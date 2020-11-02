«Собаки — это не товар». Креативный фотопроект волонтеров из Москвы помогает людям обрести любящего друга

Проект «Твое собачье дело» — это группа друзей, которая в 2017 году решила объединиться в своем стремлении помочь животным, попавшим в беду. Ребята взяли под свою опеку более 60 собак и придумали уникальную акцию «Собаки говорят только правду», которая стала популярной рубрикой в Instagram. Собаки с простыми и понятными лозунгами на кусках картона стали их собственным протестом против нынешней ситуации с животными в России и мире.

Редакция AdMe.ru уверена, что инициатива проекта достойна того, чтобы о ней узнали наши читатели. Мы связались с авторами блога и решили поделиться с вами историями об их хвостатых подопечных.

Собака на фото — Кира. Мы нашли ее на улице год назад еще маленьким щенком. Киру забрала молодая пара, и вскоре нам ее вернули: ребята расстались, и собака стала никому не нужна. Теперь Кира снова с нами и без дома. Наше первое послание — не заводите животное, чтобы спасти отношения, не заводите животное, если неспособны нести ответственность за него в течение всей жизни. Это не вещь и не игрушка — животных нельзя выкидывать или отказываться от них при первой жизненной трудности.

На фото — собака по кличке Варг. Варг спасен с улицы и сейчас живет в своем доме. Варг — простая беспородная собака с улицы, он имеет право на жизнь, и никто не вправе ее отнять!

На фото — собака по кличке Дарвин. Бывшие владельцы Дарвина решили не оплачивать дорогое лечение и отказались от собаки. А наша подруга Вика спасла его и забрала к себе домой. Сейчас с «основателем теории эволюции» все в порядке.

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Боритесь за своих любимых до конца и не бросайте их в беде. Ведь кроме вас у них никого нет.

На фото — собака по кличке Чуча. Чуча была подопечной команды @poteryashki_ufa, но вот уже 4 года живет домашней собакой с нашей подругой Наташей. Это как раз тот случай, когда сначала вы берете животное на передержку, а потом не можете с ним расстаться.



Нам всем нужно учиться общаться с нашими домашними питомцами. Это большая работа, направленная на построение доверительных отношений между человеком и животным.

Собака на фото — Свен. Свена нашли на улице в марте. Он знал команды, был приучен к поводку и хорошо контактировал с людьми — по всем признакам потеряшка. Свена оставила себе девушка, которая забрала его с улицы.

Приют — это не санаторий, в котором животные получают необходимый уход. Они скорее похожи на колонии строгого режима с пожизненным сроком.

Приютские собаки и кошки едят самый дешевый корм, который поставляется по тендерам сомнительными компаниями. Чаще всего он не проходит ни одну экспертизу. Pedigree и Chappi по сравнению с ежедневным рационом приютской собаки — деликатес.

Приютские животные лишены какой-либо ветеринарной помощи. В лучшем случае на территории есть один вагончик с двумя врачами и минимальной аптечкой. Два человека неспособны заметить признаки заболеваний у нескольких тысяч животных, а также не могут лечить их всех. В идеальном мире животное с улицы должно быть пристроено в дом, но приюты не обладают возможностями для поиска домов. Без помощи волонтеров животное проживает всю свою жизнь в клетке и умирает от болезней, так никогда и не выйдя за пределы территории.

На фото — собака по кличке Бонго. Бонго нашли в лесу у ж/д станции Силикатная в сентябре 2019 года. Неравнодушные люди забрали Бонго и еще 3 щенков и в течение нескольких месяцев нашли им дома. Теперь Бонго живет с нашей подругой и пикетирует московские улицы с табличкой проекта «Собаки говорят только правду». Наше послание: выбор животного — это безусловно дело каждого, но этот выбор должен быть осознанным. Не навязанным рекламой, модой или стереотипами о подобающей социальному статусу породе. Ведь в первую очередь вы выбираете себе компаньона на долгие годы. Это не модный аксессуар — это будущий член семьи.

Не одежда, не еда, не товар! Нам, как волонтерам приюта для бездомных животных, очевидно, как в таком стрессе себя чувствуют наши подопечные, запертые в тесных клетках, и какие проблемы со здоровьем вытекают при недобросовестном за ними уходе.