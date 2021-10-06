10 бесполезных вещей на кухне, которые давно пора отправить в мусорку

Новые кухонные приборы и посуда появляются на прилавках магазинов едва не каждый день. Герои рекламы настойчиво советуют купить очередной товар, а сами мы часто держим на кухне вещи, которые давно бы пора отправить в мусорное ведро.

Мы в AdMe.ru решили провести небольшую ревизию и насчитали 10 вещей, пользоваться которыми не просто бессмысленно, но порой даже и вредно. Что бы нам ни говорила реклама.

Посуда из тефлона

Преимущества готовки в посуде с антипригарным покрытием очевидны: еда в ней не подгорает, можно сэкономить на масле для жарки, а мыть ее вообще не составляет труда. Прекрасная картина была омрачена исследованиями, в ходе которых выяснилось, что вместе с едой, приготовленной на сковороде с тефлоновым покрытием, в организм человека попадают токсичные химические вещества.

Много банок со специями

Поначалу идея поставить на кухне набор емкостей для специй кажется не такой уж плохой. По крайней мере с точки зрения поддержания порядка. Но наша кухня не картинка с журнала, а рабочая зона, где такое разнообразие специй на каждый день просто не пригодится. В неиспользуемых банках для специй скапливается пыль, под ними собирается пищевой мусор, да и срок хранения приправ не бесконечен. В конце концов большинство из них полетит в мусорное ведро.

Тканевые шторы

Кухня определенно не то место, где стоит заморачиваться с многоуровневыми тканевыми шторами. Стирать их придется гораздо чаще, чем шторы в других комнатах. Они впитывают запахи еды, быстро пачкаются, на них появляются жирные пятна от масла. Благо есть достойные альтернативы, например жалюзи или рулонные шторы. Просто протирая их мыльным раствором и водой раз в неделю, вы избавите себя от лишней домашней работы.

Пластиковые кухонные принадлежности

Ложки, лопатки и венчики, сделанные из пластика, могут привлечь нас своим дизайном и дешевизной. Однако безопасность их использования сомнительна. Во время приготовления пищи из некоторых видов пластика выделяются вредные вещества, которые попадают в наш организм.

Сильнодействующая бытовая химия для уборки

Мало того что некоторые химические средства не сочетаются друг с другом, так и хранение их рядом с духовкой или местом приема пищи опасно. Лучше сложить все чистящие средства в отдельную коробку и спрятать в кладовую или хотя бы в дальний шкаф. Желательно выбрать полку повыше, чтобы уберечь от опасности отравления детей и животных.

Силиконовый держатель для губок

Держатели для губок поначалу кажутся идеальным решением. Однако при длительном использовании становится понятно, что грязь, до этого скапливающаяся на губке, остается на держателе. Несмотря на отверстия для стекания воды, влага все равно остается внутри, и со временем там появляется плесень. Мыть держатель довольно сложно, даже после посудомойки он не сверкает чистотой (проверено сотрудниками AdMe.ru). Лучше уж регулярно менять кухонную губку, чем мучиться с довольно негигиеничным держателем.

Сковорода-гриль

Сковорода-гриль должна была стать домашней альтернативой барбекю. В реальности же мы получили имитацию полосок от решетки на мясе и кучу проблем с готовкой в придачу. Сама посудина довольно громоздкая, еда в ней не всегда прогревается равномерно. Процесс готовки не такой уж приятный: появляется много дыма, из-за неровной поверхности мясо подгорает в одних местах и не прожаривается в других. И, кстати, мыть такую сковороду — сущая пытка.

Алюминиевая фольга

Мы привыкли применять алюминиевую фольгу не только для хранения продуктов, но и для их приготовления. Однако исследования показывают, что делать так не стоит. При использовании фольги для запекания блюд в духовке в организм человека может поступать алюминий. Причем в количестве, которое небезопасно для здоровья.

Керамическая посуда

Несколько исследований показали, что использование такой посуды по прямому назначению может быть опасным для здоровья. Керамика может пригодиться для декора или, к примеру, для хранения бижутерии. А вот еду лучше накладывать в посуду из других материалов.

Силиконовые формы для выпекания

Они практически не отличаются от металлических форм за исключением того, что в силиконе кексы становятся более влажными и бледными. Опыт показывает, что жирный налет и мелкие частички пищи, остающиеся на силиконовых стенках форм, очень трудно поддаются удалению. Так что традиционные металлические формы все же более практичные.