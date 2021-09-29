20+ веских доказательств того, что для человечества далеко не все потеряно

Если думать не только о себе, но и о других людях, мир станет чуточку приятнее и дружелюбнее ко всем. А когда тебе делают добро, непременно хочется ответить тем же: поделиться чем-нибудь с соседями, позаботиться о братьях наших меньших или сделать свой район хоть немного комфортнее и чище.

Мы в AdMe.ru решили напомнить об этом подборкой фотографий, на которых запечатлены только положительные поступки людей.

«Пока я ждала автобус на остановке, ко мне подошла маленькая старушка»

«Она протянула шоколадку, улыбнулась и сказала: „Их продавали по акции сразу 4 штуки, я не смогу съесть их все, дорогуша. Наслаждайся“».

«Подумал, что поделюсь с соседями, вместо того чтобы, как хомяк, оставлять все себе»

«Бесплатные овощи».

Тот случай, когда вы идете из кафе, а потом устраиваете спецоперацию по переносу утят через проспект вместе с незнакомыми людьми

Все уличные фонари на этой дороге красные, чтобы не отпугнуть местных летучих мышей

«Соседи в новом доме какие-то нереально милые»

Эта девушка просто придерживает чемодан ногой, чтобы тот не укатился и женщина могла спокойно поспать на нем

«В одном из домов по соседству прямо под крышей построены скворечники»

«Выезжая с парковки, задел автомобиль. Сломал рамку для номера. Написал записку, вложил ₽ 1 000 и уехал. На следующий день на мобильный пришли ₽ 400 и СМС»

«Убрали с лучшим другом тонну мусора в наш выходной»

«Это пушистое чудо свалилось на балкон от соседей сверху. Соседи на работе. Придется подержать у себя»

«Купили жене Mercedes А-класса. Модель эту перестали производить в 2004-м, как и техническую литературу для нее»

«Как-то выходим мы из супермаркета на парковку, подходит мужик и протягивает это со словами: „Погоди, сейчас еще колодки принесу“. И возвращается с колодками для задних барабанов. На вопрос, как так вышло, ответил, что у него раньше была такая машина, что-то завалялось, решил, что если встретит кого-то на авто А-класса, то отдаст просто так. На этом он удалился, а мы сели в свою машину и слегка опешившие поехали домой».

Рыбаки каждый день делятся своим уловом с этими кошками

«Покупал с рук стиральную машину и сушилку, продавец попросил $ 500. Я сказал, что у меня только что родился ребенок и было бы круто договориться на $ 400»

«Он согласился. Вернувшись домой, получаю СМС от хозяина: „Проверь сушилку, там подарок для новорожденного“. В сушилке лежали мои $ 400. Словами не описать, насколько я сейчас благодарен».

«Нашел его под кустом. На улице +38 °С! Думаю, он был счастлив попить воды»

«За компанию привел в порядок газон соседей. Они поблагодарили и сказали, что дом преобразился на глазах»

Кто-то соорудил козырек, чтобы прикрыть гнездо голубя от солнца и дождя

Тротуар был проложен с учетом дерева, которое там росло, но его больше нет

«Эту белку, скорее всего, сбил автомобиль. Накормил ее фруктами и дал попить, пока она не смогла двигаться самостоятельно»

«Мой сосед не возьмет денег за свежие яйца, поэтому я испек ему этот пирог»

В этом парке для выгула собак есть запасные поводки. Собачники часто бывают настоящими братьями

«Мой ребенок потерял своего Винни-Пуха. Думали, что с концами, пока какой-то добрый человек не оставил игрушку на светофоре»

«Нашел раненого голубя. Поймал его и отвез в реабилитационный центр»

«Центр по уходу за дикими животными».

«Купил подержанную машину у пожилого джентльмена. Вернувшись домой, нашел в бардачке это»

«Это тебе, заправь бак по полной!»