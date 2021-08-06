20+ фотодоказательств, что эмоции спортсменов на Олимпийских играх во сто крат превосходят любое кино

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Олимпиада в Токио близится к своему завершению. Она успела подарить нам не только ворох медалей разных достоинств, но и незабываемые эмоции, причем не только болельщикам, но и самим спортсменам.

Мы в AdMe.ru отсмотрели множество фотографий с Олимпийских игр, начиная с 2000 и заканчивая 2021 годом. И можем сказать, что реакции спортсменов просто бесценны.

21. Пловчиха Кейтлин Сандено (США) (справа) поздравляет свою соотечественницу Мисти Хаймен с золотой наградой (2000)

20. Кристиан Гилле (слева) и Томаш Выленжек слушают национальный гимн Германии, одержав победу в гребле на каноэ (2004)

19. Эмоции россиянки Елены Исинбаевой после того, как она установила новый мировой рекорд и выиграла золотую медаль в прыжке с шестом (2004)

18. Такие разные реакции на третье место в эстафете от немецких пловчих Петры Далльман (слева) и Антье Бушшульте (2004)

17. Дзюдоистка Рёко Тани из Японии была счастлива вырвать победу у француженки Фредерик Жозине и завоевать золотую медаль (2004)

16. Австрийская горнолыжница Михаэла Дорфмайстер не смогла сдержать эмоций, стоя на первой ступеньке пьедестала (2006)

15. Нынешний 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс (США) не скрывает бурной радости от того, что ему вручат седьмую олимпийскую золотую медаль (2008)

14. Первые впечатления российской теннисистки Елены Дементьевой от того, что вскоре ей предстоит забраться на первую ступеньку пьедестала (2008)

13. Американская горнолыжница Джулия Манкусо, занявшая второе место, в предвкушении церемонии награждения (2010)

12. Фехтовальщик Вон У Ён из Южной Кореи после решающего матча за золотую медаль (2012)

11. Первые эмоции гребчих Хизер Стэннинг (слева) и Хелен Гловер из Великобритании после победы (2012)

10. Пловец Чад Гай Бертран ле Кло из ЮАР только что узнал, что первая золотая медаль на Олимпиаде у него уже в копилке (2012)

9. Швейцарский лыжник Дарио Колонья не смог сдержать слез от того, что стал победителем скиатлона (2014)

8. Итальянские пловцы Грегорио Пальтриньери (ниже) и Габриэле Детти поздравляют друг друга с первым и третьим местом (2016)

7. Венгерка Катинка Хоссу была весьма рада получить золотую медаль в комплексном плавании на 400 м (2016)

6. Саночники Питер Пенц (спереди) и Георг Фишлер из Австрии только что осознали, что завоевали бронзовую награду (2018)

5. Виктор Аксельсен из Дании одержал победу в бадминтоне в решающем матче за первое место (2021)

4. Эмоциональная легкоатлетка Сифан Хассан из Нидерландов поражена своему «золотому» результату (2021)

3. Тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь не смогла сдержать эмоций от того, что оказалась лучшей в своей дисциплине (2021)

2. За секунду до того, как белорус Иван Литвинович осознает, что стал первым в прыжках на батуте (2021)

1. Разрыдавшаяся российская дзюдоистка Мадина Таймазова после успешной схватки за бронзу (2021)