«По ученикам узнают учителей». Притча, которую будет полезно прочитать всем родителям

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Все мы хотим дать своим детям только лучшее, в том числе достойное школьное образование. Приводя свое чадо в новую школу, родители чаще всего ориентируются на ее престижность и уровень профессионализма учителей, но не обращают внимания на самое главное — на ее учеников. Именно об этом Александра Лопатина и Мария Скребцова написали притчу «Как найти хорошую школу», которая вошла в их сборник «Притчи для детей и взрослых».

Мы в AdMe.ru были удивлены, насколько незатейливым может быть способ поиска лучшей школы для ребенка.

Родители выбрали для сына лучшего учителя. Утром дед повел внука в школу. Когда дед и внук вошли во двор, их окружили дети.

— Какой смешной старик, — засмеялся один мальчик.

— Эй, маленький толстяк, — скорчил рожицу другой.

Дети кричали и скакали вокруг деда и внука. Тут учитель позвонил в колокольчик, объявляя начало урока, и дети убежали. Дедушка решительно взял внука за руку и вышел на улицу.

— Ура, я не пойду в школу, — обрадовался мальчик.

— Пойдешь, но не в эту, — сердито ответил дед. — Я сам найду тебе школу.

Дед отвел внука в свой дом, поручил его заботам бабушки, а сам пошел искать лучшего учителя. Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал, когда учитель отпустит детей на перерыв. В некоторых школах дети не обращали на старика внимания, в других — дразнили его. Дед молча поворачивался и уходил. Наконец он вошел в крохотный дворик маленькой школы и устало прислонился к ограде. Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор.

— Дедушка, вам плохо, принести воды? — послышался голосок.

— У нас во дворе есть скамейка, садитесь, пожалуйста, — предложил один мальчик.

— Хотите, я позову учителя? — спросил другой ребенок.

Вскоре во двор вышел молодой учитель. Дед поздоровался и сказал:

— Наконец я нашел лучшую школу для моего внука.

— Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая. Она маленькая и тесная.

Старик не стал спорить. Он обо всем договорился с учителем и ушел. Вечером мама мальчика спросила деда:

— Отец, вы неграмотны. Почему вы думаете, что нашли лучшего учителя?

— По ученикам узнают учителей, — ответил дед.