20 доказательств того, что все счастливые семьи похожи друг на друга
Сегодня отовсюду слышно, что разводов стало больше, в семьях мало взаимопонимания, а о романтике спустя 10–15 лет совместной жизни можно и не мечтать. Пользователям сети надоело слушать такие утверждения, и они решили доказать своими примерами, что крепкие и счастливые отношения сегодня не редкость.
Их истории о мелких и не очень поступках своих мужей и жен заставляют поверить в любовь даже самых прожженных циников, и мы всей редакцией AdMe.ru лично в этом убедились.
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Моя 3-летняя дочь попросила папу заплести ей косу, но тот не знал как. Поэтому он купил огромную кукольную голову с волосами и весь вечер смотрел обучающие видео, тренируясь на кукле. Он сказал мне: «Мне не понравилось то, что я не могу ее заплести». Я вышла замуж за того человека. © stayathomies / Twitter
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Сегодня за ужином говорю жене:
— Оля, давай я завтра вечерком шашлык сделаю к твоему приезду. Помнишь, как в прошлый раз: ты к подъезду подходишь, а тут я с шампурами из-за угла выхожу? Ты так обрадовалась!
Остановка автобуса в 50 метрах от дома, да и приезжает жена практически в одно время, плюс-минус 20 минут. Так что рассчитать время приезда несложно.
Жена говорит:
— Очень приятно было, но, как в прошлый раз, не получится, так один раз совпадает: шашлык прямо к моему приезду был готов, и мы секунда в секунду встретились.
— Ну да, — согласился я. А сам подумал: «Эх ты, мне что трудно еще раз полчаса в кустах с готовым шашлыком посидеть?» © MAPK.TBEH / Pikabu
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Мой преподаватель рисования рассказал историю, как однажды он выбросил все свои картины, потому что разочаровался в своем творчестве. Потом как-то пошел в гости к одной девочке в общежитие (которая потом стала его женой), а у нее на стене висели его картины. © miaaselaa / Twitter
Звезды тоже знают, как сохранить счастье в браке. Например, Мартин Скорсезе.
- День у тети Веры не задался с утра. Сначала кипящее молоко залило всю плиту, потом о порожек сильно ударилась пальцем. А тут пошла в магазин, а в подъезде в коробке 3 чумазых пищащих комочка — котята. Выброшены за ненадобностью. Плюнула с досады, пошла дальше, а сердце гложет: маленькие котята, не выживут без человека. А куда возьмешь? Муж не разрешит, дома кошки живут и собак пара. Крутилась целый день по хозяйству, а котята из головы не идут — сбегала, молоком накормила, теплой дерюжкой укрыла. А муж, дядя Федя, в это время заприметил, что жена сама не своя: на вопросы невпопад отвечает, думает о чем-то. Ну и проследил.
Тетя Вера ко мне пришла: решили мы котят через интернет пристраивать, одного котенка муж мой выпросил. Возвращается тетя Вера — хвать, а в подъезде котят нет. Домой зашла, а котятки уже вымыты и на пеленке сушатся. Дядя Федя все организовал. А вы говорите «любовь»... Так вот же она! Когда понимаешь свою половинку, как никто другой. Словечком не попрекнул, прокормим, мол, Вера, не сомневайся. © mamakerova / Pikabu
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С тех пор как я переехала жить к своему парню, я заставила его выучить мою 5-ступенчатую систему ухода за кожей и придерживаться ее вместе со мной. Прошлым вечером мне было настолько лень что-то делать, и я решила, что в этот раз пропущу всю эту рутину. А он сказал: «Хм, извини, но, кажется, ты забыла про то, что у нас еще процедуры по уходу». Горжусь им. © alexisclairefit / Twitter
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Познакомился я с одной девушкой. Вместе пообедали, вместе пошли на концерт, вместе отправились на танцы после. На том самом концерте организаторы не поскупились на спецэффекты: в частности, одно из выступлений сопровождалось лампой, которая создает в зале иллюзию Солнечной системы с Солнцем в центре и планетами, летающими вокруг.
После концерта мы взахлеб кинулись обсуждать эту самую красоту, перебивая друг друга:
— А ты заметила, что...
— Орбит планет...
— Было восемь...
— А Плутон-таки уже исключили...
И тут я понял, что это судьба. © Bochulaz / Pikabu
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2-ю неделю на диете. Вечером сидим на кухне с супругом. Делаю дочери бутерброд с наисвежайшим батоном. По моему лицу явно видно, что мне тоже хочется кусочек. Вдруг выключается свет и заговорщицкий голос мужа: «Давай ешь, пока никто не видит!» © Podslyshano / Twitter
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Ребенок заболел, и я всю ночь не сомкнула глаз. Мужа не трогала, потому что рано утром ему нужно было на работу. Когда он вернулся вечером, отправил меня спать, а сам принялся готовить ужин. Такие мелочи действительно помогают. © YoRoeFlo / Twitter
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Въехали мы с мужем в нашу первую съемную квартиру с продавленным диваном, шкафом с расшатанными дверями и парой табуреток. Ни холодильника, ни стиральной машинки не было. Как я жутко гордилась, что мы можем позволить себе купить в кредит двуспальную кровать с матрасом. Денег нам не хватало. Сильно. Но мы не унывали. В декабре того года мы узнали, что в Орел приезжает Кипелов. В нашем городе он редкий гость, раз в 6–8 лет дает концерты. А он для меня кумир детства и юности. И я никогда не была на тот момент вообще ни на каком концерте. Цена билетов была для нас слишком высокой... Я, конечно, очень расстроилась.
И вот на носу Новый год. Я приготовила Жене его любимый салат, а он в ответ протянул мне киндер-сюрприз. Я к сладкому равнодушна, сказала спасибо и отложила на полку. Но Женька начал упрашивать хоть кусочек откусить. Я разворачиваю шоколадное яйцо, открываю пластиковую капсулу и вижу туго сложенный листочек. Два билета на Кипелова! Знаете, у нас с Женей были потом десятки разных концертов, фестивалей, поездок и съемных квартир. Но именно тогда, в далеком 2012-м, держа в руках эти билеты, я точно поняла, что сделала правильный выбор. © Bahara / Pikabu
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Сегодня утром жена была очень подавлена. Я должен был идти на работу, но решил присмотреть за детьми, чтобы она могла выйти прогуляться и отвлечься от всего. Через час она вернулась с пончиками и кофе для нас. И с УЛЫБКОЙ! Заботьтесь о своих любимых, это ВСЕГДА того стоит! © dad_on_my_feet / Twitter
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Бабушка как-то рассказывала, как ухаживали за ней 2 молодых человека. Один работал инженером на хорошем окладе, второй был из пригорода, студент, подрабатывающий в ночное время. И так случилось, что оба они ей достаточно быстро сделали предложение (времена другие были).
Бабуля моя не могла решиться, поэтому не приняла ни одно кольцо и взяла паузу на раздумья на месяц: как раз было преддипломное проектирование и заморачиваться было некогда. Вполне допускала вариант не выходить ни за кого. Как вдруг через неделю приезжает второй товарищ-студент и ставит ультиматум: «Делить тебя ни с кем не хочу, будешь только со мной, ждать тоже не хочу». Через неделю расписались. Бабушка, конечно, немного пострадала по первому. Но за все 57 лет брака (3 детей, уже 5 внуков) она души в дедушке не чает. Говорит, что окончательно влюбилась именно в тот момент, когда он с цветами и кольцом еще раз приехал. И влюблялась каждый день еще больше, когда он доучился, крутился, менял работы, но всегда обозначал четко срок своих планов, мол: «Подожди годик — я сделаю все, чтобы у нас было где жить с маленьким». И получалось! Бабушка по сей день очень любит мужа и верит в него. © RemiBeate / Pikabu
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Родители вместе 36 лет. Суббота, вечер, захожу на кухню, а они пьют (мама — шампанское, папа — портвейн), едят форель, смотрят на YouTube какие-то видео и ржут. Другого ответа на вопрос «Как сохранить брак?» у меня для вас нет. © Livotovas / Twitter
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Когда мы только съехались с мужем, денег у нас не было совсем. Съемная квартира на окраине города. Вместо холодильника был ящик за окном. Его и моей зарплаты хватало еле-еле. А возраст-то молодой, хочется романтики. И вот однажды вползаю в квартиру после 12 часов на ногах, муж в тот день выходной был. А там в комнате стоит старый стол, вместо скатерти — занавески или простыня. На середине стола лежит курица гриль, рядом стоит бутылка шампанского, а на краях стола в граненых стаканах горят старые советские свечи. И все это при выключенном свете. Выглядело это, конечно, очень необычно, но было крайне приятно. Сейчас, конечно, вспоминаем об этом с улыбкой. Но этот ужин я запомнила на всю жизнь. И до сих пор муж не перестает меня удивлять своим умением даже в самой трудной ситуации проявлять любовь и заботу по отношению ко мне и нашей семье. © zloradnaya / Pikabu
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Последние 30 лет мой папа каждый год по весне срезает несколько веточек сирени и черемухи. Он скрепляет их в нехитрый букет. И независимо от того, в мире они или в ссоре, обязательно дарит моей маме.
— Смотри, какой я тебе букет козырный сделал, — неизменно говорит он, когда его вручает. Все-таки папа — неисправимый романтик. © Bladerunner42 / Pikabu
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Помню, тогда еще будущий муж принес мне гигиеническую помаду, которая мало в какой аптеке продавалась. Я все жаловалась, что трудно найти. А он где-то увидел и купил. Ни цветы, ни конфеты не вызывали таких эмоций. © Salsilia / Pikabu
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Родители вместе 36 лет. Бывает, ссорятся. Вот и сегодня не разговаривают.
Папа — мне: «Пусть мать напишет список продуктов, нечего ей тащить».
Мама: «Вот его ужин, покажи отцу».
Дуются. Но не перестают любить. Вот и вы, пожалуйста, не переставайте. © Livotovas / Twitter
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Проснулась, а в доме нет мужа и ребенка! Оказывается, муж с утра пораньше собрал дочку на прогулку (в 9 утра, чтобы вы понимали, насколько я удачно вышла замуж), а потом они еще и заехали за продуктами. Муж привез кучу еды со словами: «Не стал тебя будить, чтобы ты выспалась». © MrsGadzhieva / Twitter
Мы с нетерпением ждем и от вас семейные теплые истории, которые докажут, что счастливые браки сегодня не редкость!
Фото на превью Bahara / Pikabu