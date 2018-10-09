Этот пес обожает плюшевых зайцев, но их перестали выпускать. Пользователи интернета придумали, как помочь собаке

«Для моей собаки это единственная игрушка, с которой он играет. Когда Джейка привезли к нам домой, он в первые же 5 минут схватил зайца, спотыкался об уши, но упорно его нес и радостно грыз. За 4 года он сгрыз где-то 10 зайцев, ни одного стула или провода, только зайцы. Он играет с зайцем, спит с зайцем, бегает с зайцем.

И вот — зайцев больше нет. Есть крысы, медведи и другие игрушки. Но это все не зайцы. Собака с ними не играет, ему нужен его заяц, к которому он привык за 4 года.

Дорогая ИКЕА, верните, пожалуйста, зайцев или хотя бы скажите, где их взять. Может, завалялись на складе? Я бы взял немного, штук 30.

P. S. Это все не шутка, мне правда очень нужны икеевские зайцы. Собакен без них грустит».