Девушка выкупает по всей стране лошадей, которые становятся обузой для своих хозяев

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В конюшне «Шанс на жизнь» живут лошади, которые когда-то были друзьями человека или работали на него, но перестали быть нужными из-за болезни или старости. Хозяйка приюта Анастасия Елизарова выкупает и спасает от плохих условий лошадей по всей стране, лечит их и учит снова доверять людям.

Мы в AdMe.ru попросили Анастасию и волонтеров, которые с ней работают, рассказать о том, что они делают, и поделиться историями спасенных животных.

Идея построить приют возникла у девушки в 2011 году, когда ей позвонила незнакомая женщина с просьбой спасти лошадь. Конюшню построили на дачном участке Анастасии и ее семьи в Клинском районе Московской области с помощью родных и друзей. Изначально в ней было 8 мест для лошадей. На тот момент Анастасии было 17 лет, она училась на ветеринара, чтобы самостоятельно оказывать животным помощь в лечении. До этого девушка ходила заниматься с лошадьми в местный прокат, так как это была единственная возможность общаться с ними.

«Первые подопечные попали к нам с бойни», — рассказывают сотрудники приюта. «Мы выкупили их за деньги, собранные добровольцами. Постепенно животных становилось все больше, и места на дачном участке стало не хватать». За время существования конюшни она пережила 2 переезда, последний из которых состоялся в мае 2019 года. Сейчас в приюте более 50 лошадей, им предоставлена большая территория, которую волонтеры арендуют и в данный момент обустраивают. У животных есть 2 огромных поля на берегу пруда, где они могут пастись, пока эту землю не начнут продавать под дачи.

Приют спасает лошадей, но не отдает их «в хорошие руки». Анастасия объясняет это тем, что животные и так испытали огромный стресс и пережили предательство. Им приходится заново учиться доверять людям. После адаптации лошади больше не боятся, в них нет защитной агрессии и они не представляют опасности для людей. А переезд и смена хозяина — это новый стресс, особенно для больных и пожилых животных.

Вместо этого в приюте действует система кураторства. Если человек выбрал лошадь и решил стать ее куратором, он получает все права и обязанности ее хозяина (за исключением перевоза в другое место). Эти люди оплачивают постой животных, корма и витамины, ветеринарную помощь и лекарства. Взамен они могут приезжать в приют и общаться со своими подопечными, угощать их вкусностями, ездить верхом, участвовать в соревнованиях (если у животного нет противопоказаний). Так лошадь привыкает к одному человеку, его голосу, испытывает меньше стресса, а куратор знает ее особенности, что помогает в адаптации.

«Шанс на жизнь» существует на деньги, собранные силами его активистов, а также с помощью сайта, соцсетей и краудфандинговых площадок. Конюшня предлагает услуги постоя лошадей, аренду денников, уроки верховой езды и конные прогулки (на здоровых и полностью восстановившихся лошадях). Заработанные и собранные средства идут на оплату аренды, услуг ветеринара и коваля, на покупку кормов, лекарств, опилок и амуниции. Кроме того, разбитых, больных, покалеченных животных бывшие хозяева продают в приют, а не отдают бесплатно.

Уход за лошадьми осуществляют волонтеры и кураторы. В приюте также есть свои ветеринары и профессиональный коваль, которые оказывают помощь животным. Лошадям важно внимание, поэтому конюшня всегда рада гостям. Любой человек может приехать и угостить подопечных приюта морковкой и сахаром, пообщаться с ними, даже если у него нет возможности помочь финансово.

Груше, кобыле донской породы, сейчас 5 лет. До того как лошадь попала в приют, она жила на конезаводе. У нее были сложные роды, во время которых никто не оказал ей ветеринарную помощь. Жеребенок не выжил, а лошадь через месяц выкупил приют. «Когда Груша к нам приехала, она была в очень тяжелом состоянии, и шансов на то, что она выживет и сможет нормально ходить, было очень мало», — рассказывают волонтеры. Но благодаря заботливым кураторам, которых во время ее лечения было 3, лошадь пошла на поправку. Сейчас она абсолютно здорова и любима своей хозяйкой (одной из вышеупомянутых кураторов).

«В нашем арсенале также есть несколько историй спасения лошадей-буденновцев. Эта порода была выведена в 1948 году в СССР для использования в армии, но затем стала верховой, спортивной. К сожалению, сейчас поголовье буденновцев сокращается, и благодаря историям наших подопечных Анастасия задумывается о том, чтобы на базе конюшни заняться популяризацией и возрождением вымирающей породы», — делятся планами сотрудники «Шанса на жизнь». Весной 2018 года по всем конным сообществам был брошен клич о том, что лошадей золотой масти (за что буденновцев и дончаков называют «золотыми лошадьми» и «золотом России») сдают на мясо. Стараниями неравнодушных к проблеме конников почти все животные были пристроены, а в приют Анастасии попали 2 кобылы, которых списали за то, что они не могли давать потомство. Спустя почти год, утром 1 января, одна из них, лошадь Гондола, родила жеребенка золотой масти, которого назвали Глорией (Глашей).

Кобылу Барку спасли от бойни. Она попала в приют с травмой глаза и ранами на теле. Со временем она превратилась в красивую лошадь, и сейчас Барку просто не узнать. Даже окрас ее изменился, но это особенность породы.

Декабрю, мерину орловской рысистой породы, 10 лет. Бывший хозяин купил его специально для участия в соревнованиях и хотел, чтобы конь брал планку высотой 120 см. Но он отказывался работать в спортивной школе, кусался, вставал на дыбы. Мужчина решил не мучить коня и отдал его в приют. "Когда Декабрь попал к нам, оказалось, что у него были воспалены мышцы спины. Наиболее вероятной причиной были неправильно подобранные седла, и мы на полгода освободили мерина от всяческих нагрузок", - вспоминают волонтеры. Сейчас Декабрь послушно тренируется на плацу и в полях, правда, пока только с опытным наездником.

В конюшне «Шанс на жизнь» живут не только лошади. Здесь можно увидеть коров и даже верблюда (Анастасия с детства мечтала о таком необычном питомце). Соню и еще одну верблюдицу купила себе женщина, чтобы они работали в прокате, но в итоге экзотическое животное 5 лет простояло в тесном сарае без возможности нормально двигаться. Когда эта история дошла до общественности, люди обратились к Анастасии с просьбой о помощи. Девушка рассказала об этом родителям и знакомым, и в итоге удалось собрать огромную для приюта сумму в ₽ 110 тыс., чтобы выкупить животное. «Знакомый коневозчик согласился помочь нам перевезти верблюда за приемлемую цену, но когда мы приехали за Соней, оказалось, что она боится машин. Выяснилось, что когда-то давно ее тоже перевозили и та машина попала в аварию. В итоге всю дорогу до приюта коневоз трясся от того, что Соня сильно боялась, а мы боялись, что он развалится», — делятся впечатлениями сотрудники приюта. Когда Соня немного освоилась в приюте, ее стали выпускать гулять в леваду рядом с коровами. Среди них она нашла себе друзей, выбрала коров своей семьей и до сих пор с ними неразлучна.

За 8 лет существования конюшни «Шанс на жизнь» было спасено более 100 животных. Волонтеры стараются делать фото своих подопечных в том состоянии, в котором они приезжают в приют, чтобы потом сравнить с тем, что стало. Они видят, как животное меняется, становясь толстенькой лошадью с блестящей шкуркой и озорным взглядом, как она находит товарищей в табуне и начинает жить беззаботной жизнью, без страха в глазах при виде человека.

«Особенный момент — это когда ты месяцами не мог приблизиться к испуганному животному, потерявшему всякое доверие к людям, а потом происходит чудо: оно внезапно само подходит к тебе и кладет свою голову на твое плечо», — говорят волонтеры.