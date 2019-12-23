20+ фото домашних животных, которые вызовут у вас гомерический хохот

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Если и есть на свете кто-то, кто все же поработил интернет, так это братья наши меньшие. Посудите сами: им, в отличие от нас, не нужно стараться, чтобы заработать тысячи лайков, их никто не хейтит, а если под их снимками и начинаются обсуждения, то только такие, где их всячески засыпают комплиментами. А все потому, что перед их лапками, носиками и хвостиками не могут устоять даже самые злобные интернет-тролли.

AdMe.ru собрал 20+ уморительных снимков питомцев, которые разгонят ваше настроение от 0 до 100 за считаные секунды.

1. «Мопс моего друга побывал на приеме у ветеринара»

2. «Рядовой Барсик ждет дальнейших указаний»

3. Когда сон нагнал во время тренировки

4. «Мой кот, когда он впервые увидел меня в шляпе»

5. Щеночек, который мог бы легко сойти за выдру

6. «Мама присла фото шапки, которую она связала для своей собаки. У меня истерика»

7. Обратная сторона кота

8. «Они оставили достаточно места, чтобы на диване уместилась еще и их сестренка»

9. «Она никогда не мяукает, чтобы ее впустили. Она просто пилит нас взглядом, пока мы этого не сделаем»

10. Непосильная ноша

11. «Сделал снимок своего пса, используя широкоугольную камеру»

12. «Коты интересуются, с чего это пес не гоняет их, как обычно, а вместо этого добрых 10 минут таращится на стену»

13. «У моих родителей есть черепаха, которая спокойно блуждает по дому. Сегодня она нашла куриный наггетс под диваном и принесла его им в подарок»

14. «Моя собака проделала дыру в одеяле, а потом сделала это»

15. «Кевин и его тортик по случаю дня рождения»

16. «Чихуахуа Пенелопа — похитительница игрушек. Она вырвала из пасти Пайпер ее игрушку и легла на нее, приняв максимально милый и невинный вид»

17. Кот как бы говорит: «Никакого хоккея, пока ты меня не покормишь»

18. «У моей собаки напрочь отсутствует чувство чужого личного пространства»

19. Всем обнимашки!

20. Иногда у спинок стульев, как и у холмов, есть глаза

21. «Мой козлик сломал свой батут и очень грустит из-за этого. Может, кто-то продает такой же по дешевке?»

22. Когда даже у котика есть бизнес-жилка, а у тебя нет

Есть ли у вас в архиве фотографии, которые бы идеально дополнили эту подборку?