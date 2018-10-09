Этот пес обожает плюшевых зайцев, но их перестали выпускать. Пользователи интернета придумали, как помочь собаке
Знакомьтесь: это Джейк, и он обожает играть с одним и тем же плюшевым зайцем из IKEA. И все бы хорошо, только вот зайцы быстро приходят в негодность и приходится постоянно покупать новых.
Так случилось, что именно этих зайцев производитель с недавних пор перестал выпускать. Хозяин собаки не смог смириться с тем, как грустит его питомец без любимой игрушки, поэтому обратился к компании с просьбой о помощи.
«Для моей собаки это единственная игрушка, с которой он играет. Когда Джейка привезли к нам домой, он в первые же 5 минут схватил зайца, спотыкался об уши, но упорно его нес и радостно грыз. За 4 года он сгрыз где-то 10 зайцев, ни одного стула или провода, только зайцы. Он играет с зайцем, спит с зайцем, бегает с зайцем.
И вот — зайцев больше нет. Есть крысы, медведи и другие игрушки. Но это все не зайцы. Собака с ними не играет, ему нужен его заяц, к которому он привык за 4 года.
Дорогая ИКЕА, верните, пожалуйста, зайцев или хотя бы скажите, где их взять. Может, завалялись на складе? Я бы взял немного, штук 30.
P. S. Это все не шутка, мне правда очень нужны икеевские зайцы. Собакен без них грустит».Евгений Лебедев
Представитель IKEA с сожалением ответил, что такие зайцы действительно больше не выпускаются, и понадеялся, что пес сможет себе найти нового друга из других игрушек: хозяина собаки пригласили в магазин выбрать подходящую.
Увы, по словам Евгения, такая схема не сработает: собачье сердце предано одной модели игрушки, а остальные Джейк не признает. И тогда на помощь пришли пользователи интернета.
Люди со всего мира начали проверять наличие зайцев в магазинах IKEA: кто-то предлагал переслать игрушку из другой страны. Откликнулась даже девушка из Новой Зеландии! Другие были готовы попрощаться со своим собственным зайцем, лишь бы этот милый пес перестал грустить.
К поискам подключились и онлайн-площадки по продаже товаров: одна из них пообещала начислить бонусы всем, кто решит продать своего зайца, другая предоставила Евгению право первым узнавать о новых объявлениях с заветной игрушкой.
Все закончилось хорошо: меньше чем за сутки удалось найти сразу несколько игрушек. Хозяин собаки искренне поблагодарил всех неравнодушных, а Джейку теперь гарантировано хорошее настроение, ведь старый добрый друг всегда будет рядом.
«UPD: Друзья, спасибо всем огромное за ваши отклики и готовность помочь! Кажется, что уже нашли необходимое количество зайцев на ближайшие годы. Это замечательная реакция замечательных людей!) Спасибо!»Евгений Лебедев
Есть ли у ваших домашних животных любимые игрушки? Что вы думаете об этой истории? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Фото на превью Евгений Ледебев / facebook.com