кусочки жареного бекона и приправляют перцем. Обожаю сырники. Каждый раз, когда бываю в России, обязательно объедаюсь ими. © Immediate-Account-50 / Reddit

Пышки (пончики)

Пончики готовят и едят по всему свету: и в Европе, и в Азии. Обычно это кружок из теста, обжаренный во фритюре, глазированный и снабженный присыпкой. Это блюдо существует и у нас, правда, в разных городах называют его по-разному. Например, в Петербурге пончики традиционно называют пышками. Рецепт теста немного отличается, поэтому и на вкус блюдо другое. Есть наши пышки нужно горячими, радостно слизывая пудру с пальцев. В прошлом году были в Петербурге и заглянули в кафе под названием «Пышечная». Пончики там просто вкуснота: мягкие, свежие и теплые. И стоили сущие копейки. © Sk8ter604 / Reddit

Кисель

Кисель — это знакомое всем с детства блюдо, что-то среднее между десертом и напитком. Обычно готовят его из подслащенного сока ягод с добавлением крахмалосодержащих продуктов. Однако кисель не только наше любимое лакомство. Варят его, пусть и немного иначе, и в Северной Европе: Скандинавии и Германии. Там данное блюдо называется роте грютце, и готовят его обычно из красных перетертых ягод. Это нечто среднее между соком и сладким супом. Роте грютце не пьют, а едят, добавляя к блюду ванильный соус или мороженое.

Бонус: бефстроганов

Бефстроганов — это как раз то отечественное блюдо, которое замечательно прижилось и в других странах. Рецепт приготовления соуса почти везде остается практически неизменным. Но если у нас бефстроганов подают с жареным картофелем или пюре, то в Латинской Америке это блюдо едят с рисом или пастой. Бефстроганов — очень популярное в Бразилии блюдо. Хотя есть у меня подозрение, что рецепт несколько отличается от оригинального, но здесь его просто обожают. © lepeluga / Reddit

В Уругвае соус для данного блюда готовят на основе грибов, сливок и мясного бульона. И подают его обычно с пастой, хотя я и не знаю, правильно это или нет. © arturocan / Reddit