Голубь, который не может летать, встретил щенка, который не может ходить. Так они стали друзьями навеки
Быть лучшими друзьями не всегда значит выглядеть или вести себя одинаково. Наоборот, вы можете создать отличную команду, даже если кардинально отличаетесь друг от друга. Пара, о которой мы сегодня расскажем, — прекрасный пример именно такой дружбы.
Мы в AdMe.ru были рады узнать историю о голубе Германе и щенке Ланди, которые доказали, что настоящая дружба не знает границ.
Голубь, который не может летать
Еще в 2018 году этого голубя доставили в Фонд Миа, спасательную организацию для животных с врожденными дефектами, которая находится в Рочестере, штат Нью-Йорк. Птицу нашли на стоянке, где он сидел 3 дня прямо на асфальте без движения.
Спасатели поняли, что он не может летать, и думали усыпить его, но Сью Роджерс (Sue Rogers), основатель организации, решила сама позаботиться о птице.
Некоторое время она кормила Германа (так назвали этого голубя) через трубочку и каждый день выводила его на улицу, чтобы помочь ему быстрее восстановиться. Вскоре он поправился, но, к сожалению, способность летать к нему так и не вернулась. Именно так Герман стал постоянным обитателем Фонда Миа.
Будучи полноправным членом фонда, Герман принимает участие во многих его повседневных делах. Поэтому, когда через год, в январе 2020-го, в организацию прибыл 4-недельный щенок чихуахуа, Герман был одним из первых, кто его встретил.
Собака, которая не может ходить
Щенка Ланди привез в фонд заводчик из Северной Каролины, который заметил у собаки проблемы с ходьбой. Когда задние лапы щенка полностью отказали, заводчик позвонил Роджерс, чтобы узнать, сможет ли она принять его, и она согласилась.
Ланди был настолько крошечным, что легко помещался в кармане рубашки: он весил всего 170 г. Ветеринары до сих пор не поняли, что именно с ним не так. Они склоняются к мысли, что щенок страдает гидроцефалией — заболеванием, которое чаще всего поражает маленьких собак и может привести к повреждению мозга.
Дружба с первого взгляда
После одной из своих регулярных прогулок с Германом Роджерс посадила птицу на кровать Ланди и начала ухаживать за собакой. Оказавшись рядом так близко, животные наконец встретились.
Сначала Роджерс была немного неуверена в том, как они будут реагировать друг на друга, поэтому следила за ними. Но оказалось, что у нее не было причин для беспокойства: к ее удивлению, голубь и щенок почти сразу же обнялись. Это был такой милый момент, что Роджерс быстро схватила камеру и сделала несколько фотографий. Позже она разместила их на Facebook.
Теперь Герман и Ланди неразлучны, и их часто можно увидеть обнимающимися на территории фонда.
Будущее дружбы
Роджерс полагает, что проблемы с подвижностью щенка могут быть связаны с повреждением спинного мозга, но это еще предстоит проверить. Как только она узнает больше о причине его болезни, можно будет разработать план лечения. Вероятно, в конечном итоге для Ланди сделают инвалидную коляску, а затем найдут семью, которая будет готова его взять.
Что касается Германа, он, вероятно, останется под присмотром Роджерс до конца своей жизни, если только кто-то не заберет его вместе с лучшим другом.
Знаете ли вы примеры необычной дружбы?