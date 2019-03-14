20+ доказательств того, что настоящие герои существуют не в кино, а среди нас

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Доброта живет в сердце каждого из нас, но обычно мы так сильно погружены в собственные проблемы, что не успеваем или забываем ее проявлять. А ведь стоит банально придержать открытую дверь пожилой женщине или помочь ей донести тяжелые сумки, как на душе сразу станет теплее. Ведь приходит осознание того, что эти простые акты внимания сделали чью-то жизнь лучше.

Мы в AdMe.ru уверены, что людей, которые искренне совершают добрые дела и не ждут при этом признания, намного больше, чем мы думаем. Просто об этом не все рассказывают. Но есть те, кто рассказывает. И вот 25 таких человек, поступки которых, возможно, станут для других заразительными.

1. Крис Хемсворт исполнил мечту умирающего фаната Marvel, устроив для него ранний показ фильма «Мстители: Финал»

2. «Сегодня придержал открытую дверь пожилой женщине и она дала мне несколько конфет»

3. Бездомный ветеран Франклин Дэвис подметает Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме во время недавнего правительственного кризиса в США

4. «Уже 5 часов стоим в пробке из-за снегопада. Парень и его подруга, которые живут рядом с шоссе, раздавали закуски и воду всем водителям. Спасибо вам, ребята!»

5. Этот мужчина решил почистить тротуар для слепых возле автобусной остановки (Зволле, Голландия)

6. Мужчина в автосалоне случайно услышал диалог менеджера и девушки, которой не хватало денег на покупку б/у машины, а без нее она рисковала потерять работу. Спустя несколько часов мужчина подарил ей свой автомобиль

7. «Этот удивительный джентльмен последние 5 лет на День святого Валентина собирает в нашем ресторане всех вдов из дома престарелых. Он их угощает обедом, каждой дарит розу и подарок»

8. Директор одного предприятия оплатил дорогостоящую операцию своему сотруднику — сварщику. Тот в благодарность изготовил мангал в форме оленя и вручил своему спасителю

9. Художник из Нигерии Эли Вадуба Юсуф через Twitter обратился к актеру Кевину Харту, чтобы показать ему его портрет, нарисованный в жанре гиперреализма. Актер не только ответил, но и захотел купить этот рисунок, а также заказал у нигерийца портреты 3 его звездных друзей

10. Парни помогли собаке достать ее игрушку

11. «Моя мама — флорист, и сегодня в парке Вашингтона она сделала большое цветочное сердце, чтобы доставить радость людям»

12. «Я мусорщик. Не думаю, что люди понимают, как нам приятны такие маленькие жесты. Спасибо за напитки и закуски!»

«Не мусор. Благодарим вас!»

13. Парень действовал без паники и спас женщину, которая подавилась едой

14. Голландская полиция ремонтирует велосипед этого мальчика

15. Владельцы одного японского ресторана нанимают парализованных людей, чтобы они управляли роботами-официантами и могли таким образом зарабатывать

16. Студентка-ветеринар впервые в своей практике спасла новорожденного щенка, целый час пытаясь запустить дыхание

17. Мужчина в шортах заплатил за обед этих сотрудников службы безопасности аэропорта Денвера в знак признательности за их работу

18. Дерево упало и перегородило шоссе. Один водитель остановился, достал бензопилу и принялся расчищать путь, не дожидаясь дорожных служб

19. «Мой папа надевает костюм Бэтмена и навещает в больницах детей, которые борются с раком»

20. «Милая дама на этой белой „Шкоде“, увидев, как мы ищем место для нашей машины, повела нас за собой и, уезжая, отдала нам свой парковочный билет с оставшимися 3 часами»

21. На YouTube есть кулинарный блог Grandpa Kitchen, ведущий которого готовит огромные порции еды, а затем раздает нуждающимся

22. В Великобритании почти 5 000 человек несколько часов стояли в очереди под дождем, чтобы узнать, подходят ли они в качестве донора для спасения 5-летнего мальчика, борющегося с редкой формой рака

23. Пожарный Коди Муни даже после последнего вздоха продолжит спасать жизни, жертвуя свои органы нуждающимся

(1) Saving lives even after his last breath, Firefighter Cody Mooney was honored by family, friends, fellow firefighters and hospital staff @LittletonHosp tonight while being escorted to donate organs after losing his courages fight against an aggressive brain tumor. pic.twitter.com/vyf53wAWOF — South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) March 3, 2019

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