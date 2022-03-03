11 блестящих хитростей, которые помогут выбрать качественные продукты и отсеять всякую ерунду

Отправляясь в супермаркет, все мы, конечно же, рассчитываем купить свежие, качественные и полезные продукты. Но при этом каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что уже дома обнаруживал совсем не то, на что рассчитывал. К счастью, количество таких неприятных сюрпризов можно значительно сократить, если знать признаки некачественных продуктов, которые можно заметить еще в магазине.

Именно такие нюансы AdMe.ru и решил собрать в одном месте, чтобы продовольственные закупки огорчали вас реже.

11. Не берите огурцы с конденсатом внутри упаковки

Огурцы довольно прихотливы в плане хранения. Они требуют особых температурных условий, а также чувствительны по отношению к влажности. К счастью, определить качество огурцов на прилавке и то, насколько правильным было их хранение, довольно легко даже по внешнему виду. Так, желтизна кожицы свидетельствует о перезрелости. Мягкие пятна — о том, что овощи были подвергнуты переохлаждению и внутри они уже, вероятно, водянистые и безвкусные. Наличие конденсата на пленке повышает риск того, что огурцы уже начали гнить. В таком случае лучше предпочесть им весовой товар, который вы точно сможете прощупать и отобрать.

10. Будьте бдительны относительно «ласковых» названий

Вы наверняка не раз встречали «ласковые» названия продуктов: «творожок», «сметанка» и так далее. Они один из самых ярких признаков того, что перед вами скорее десерт со всевозможными добавками, которые нивелируют изначально полезные качества продукта. Молоко, по сути, единственный ингредиент, необходимый для приготовления качественного и питательного творога. Поэтому всегда стоит обращать внимание на название, а затем и состав продукта — в частности, на наличие в нем красителей, эмульгаторов и, конечно же, повышенного содержания сахара.

9. По возможности покупайте непотрошеную рыбу

Конечно, порой удобнее купить готовые филе и стейки. Однако, если вы задались целью приготовить максимально сочную рыбу, лучше покупать ее именно целой. Кроме того, при выборе рыбы не забывайте обращать внимание и на другие стандартные признаки, по которым можно понять, насколько она качественная и свежая. А это: блестящая кожа, плотная чешуя, приятный морской или речной запах, ясные, почти зеркальные глаза.

8. Избегайте «опавшего» хлеба

Если даже хлеб мягкий и теплый, но при этом плоский, лучше не брать его, так как это значит, что при его производстве были допущены некие нарушения. Например, недостаточное или чрезмерное вымешивание теста, использование неправильной или некачественной муки и так далее. Эти нюансы заметно ухудшают качество конечного продукта, сказываются на пористости, вкусе и аромате. Поэтому, даже несмотря на видимую свежесть буханки, удовольствие от нее вы вряд ли получите.

7. Обратите внимание на цвет рафинированного масла

При покупке именно рафинированного подсолнечного масла всегда имеет смысл обратить внимание на его цвет. Дело в том, что при проведенной должным образом обработке, в которую в том числе входит этап отбеливания, масло должно стать прозрачным, лишь с небольшим бледно-янтарным оттенком, в отличие от насыщенного нерафинированного. Если же на упаковке заявлено, что масло рафинированное, но цвет при этом по-настоящему янтарный, то это как минимум повод задуматься о честности производителя.

6. Проверяйте любые железные банки на предмет вмятин

На самом деле небольшие деформации на банке не столь опасны, однако в группу риска все равно попадают. Причем проблема не столько в них самих, сколько в нагрузке, которую они оказывают на металл и вследствие которого в нем могут появиться микроскопические трещины. Из-за этого теряется стерильность продукта и внутрь могут попасть микробы и плесень. Такую же опасность представляет ржавчина: ее большое количество также может создать крошечные отверстия, через которые в еду могут проникнуть бактерии и она сама. И конечно же, всегда стоит обращать внимание на срок годности на упаковке и не брать те банки, на которых даты невозможно прочитать или они вовсе отсутствуют.

5. Посмотрите на цвет и хрупкость шоколада

Натуральный качественный шоколад обладает целым рядом преимуществ для здоровья: снижает риск образования тромбов, потенциально снижает кровяное давление и так далее. Но всего этого нельзя сказать о шоколаде с низким содержанием какао и большим количеством добавок. Провести оценку шоколада в магазине, конечно, сложно, только если он не продается на развес. Тем не менее качество марки можно определить хотя бы дома. Потому стоит помнить: хороший шоколад должен быть глянцевым, без пятен и налета, при ломке издавать четкий хруст, не гнуться и не крошиться.

4. Отдавайте предпочтение сливочному маслу в фольге

Сливочное масло в обертке из фольги более защищено от порчи, так как оно отлично защищено от воздействия света и воздуха. К тому же фольга обеспечивает защиту от проникновения ароматов других продуктов. Даже при заморозке для дополнительной защиты рекомендуется заворачивать масло в фольгу, помимо иной упаковки. Так оно сможет храниться до 6 месяцев.

3. Щупайте упаковку с замороженными ягодами

Если есть возможность и выбор, лучше покупать замороженные ягоды и овощи в прозрачных пакетах, чтобы видеть, как обстоят дела внутри. Однако чаще всего эти продукты продаются в непрозрачных упаковках и содержимое увидеть невозможно. В таких случаях стоит щупать упаковку. Если внутри встречаются слипшиеся комки, очевидно, что при хранении содержимое растаяло и было повторно заморожено.

2. Обратите внимание на трещины на разрезе сыра

Правильный выбор сыра может гарантировать его более продолжительное хранение и насыщенный вкус. Поэтому при покупке сыра в прозрачных упаковках и пленках стоит обращать пристальное внимание на его текстуру: она должна быть гладкой, без трещин и плесени, сыр не должен быть затвердевшим и с цветовыми дефектами, ну и, конечно же, его упаковка не должна быть повреждена. Также обращать внимание на трещины стоит при покупке сыра у частников или фермеров. Если таковые наблюдаются на корке сыра, значит, он не был покрыт воском и не был хорошо упакован в пленку. Это, в свою очередь, говорит о том, что в такие отверстия в теории могли проникнуть споры плесени и паразитов.

1. Выбирайте крупу в прозрачных упаковках

Еще один продукт, который также на самом деле стоит покупать в прозрачных упаковках, а не в картонных коробках или мутных пакетах, — это крупы. Благодаря такой упаковке проще разглядеть наличие посторонних сорных примесей, насекомых, испорченных ядер и, что не менее важно, их цвет. Так, к слову, гречневая крупа, произведенная из пропаренного зерна, должна быть коричневого оттенка, а из непропаренного — желтоватого или зеленоватого. И, если смешаны оба типа (что можно увидеть только в прозрачном пакете), это сильно скажется на конечном блюде, так как время приготовления у такой крупы разное.