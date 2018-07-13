9 причин любить Криштиану Роналду не только за хороший футбол

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Футбольный гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Волшебное сочетание. И это не персонаж из фантастических комиксов — это реальный человек. С добрыми поступками и отзывчивым сердцем.

AdMe.ru с удовольствием представляет вам подборку из 9 важных достоинств молодого супергероя Криштиану Роналду.

1. Он регулярно сдает кровь

Начиная с 24 лет звезда современного футбола является постоянным донором крови и плазмы. Кстати, именно по этой причине на теле футболиста нет ни одной татуировки: после нанесения тату сдавать кровь разрешается только спустя 6–12 месяцев.

2. Серьезно занимается благотворительностью

Хоть Криштиану это и не афиширует, но журналистам все равно удается узнать, когда он жертвует огромные суммы на операции маленьким фанатам, на восстановление разрушенных домов или на спонсорство больниц. А судя по регулярно появляющимся новостям на эту тему, делает он это так же часто, как и сдает кровь.

Мой отец всегда учил меня, что, если ты делаешь добро и помогаешь другим, бог вернет тебе это вдвойне. Криштиану Роналду

3. Никогда не забывает старых друзей

Звезда футбола навещает старых друзей и очень любит дарить им подарки. Например, Альберту Фантрау получил от футболиста огромный загородный дом в знак глубокого уважения и крепкой дружбы. Ведь когда-то, во время отборочного матча в лиссабонский «Спортинг», он отдал свой шанс Криштиану, и тот, приняв пас от друга, смог забить свой самый важный в карьере гол, открывший ему путь в большой футбол.

4. Безумно любит свою семью

Огромная популярность, толпы поклонников, миллионы подписчиков и внушительные денежные суммы никак не повлияли на главные ценности Криштиану: для него семья — это святое. Тихому отдыху где-то на одинокой вилле посреди островов он всегда предпочтет громкие посиделки со своей большой и веселой семьей. А пафосные вечеринки — уютному вечеру дома в компании своих любимых детей.

5. Открыто и легко идет на контакт с фанатами

Когда у тебя огромная армия фанатов, уделить время каждому попросту не представляется возможным. Все равно кто-то окажется обижен, расстроен и огорчен. Но только не в случае с Роналду. Даже опаздывая на ЧМ-2018, он найдет время, чтобы выйти из автобуса и утешить плачущего маленького фаната, обнять его, сфотографироваться и подарить автограф.

6. Умеет посмеяться над собой

Криштиану Роналду обладает отменным чувством юмора. Чего только стоило его переодевание в бездомного, когда он целый час играл в футбол на улицах Мадрида. Приставал к прохожим, просил номер телефона у проходящих мимо девушек, шутил и просто наслаждался моментом пребывания в этом неузнаваемом образе.

7. Он любит футбол, а не деньги

Криштиану Роналду любит футбол больше денег и готов играть в него, даже если потом не получит ни цента. Так, он отдал весь свой гонорар на нужды благотворительности после победы «Реал Мадрида» в Лиге чемпионов. А это, на секундочку, больше полумиллиона евро.

8. Не стесняется проявлять свои эмоции

Ну и наконец, он большой, сильный и очень ранимый. Испытывая целый набор разных эмоций, Криштиану не боится проявлять их на людях. Будь то эмоции радостные или грустные, он с одинаковой силой и празднует, и плачет, не стесняясь этого.

9. Всегда придет на помощь. Даже если она требуется игроку другой команды

Сильный и в то же время очень трогательный поступок — помочь игроку команды противников дойти до скамейки запасных. Тому самому, который определил судьбу португальской команды в ЧМ-2018. В подобной ситуации спокойно и с достоинством проявить уважение к мастерству хорошего футболиста — на такое способен только Криштиану.