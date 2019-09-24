Посмотрите, как стилист из Азербайджана с легкостью возвращает женщинам уверенность в себе

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Анар Агакишиев — визажист, модельер-парикмахер, стилист и просто волшебник из Баку, который умеет возвращать молодость и красоту. Он может не только убрать лишние 20 лет с лиц взрослых женщин, но и исправить недостатки юных девушек. В нашей статье мы собрали крутые примеры его работ, которые несут радость и вселяют надежду.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед талантом этого замечательного стилиста, ведь такая работа способна напомнить, что мы все прекрасны, главное — подчеркнуть достоинства.

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Бонус: как создается магия

Фото на превью anar_agakishiev / instagram

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