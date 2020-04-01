Голубь, который не может летать, встретил щенка, который не может ходить. Так они стали друзьями навеки

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Быть лучшими друзьями не всегда значит выглядеть или вести себя одинаково. Наоборот, вы можете создать отличную команду, даже если кардинально отличаетесь друг от друга. Пара, о которой мы сегодня расскажем, — прекрасный пример именно такой дружбы.

Мы в AdMe.ru были рады узнать историю о голубе Германе и щенке Ланди, которые доказали, что настоящая дружба не знает границ.

Голубь, который не может летать

Еще в 2018 году этого голубя доставили в Фонд Миа, спасательную организацию для животных с врожденными дефектами, которая находится в Рочестере, штат Нью-Йорк. Птицу нашли на стоянке, где он сидел 3 дня прямо на асфальте без движения. Спасатели поняли, что он не может летать, и думали усыпить его, но Сью Роджерс (Sue Rogers), основатель организации, решила сама позаботиться о птице.

Некоторое время она кормила Германа (так назвали этого голубя) через трубочку и каждый день выводила его на улицу, чтобы помочь ему быстрее восстановиться. Вскоре он поправился, но, к сожалению, способность летать к нему так и не вернулась. Именно так Герман стал постоянным обитателем Фонда Миа.

Будучи полноправным членом фонда, Герман принимает участие во многих его повседневных делах. Поэтому, когда через год, в январе 2020-го, в организацию прибыл 4-недельный щенок чихуахуа, Герман был одним из первых, кто его встретил.

Собака, которая не может ходить

Щенка Ланди привез в фонд заводчик из Северной Каролины, который заметил у собаки проблемы с ходьбой. Когда задние лапы щенка полностью отказали, заводчик позвонил Роджерс, чтобы узнать, сможет ли она принять его, и она согласилась.

Ланди был настолько крошечным, что легко помещался в кармане рубашки: он весил всего 170 г. Ветеринары до сих пор не поняли, что именно с ним не так. Они склоняются к мысли, что щенок страдает гидроцефалией — заболеванием, которое чаще всего поражает маленьких собак и может привести к повреждению мозга.

Дружба с первого взгляда

После одной из своих регулярных прогулок с Германом Роджерс посадила птицу на кровать Ланди и начала ухаживать за собакой. Оказавшись рядом так близко, животные наконец встретились.

Сначала Роджерс была немного неуверена в том, как они будут реагировать друг на друга, поэтому следила за ними. Но оказалось, что у нее не было причин для беспокойства: к ее удивлению, голубь и щенок почти сразу же обнялись. Это был такой милый момент, что Роджерс быстро схватила камеру и сделала несколько фотографий. Позже она разместила их на Facebook.

Теперь Герман и Ланди неразлучны, и их часто можно увидеть обнимающимися на территории фонда.

Будущее дружбы

Роджерс полагает, что проблемы с подвижностью щенка могут быть связаны с повреждением спинного мозга, но это еще предстоит проверить. Как только она узнает больше о причине его болезни, можно будет разработать план лечения. Вероятно, в конечном итоге для Ланди сделают инвалидную коляску, а затем найдут семью, которая будет готова его взять.

Что касается Германа, он, вероятно, останется под присмотром Роджерс до конца своей жизни, если только кто-то не заберет его вместе с лучшим другом.