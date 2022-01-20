10 способов выбрать в магазине свежие и полезные продукты, а не ерунду

Магазины сейчас на каждом шагу, выбор продуктов гигантский, но порой от этого не проще. То попадется просрочка, то недозрелые или безвкусные фрукты и овощи. Но всего этого, конечно, можно избежать, если знать определенные хитрости.

Мы в AdMe.ru дорожим своим здоровьем и деньгами, поэтому узнали несколько уловок, которые помогут купить свежую и максимально полезную пищу, и делимся ими с вами.

Оливки

При выборе оливок лучше отдать предпочтение плодам с косточками. Потому что после их удаления оливки помещают в рассол, который проникает внутрь и может сделать плоды похожими на кашу. К тому же, впитавшись в них, он перебивает настоящий вкус оливок.

Лососевые

Парадокс, но у свежей рыбы должен быть не сильно выраженный рыбный запах. Если же вы ощущаете обратное, то она, вероятнее всего, несвежая. Еще один признак — это цвет. Лососевые, выращенные на ферме, обычно светло-розовые цвета, а дикие — более темных оттенков. Если на поверхности мяса есть серые или коричневые пятна, это тоже говорит о том, что рыба хранится уже очень долго.

Финики

Свежие финики могут быть сморщенными, но не сильно, также они не должны быть слишком жесткими. Лучше всего, когда сухофрукты выглядят мясистыми и имеют слегка глянцевую кожуру. На них не должно быть кристаллов сахара и белых пятен, так как их наличие говорит об уже начавшейся порче.

Чеснок

Если продавец заявляет, что чеснок свежий, то это можно определить не по сильному, а по еле уловимому запаху. Если же аромат бьет в нос, то, скорее всего, овощ старый либо хранился неправильно. А возможно, в нем уже даже начались процессы гниения.

Свекла

Покупая свеклу, лучше выбирайте корнеплоды с зеленью: по ней легко определить, что овощ точно свежий. Но найти такую не всегда получается, поэтому стоит обратить внимание на ее размер и корень. Лучше выбирать небольшую свеклу с не сильно волосатым хвостиком, потому что иначе есть риск получить жесткий и несладкий плод.

Перепелиные яйца

При выборе перепелиных яиц первым делом необходимо тщательно проверить и осмотреть состояние скорлупы: на ней не должно быть повреждений. Стоит помнить и о сроке хранения: до 30 дней при комнатной температуре и до 60 — в холодильнике. Если нет даты, то можно определить свежесть яиц по весу. Свежее будет весить 10–12 г. Если вес намного меньше, это значит, что перепелиные яйца (как и любые другие виды яиц) уже начали усыхать, — лучше выбрать другие.

Авокадо

Любые ярко выраженные пятна, отличающиеся от основного цвета, говорят о том, что с плодом что-то не так. Лучше избегать авокадо с темными отметинами на кожуре, так как зачастую это признак начала процесса гниения. Также можно надавить на область рядом с плодоножкой: если она продавилась, то, скорее всего, плод перезрел.

Квашеная капуста

Многие любят квашеную капусту не только за вкус, но еще и за то, что в ней содержатся пробиотики, которые благотворно действуют на организм. Но не вся она одинаково полезна. Лучше всего та капуста, которой больше 3 недель. И в ней не должно быть уксуса, потому что он убивает большую часть молочнокислых бактерий.

Гранат

Иногда покупка граната омрачается тем, что внутри он оказывается бледным и несладким. Чтобы такого не произошло, вот на что стоит обратить внимание: по форме плод должен быть не идеально круглым, а угловатым, а еще признаками зрелости являются гладкость и упругость кожицы.

Лимоны

В первую очередь хороший лимон можно определить по его весу и толщине кожуры. С виду плод может казаться небольшим, но должен быть тяжелым. Преимуществами являются также тонкая кожура и ямка в области плодоножки с линиями от нее. Они свидетельствуют о том, что в лимоне высокое содержание минералов.

А у вас есть свои хитрости, как выбирать в магазине самые вкусные и свежие продукты?