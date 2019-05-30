Как я спасла носуху и не раз пожалела об этом (Но не раздумывая спасла бы еще раз)

61 8

28

21.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Юлия Кужим - профессиональный художник по эмали. Однажды она решила, что будет помогать разным животным - от котят до лошадей. И Юлию так затянула эта деятельность, что теперь дома у нее живут и кошки, и собаки, и даже лисы... 50 лис! А недавно у нее и вовсе поселился весьма необычный питомец.

Девушка поделилась с AdMe.ru уникальной историей о своей жизни вместе с носухой.

1.

Буч всю жизнь провел в контактном зоопарке, который считал своим домом. Пускай шумным и с постоянными гостями, но все-таки домом.

2.

Пока однажды на место уже взрослой носухи не приехали два очаровательных малыша. Конечно, они сразу же привлекли к себе гораздо больше внимания, а Бучу грозило усыпление...

3.

Тогда одна сотрудница зоопарка позвонила Юлии, с которой познакомилась по ее Instagram, куда девушка выкладывала истории спасенных кошек, собак и лис, а также забавные случаи с ними. Работница зоопарка попросила Юлию подарить шанс на жизнь еще одному питомцу, правда, весьма необычному. Блогер подумала 30 секунд и... согласилась!

4.

Поначалу Буч вел себя очень скромно и тихо. Он потерял дом, переехал на новое место, где жило много других животных. Однако необычный зверек быстро освоился на этой территории и даже стал диктовать свои порядки.

5.

Прежде всего новый питомец решил усовершенствовать дизайн ванной комнаты, куда его поселили. И переделал все по своему вкусу, уничтожив линолеум. Пришлось стелить новый.

6.

В качестве наблюдательного пункта он облюбовал стиральную машинку. Ее же превратил и в место для сна, расчистив от «лишних» коробок с порошком и прочих баночек.

7.

Оказалось, что Буч ужасно не любит беспорядок. Поэтому всякие тряпочки и одежду, которые лежали не на своем, по его мнению, месте, он забирал к себе. Так приучал хозяев к «порядку». Сам же использовал эти вещи в качестве подстилки или даже покрывала. Относился к ним бережно, но отдавать не собирался.

8.

Ощутив себя полноценным хозяином, он решил, что свежепостиранные вещи тоже вполне годятся для укрывания. Важно расхаживая на задних ногах, как человек, носуха самостоятельно собирала одежду с веревки во время сушки. Стирка стала бесконечной: стирка — сушка — Буч — стирка. Когда же зверек не мог дотянуться до вещей, он забирался на стиральную машинку и доставал одежду уже оттуда.

9.

Со временем носуха ощутила себя ответственной и за других обитателей дома, поэтому стала снимать пробу с мяса, которым тех кормили. Причем так яростно взялась за исполнение этих «обязанностей», что отнять добычу у нее было просто невозможно: очаровательный питомец моментально трансформировался в разъяренного «гиббона». Так, однажды Юлии пришлось обменивать у зверька целый пакет украденных куриных шей сначала на курицу, а затем уже ее — на сердечки, кинутые в сторону. К счастью, операция «Грабь награбленное» прошла успешно.

10.

Как-то, наигравшись в очаровательного бандита, Буч решил задавить хозяйку авторитетом. Когда она разговаривала по телефону, он забрался ей на колени и удобно там устроился. При любых попытках пошевелиться или снять его, угрожающе и предупреждающе смотрел. Юлия оказалась в заложниках у носатого «террориста». Пришлось сидеть и ждать, пока он насладится своим отдыхом.

11.

А один раз во время очередной уборки экзотический любимец забрал рубашку дочки Юлии. Когда девочка попыталась отнять ее, разгневанная таким непочтительным отношением носуха загнала ее на стиральную машинку. В назидание.

12.

Юлия признается: «Буч — единственное животное, которое нас же и „строит“ в собственном доме». Но при этом удивительным образом остается одним из самых очаровательных созданий, любимым всей семьей.

А вы содержали когда-нибудь необычного питомца? Поделитесь своей историей.