20+ мужчин, заслуживших звание «Парень года»

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Для большинства женщин крайне важно, чтобы их ценили и опекали, и многие мужчины это понимают. Однако некоторые представители сильной половины человечества задрали планку своего мастерства так высоко, что остальным остается только учиться у них. Будь то подарок ручной работы или долгожданное путешествие, мужчины из нашего списка заслуживают особой награды за крутость.

Женская половина AdMe.ru безоглядно влюбилась в этих парней, чья способность заботиться вызывает искреннее восхищение.

1. У его девушки заболели ноги

2. Нет никого лучше парня, который заплетает тебе волосы, пока ты проходишь химиотерапию в больнице

3. Он отремонтировал кладовую, пока его девушки не было

4. Этот парень своими руками построил крепость из подушек для своей любимой

5. «Забочусь о коже своей девушки, когда она валится с ног от усталости»

6. Эта девушка получила от своего парня на день рождения возможность пообщаться с сурикатами

7. «Моей девушке нравится красить ногти, это ее расслабляет. Надеюсь, это будет хорошим сюрпризом после еще одного трудного дня в офисе»

8. Его жена несколько перебрала, поэтому он устроил ей постель с одеялами и подушками прямо у фарфорового трона. Он также не забыл про носки, воду, спрей для носа и даже резинку для волос

9. Спустя 7 лет отношений этот парень устроил сюрприз во время горнолыжного отдыха и сделал предложение на высоте 3 100 м!

10. Он сделал для своей девушки искусственный камин, потому что она хотела куда-нибудь повесить рождественские чулки

11. Когда заботишься о своей жене и кошке и сидишь не шелохнувшись, если они уснули на тебе

12. Этот парень сделал для своей жены букет из бумажных цветов, чтобы отметить их первую годовщину свадьбы

13. Подушка-суши, сделанная ее парнем

14. «Я целый год копил на этот отпуск. Моя девушка в душе... Надеюсь, ей понравится завтрак»

15. «Мой парень сделал Сквиртла. Он им не очень доволен, но я думаю, что он милый»

16. «Он сделал мне предложение, надев на моего кота этот ошейник, когда я вышла из комнаты. Не могу представить себе лучшего мужчины»

17. Ваша жена больше любит бекон, чем цветы? Тогда приготовьте ей букет беконовых роз, как сделал этот парень

18. «Так мой парень сообщает, что я оставила что-то у него дома»

19. Он испек торт для своей любимой на день рождения. И это был первый торт, который он когда-либо делал!

20. Этот парень уехал специально для того, чтобы привезти домой нового члена семьи

21. Сделал на день рождения своей жене яйца из «Игры престолов»

А чем вас удивляла ваша половинка? Нам не терпится узнать об этом из комментариев!