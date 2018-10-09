Этот пес обожает плюшевых зайцев, но их перестали выпускать. Пользователи интернета придумали, как помочь собаке

Знакомьтесь: это Джейк, и он обожает играть с одним и тем же плюшевым зайцем из IKEA. И все бы хорошо, только вот зайцы быстро приходят в негодность и приходится постоянно покупать новых.

Так случилось, что именно этих зайцев производитель с недавних пор перестал выпускать. Хозяин собаки не смог смириться с тем, как грустит его питомец без любимой игрушки, поэтому обратился к компании с просьбой о помощи.

«Для моей собаки это единственная игрушка, с которой он играет. Когда Джейка привезли к нам домой, он в первые же 5 минут схватил зайца, спотыкался об уши, но упорно его нес и радостно грыз. За 4 года он сгрыз где-то 10 зайцев, ни одного стула или провода, только зайцы. Он играет с зайцем, спит с зайцем, бегает с зайцем.

И вот — зайцев больше нет. Есть крысы, медведи и другие игрушки. Но это все не зайцы. Собака с ними не играет, ему нужен его заяц, к которому он привык за 4 года.

Дорогая ИКЕА, верните, пожалуйста, зайцев или хотя бы скажите, где их взять. Может, завалялись на складе? Я бы взял немного, штук 30.

P. S. Это все не шутка, мне правда очень нужны икеевские зайцы. Собакен без них грустит».

Евгений Лебедев

Представитель IKEA с сожалением ответил, что такие зайцы действительно больше не выпускаются, и понадеялся, что пес сможет себе найти нового друга из других игрушек: хозяина собаки пригласили в магазин выбрать подходящую.

Увы, по словам Евгения, такая схема не сработает: собачье сердце предано одной модели игрушки, а остальные Джейк не признает. И тогда на помощь пришли пользователи интернета.

Люди со всего мира начали проверять наличие зайцев в магазинах IKEA: кто-то предлагал переслать игрушку из другой страны. Откликнулась даже девушка из Новой Зеландии! Другие были готовы попрощаться со своим собственным зайцем, лишь бы этот милый пес перестал грустить.

К поискам подключились и онлайн-площадки по продаже товаров: одна из них пообещала начислить бонусы всем, кто решит продать своего зайца, другая предоставила Евгению право первым узнавать о новых объявлениях с заветной игрушкой.

Все закончилось хорошо: меньше чем за сутки удалось найти сразу несколько игрушек. Хозяин собаки искренне поблагодарил всех неравнодушных, а Джейку теперь гарантировано хорошее настроение, ведь старый добрый друг всегда будет рядом.

«UPD: Друзья, спасибо всем огромное за ваши отклики и готовность помочь! Кажется, что уже нашли необходимое количество зайцев на ближайшие годы. Это замечательная реакция замечательных людей!) Спасибо!»

Евгений Лебедев

Есть ли у ваших домашних животных любимые игрушки? Что вы думаете об этой истории? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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4 Комментарии
  • 9 октября 2018
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