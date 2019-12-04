20 доказательств того, что все счастливые семьи похожи друг на друга

Сегодня утром жена была очень подавлена. Я должен был идти на работу, но решил присмотреть за детьми, чтобы она могла выйти прогуляться и отвлечься от всего. Через час она вернулась с пончиками и кофе для нас. И с УЛЫБКОЙ! Заботьтесь о своих любимых, это ВСЕГДА того стоит! © dad_on_my_feet / Twitter

Бабушка как-то рассказывала, как ухаживали за ней 2 молодых человека. Один работал инженером на хорошем окладе, второй был из пригорода, студент, подрабатывающий в ночное время. И так случилось, что оба они ей достаточно быстро сделали предложение (времена другие были).

Бабуля моя не могла решиться, поэтому не приняла ни одно кольцо и взяла паузу на раздумья на месяц: как раз было преддипломное проектирование и заморачиваться было некогда. Вполне допускала вариант не выходить ни за кого. Как вдруг через неделю приезжает второй товарищ-студент и ставит ультиматум: «Делить тебя ни с кем не хочу, будешь только со мной, ждать тоже не хочу». Через неделю расписались. Бабушка, конечно, немного пострадала по первому. Но за все 57 лет брака (3 детей, уже 5 внуков) она души в дедушке не чает. Говорит, что окончательно влюбилась именно в тот момент, когда он с цветами и кольцом еще раз приехал. И влюблялась каждый день еще больше, когда он доучился, крутился, менял работы, но всегда обозначал четко срок своих планов, мол: «Подожди годик — я сделаю все, чтобы у нас было где жить с маленьким». И получалось! Бабушка по сей день очень любит мужа и верит в него. © RemiBeate / Pikabu

Родители вместе 36 лет. Суббота, вечер, захожу на кухню, а они пьют (мама — шампанское, папа — портвейн), едят форель, смотрят на YouTube какие-то видео и ржут. Другого ответа на вопрос «Как сохранить брак?» у меня для вас нет. © Livotovas / Twitter