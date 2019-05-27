Директор нашел способ прекратить издевательства в своей школе и превратил ее в рай для учеников

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Сейчас редко можно встретить педагога, который заходит в обучении детей дальше проверки домашних заданий. Но, к счастью, есть исключения, а среди них — настоящие бриллианты сознательности и доброй воли. Именно таким человеком является Акбар Кук — директор школы в городе Ньюарк (США).

В AdMe.ru ценят людей, которые готовы сделать все для полноценного развития детей. Поэтому мы с удовольствием расскажем историю директора Кука, который сделал себя и школу популярной благодаря своему огромному сердцу.

Что произошло

В Вестсайдской школе возникла серьезная проблема: ученики из малообеспеченных и неблагополучных семей начали подвергаться гонениям из-за грязной одежды, в которой они приходили на уроки. Позволить себе стиральную машину или частые походы в прачечную они не могли, а ручная стирка не со всеми пятнами справляется. Акбар уже обращал внимание на ситуацию и даже принимал решение о замене школьной формы на более темную, чтобы детям не приходилось стирать ее слишком часто. Несмотря на старания директора и детей, которые пытались приходить в класс максимально чисто одетыми, издевательства только усилились. Ученики стали не только активнее обсуждать внешний вид своих одноклассников, но и начали выкладывать их фото в социальные сети, чтобы пристыдить. Это сказалось на посещаемости: подростки предпочитали оставаться дома, чем служить объектами для насмешек. Последней каплей стала потасовка одной ученицы со школьным охранником во время стандартной проверки при входе. Девочка не хотела показывать содержимое сумки, в которой были грязные вещи.

«Полиция сказала мне, что у нее была грязная одежда в сумке, потому что она бездомная и не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Она боролась за свою гордость». Акбар Кук

После этого случая педагог принял решение, которое изменило жизнь не только детей, но и его самого.

Как директор решил проблему

Кук инициировал проект «Чистый старт», который предполагал переоборудование старой мужской раздевалки в прачечную. В течение 2 лет он искал средства на реализацию затеи и, в конце концов получил грант в размере $ 20 тыс. от местной энергетической компании, которая также помогла с рабочими.

Благодаря гранту и другим пожертвованиям со всей страны, в будние дни с 15:00 до 18:00 в школе работает прачечная с 5 профессиональными стиральными машинами. Кроме того, ученикам не нужно покупать расходные материалы для стирки, поскольку их запасы постоянно пополняются за счет неравнодушных. А таких после новостного сюжета об этом событии оказалось немало.

«Теперь вы можете встать и пойти к доске, зная, что никто не будет смеяться над пятнами на ваших штанах». Акбар Кук

Каковы последствия этой истории

О простом директоре из Ньюарка заговорила вся страна. Крупные издания стали брать у него интервью, его приглашают на различные телешоу и передачи, желая узнать побольше о нем и Вестсайдской школе. Одним из самых знаковых был визит на ток-шоу Эллен Дедженерес, где ведущая вместе с компанией по производству хлопьев подарила школе $ 50 тыс. Позднее директор Кук вновь посетил шоу Эллен, и она повторила свой добрый жест.

Как Акбар Кук помогает детям сейчас

Если вы думаете, что директор решал только одну проблему, то глубоко заблуждаетесь. Он активно продвигает свою инициативу «Включенный свет», которую начал еще 4 года назад. В рамках этой программы двери школы открыты каждый вечер пятницы и ученики могут делать в ней следующее: заниматься различными видами спорта;

пользоваться студией звукозаписи;

играть в видеоигры, бильярд и участвовать в культурных мероприятиях;

хорошо поужинать. По словам Кука, все это помогает детям находиться в безопасности и не вовлекаться в криминал.

С начала учебного года я не потерял ни одного ребенка из-за применения оружия. Акбар Кук о начале работы программы "Включенный свет"

Инициатива пользуется большой популярностью у школьников. И неудивительно — вы только посмотрите, какое у них меню на ужин!

И эта программа не осталась без внимания общественности. 17 мая школу посетила известная телеведущая Опра Уинфри с чеком на $ 500 тыс. Эта сумма позволит кормить и развлекать детей в стенах школы по пятничным вечерам все лето.