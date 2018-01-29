27 животных, которые ни в какую не хотят показываться ветеринару

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Многие люди без острой необходимости не пойдут добровольно к врачам, никто не любит эти долгие обследования и сдачу анализов. Но о домашних животных мы привыкли заботиться больше, и при каждом, даже самом легком, недомогании любящие хозяева несут своих питомцев в ветеринарную клинику. А сколько еще плановых мероприятий назначено у врача — стрижка когтей, прививки, осмотр! Неудивительно, что животные быстро запоминают, как выглядит больница, и начинают сопротивляться, как только она появляется на горизонте.

AdMe.ru собрал 27 животных, которые, несмотря на свои размеры, сильные зубы и острые когти, пользуются только своим упрямым характером и всеми силами стараются избежать встречи с человеком в белом халате. В конце статьи вас ждет история, которая покажет, что, несмотря на весь страх и нежелание показываться врачу, животные очень любят ветеринаров.

1. «Ты куда это меня везешь? Надеюсь, в парк?»

2. «Я не выйду из машины, пока не буду уверен, что мы точно не едем в больницу»

3. «2 кошки подрались, проигравший поехал в ветеринарку, где ему побрили хвост. Теперь он не любит больницы еще больше»

4. «Хозяин, но я не хочу идти к ветеринару»

5. «Он опять будет намекать, что я толстый»

6. «И потом у нас в доме будут только пустые миски»

7. «Сказал псу, что сегодня мы идем к ветеринару»

8. «Не смотрите на его размеры — он напуганный маленький мальчик в очереди к ветеринару»

9. «Даже если тебя привезли в клинику, то это не повод сдаваться и еще можно убежать»

10. «И забраться куда-нибудь повыше, чтобы о тебе забыли»

11. «Я не уверен, но раковина мне кажется достаточно надежным местом, чтобы спрятаться»

12. «Давайте просто отменим прием и все разойдемся по домам»

13. Кажется, кто-то чересчур драматизирует

14. А кто-то специально нагнетает обстановку

15. «Моя кошка узнала, что мы едем к ветеринару, и крайне возмущена»

16. «Мой кот после кастрации. Похоже, что дома нас ждет серьезный разговор»

17. «Никто не любит ходить к врачу, но нужно уметь держать себя в лапах»

18. «Когда он понял, что мы едем не в парк»

19. «Каждый раз, когда мы идем к ветеринару, она садится ко мне на плечо и двигается все ближе»

20. У животных, как у детей, есть свои законы, и один из них гласит: если ты кого-то не видишь, значит, и он не видит тебя

21. Такой трюк используют очень многие

22. Еще можно попробовать притвориться человеком и делать вид, что ты привел вон того кота под стулом

23. Главное — проявлять сообразительность

24. «Это мы куда приехали?»

25. «Кто сегодня пойдет к ветеринару?»

26. Только избранные могут оставаться храбрыми

27. А некоторые и вовсе не прочь заглянуть туда, чтобы найти новых друзей

Бонус: спасибо, ветеринары, за вашу работу!

Многие видели, как огромные псы, стиснув зубы и упираясь всеми лапами, отказываются заходить в кабинет врача. Казалось бы — с их звериной мощью можно было бы легко вырваться и убежать, но никто не смеет проявить агрессию и показать свою силу человеку, который пытается помочь. Животные — невероятно благодарные существа, которые никогда не забывают добро. Посмотрите, с какой радостью пес встречает врача, который спас ему жизнь:

У Смоки (так зовут эту собаку) очень грустная история со счастливым концом. Смоки был обнаружен привязанным к дереву, на теле собаки было очень много ожогов. В течение нескольких недель несчастному псу переливали кровь, ежедневно меняли повязки и делали процедуры, которые день за днем облегчали боль животному. Благодаря врачу, который не побоялся подойти и спасти собаку, Смоки опять стал верить людям и из напуганного и агрессивного пса превратился в благодарного друга. Посмотреть фото первоначального состояния собаки и узнать больше информации можно здесь. Впереди еще долгий путь выздоровления как физического, так и эмоционального, но мы уверены, что рядом с такими людьми все получится.

А как ваш питомец реагирует на ветеринаров? Поделитесь в комментариях!